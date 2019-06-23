綠色生活：全民記錄 香港瀕危珊瑚魚

【明報專訊】「Just keep swimming！」動畫《海底奇兵》的藍吊魚Dory經常說着這口頭禪，以鼓勵小丑魚同伴Nemo提起精神，一起暢遊七彩大堡礁。雖然香港沒有大片珊瑚礁，但珊瑚魚種類卻不少。一班熱愛潛水的香港人過去5年做的珊瑚魚普查，發現香港有近400種珊瑚魚，佔全球6300種珊瑚魚的6%！

可惜的是，不少珊瑚魚曾常見於香港水域，但因過度捕撈等原因，現幾近絕迹，包括蘇眉、香港紅斑等。發起調查的海洋保育組織Bloom Association海洋生物研究員佘國豪（Stan）稱：「很多人問香港珊瑚魚多了還是少了？我答不到，因為根本沒有紀錄。」因此，組織將於26日（周三）推出網上珊瑚魚民間資料庫，以後有數據可比較。他們亦歡迎市民自行上載珊瑚魚資料，一起推動海洋保育。

1. 十大常見珊瑚魚 小丑魚上榜

根據漁農自然護理署定義，珊瑚魚是指那些一生或部分時間生活在礁岩一帶的魚類，在香港水域，珊瑚群體生長在沿岸的礁岩地區，並以東面水域的珊瑚群落特別茂盛，提供食物和棲所給各種珊瑚魚。漁護署指出，香港珊瑚魚的品種較夏威夷多，並與海南島相近。「最簡單的辨識方法是，餐廳最貴的魚就是珊瑚魚，例如石斑、蘇眉、龍躉就住在珊瑚區。」

組織2004年起發起「114°E香港珊瑚魚調查」，聯同逾100名潛水員、前漁民、攝影師等義工到香港東面水域潛水考察，累計在海底花了逾17萬分鐘（約2942小時），記錄珊瑚魚蹤影和生態。統計出本地十大常見珊瑚魚名單，首名是俗稱黃尾石剎（學名斑刻新雀鯛），遇見機率達八成，而港人熟知的泥鯭和小丑魚亦榜上有名。

「香港有趣之處是由於海水能見度低，但珊瑚偏偏要靠陽光，因此很淺水亦能看見珊瑚，甚至有些會外露，浮潛基本上已可見到珊瑚魚，不像菲律賓深至30米才看見。」他續指出，香港有冬天和夏天，而且水域分為東西兩面，東面海水較清有珊瑚；西面是鹹淡水交界，加上香港有200個島，令香港的珊瑚魚物種極多元化。

2. 龍躉蘇眉愈來愈少

Stan修畢香港大學生態學及生物多樣性學碩士課程，他憶述讀書時總會聽到香港常見海魚品種，「我會潛水做研究，既然這些是香港常見海魚品種，但我又不常見到。究竟是我潛水潛得少？還是找不到牠們呢」？他翻查文獻，驚覺本地甚少海洋研究，關於本地珊瑚魚的學術研究只有3份，「我們如此靠海，漁業曾是香港經濟命脈，因此1940、1950年代本已有很多關於漁業的研究。但後來漁業式微，不再是研究重點，加上昔日潛水成本高昂，所以港人對珊瑚魚認識甚少。有人曾說我們對宇宙的認識多於海洋」。

他發現1960年代以前香港一些常見珊瑚魚，例如各種石斑與笛鯛魚，現已近乎絕迹。「香港紅斑因香港曾經有很多而命名，但現在已經見不到，因為以前沒有限制捕獲的尺寸，亦沒有教育漁民保育。」Bloom海洋項目管理人何嘉欣（Kathleen）補充，潛水多年她見過蘇眉僅一次，「本身很喜歡蘇眉，覺得牠的樣子很靚，可以長到很大條，亦知道其售價昂貴。後來聽到有人說，再之前在香港水域見到蘇眉已是10年前」。據網上資料，70年代香港漁民開發香港東南170公里的東沙，蘇眉是東沙海域常見的魚種。但由於多年來被過度捕撈，蘇眉現已被國際自然保護聯盟列為瀕危物種。世界自然基金會製作了一張環保海鮮清單，以紅黃綠色分類常見海鮮食用建議，建議港人避免進食紅色名單，即芝麻斑、龍躉等。

3. 如何確定新品種？

組織在2016年和2018年，分別發現並發表了4個和15個在香港水域未有紀錄的珊瑚魚品種，周三發布會將公布至少3個新珊瑚魚品種。「如何確定是否新品種，首先要參考附近海域，台灣海域在香港上方，中國在香港下方，如果台灣和中國都有紀錄過類似品種，就有機會到來香港。」Stan說。不過，就算新發現的魚，亦有機會是被人放生，不應該存在於太平洋水域，故不會列作香港新魚類別，「好像我在香港見過《海底奇兵》的擬刺尾鯛（俗稱藍吊）Dory，香港並不屬於藍吊的天然分佈區域，所以牠不可以列作香港新品種，將資料交給香港大學的專家小組詳細研究」。

4. 放生擾生態 人工品種不怕人

Stan提及發現人工繁殖的沙巴龍躉，「由花尾龍躉和老虎斑人工混種而成，可說是一條人工怪物，人工繁殖的品種問題在於牠在野生繁殖不到，但放牠在野外，又會和本地魚爭東西吃，導致生態不平衡」。他說潛水時見到的本地魚特別機警，見人就走，怕被捉。「但人工品種有時反而會走近人，覺得會有東西吃，不怕人，所以看牠們的行為亦是另一種方法，來判斷新物種。」

Stan又分享一些有趣的調查發現，例如竟然在香港水域發現吞拿魚；而有些魚幼年時樣貌跟長大後很不同，「例如黃色火燒腰（學名雙帶黃鱸），成長得愈大，背鰭的幼絲就愈縮愈短」。何嘉欣補充：「黑麻麻的烏絲斑是香港常見的魚之一，但牠的幼魚卻是半黃半紫，很難相信是同一種魚。在海底影了這條黃紫色的魚很久，並問其他專家，才知道原來黃紫魚就是烏絲斑的幼魚。」為何珊瑚魚的模樣經常改變？Stan指出一些科學家理解，可能是大自然界保護幼魚的法則，「我們吃烏絲斑，捉魚時亦追逐這種黑麻麻的魚，但捉到黃紫色的魚，會猶豫，吃不吃得呢？」

5. 設海洋保護區禁捕

是次調查目的有三：一、更新香港珊瑚魚種類，讓日後有數據可比較。「即使是大如國際權威魚類資料庫FishBase網站，對南中國海魚類的資料和照片都甚為缺乏，很多相不是死魚就是乾涸。」Stan解釋。二、供香港政府環境評估時作為基線參考，改變現在有工程才做生態調查的方式，例如他們在果洲、牛尾洲等地各自找到200個珊瑚魚品種。三、期望標示香港不同海域的珊瑚魚分佈，讓政府設立海洋保護區作參考。他說，香港最特別的『海洋常客』其實是垃圾，「見到一系列蘋果產品，近來見到無人機，其實是要咩垃圾有咩垃圾，大如冷氣機、馬桶，我總是想不明白這些如何丟落海？」珊瑚魚如何在夾縫中求存？「陸地有40%郊野公園受保護，海洋保護區則小於5%。大海與陸地不同，不能夠關門設界，因此設立海洋保護區禁止捕魚是最有效的保育方法。」

文 // 彭麗芳

圖 // 受訪者提供

編輯 // 蔡曉彤

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