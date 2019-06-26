浮世繪紋身﹕師承日本工藝 本地紋身師肌刺講心

【明報專訊】紋身師右手握着纖長竹籤，針柄壓在左手拇指，滿頭大汗的他，將花了一小時磨成的墨汁，一針一針向前刺，就這樣刺進客人皮膚上，成為長存身上的浮世繪，這就是日漸失傳的日本傳統紋身工藝——肌刺（手彫り）。90後香港紋身師Jennifa Cheung（Jenn）的左臂上，有一幅由她師父、日本著名肌刺紋身師林相秀刺成的浮世繪紋身，罕有只以版霧（日本傳統紋身中常用作填充背景的塊狀圖案）為主，沒有龍鳳、鯉魚、神話人物等常見元素。這幅線條簡單，黑白分明的浮世繪，是Jenn傳承肌刺手藝的起點。

長竹籤一下接一下刺皮膚

一年半前，林相秀花50小時，在Jenn左臂完成作品，讓2013年開始當紋身師、本來只用機器的Jenn，深深着迷於肌刺文化，決心拜師學藝，Jenn說：「紋身機每秒能刺百餘下，但用竹是一下接一下，需時多3、4倍，更講求技巧和耐心。」肌刺用的針具、竹籤，都由林相秀自製，竹在山上斬，針是自己燒製。器具和手法都很原始，卻能刺出看來更順滑、層次分明的圖案，皆因用竹入墨，比紋身機更深入皮膚，那痛楚又是否倍升？她說：「我覺得紋身機都很痛，用手刺反而沒那麼痛，因為針較尖銳利落，容易入墨。」

兩師徒如今每月輪流來往香港、日本兩地交流。今年初，Jenn首嘗在別人身上肌刺，才知道最難是在長時間中調節心態，「心要夠靜」。 她自言以前性格調皮好動，接觸肌刺後變得內向，現在常待在工作室畫畫和思考。客人上門，她講求和對方深入溝通，而非快快了事，「如果有人要紋男友名字，我不會不紋，但一定會先和她詳談」。師父教她手藝，也教她用心紋身，「要對客人的皮膚負責任」。

看Jenn的作品，會知道她一直鍾情於black and grey（黑灰）風格。黑灰白的世界中，曼陀羅、中國書法、《神奈川冲浪裏》浪花，是她不時着墨的元素。而加入新想法的日本傳統紋身，是Jenn其中一種特別喜歡接的案子，例如她早前為客人紋上日本怨靈「般若」，般若因愛成恨的猙獰面容，被她添上朵朵櫻花，「這些角色性格總是有反有正，般若因為愛情而改變，是一個勇敢的故事。」惡相不代表敗壞，正如紋身不代表粗魯，Jenn說，紋身讓人思想不再狹窄，影響力大，她也決定要一生懸命，「學海無涯，我唔會轉行㗎喇」。

文：宋霖鈴