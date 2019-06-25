後記：與鞦韆互動 快樂空中盪漾

共融彈牀——Kathy（左）和記者一起試跳彈牀，好彈啊，大叫要跌下了，卻又安穩地彈起，好玩啊！這是可讓輪椅兒童玩的彈牀。（蘇智鑫攝）

【明報專訊】在《自己球場自己搵》紀錄片，我們看到一班希臘兒童，如何為自己爭取一個小小球場四出奔跑，發人深省的原來是孩子可以玩手機，想到樓下搓搓波卻好難，一起歡笑，一起拗下頸，一起運動……最後市長也沒在區內建立小型足球場。

故事令記者想起自己曾經居住在偏遠香港村落，遇過孤獨的孩子。在南丫島模達灣居住時，村裏有餐廳，但沒兒童遊樂場，常見小朋友靠在門邊，重複撿着石仔。4年半前記者又住過大嶼山水口村，村內空地的蚊型公園，只有幾張椅子，和一個像駕駛盤的長者設施。記得村內一個孤獨的7歲女孩，放假來敲記者家門，說沒有遊戲玩，可來跟狗玩嗎？

心裏很記掛這些孤獨的小孩。Kathy卻坦白說：「就算你家樓下有很多設施，父母不給他們去玩，也是沒用！父母要聽孩子心裏的話，也要帶他們去玩。」

地處偏僻，但人是活的，帶孩子去玩，讓他們在公園和活動中，盡情盪鞦韆、滑滑梯，和小朋友追逐。

好玩的鞦韆，原來秘密如同記者家裏的毛孩：互動而有趣。Kathy 說：「我小時候，就愛盪鞦韆，因為可挑戰自己，可以自主盪，鞦韆又可以和你溝通，是有回應和交流的遊戲。沒有小朋友是不愛動的。」