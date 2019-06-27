藝術家創意設計 經典手袋換新裝

明星寵兒——Capucines自2013年面世以來先後被全世界女明星加持，如（左起）Alicia Vikander、Laura Harrier、Janice Man及鍾楚紅等。（品牌提供）

【明報專訊】女人換手袋如走馬燈，各大品牌為此幾乎每季都有新袋應市。不過，要成為It bag不是易事，最起碼要有經典元素，才能讓忠粉們死心塌地的追隨。在Louis Vuitton芸芸手袋款式中，2013年推出的Capucines系列被譽為是霸氣的高雅型袋款，這幾年間成為不少女士最愛。最近，品牌更找來6名知名當代藝術家，重新演繹這個經典袋款。

It bag之所以經典，前提是具備受人歡迎的元素，像LV的Capucines系列，能夠在眾多袋款中成功突圍，一則袋款線條簡潔利落，結構柔軟筆挺，同時，袋身製作用上頂級皮革的馬鞍縫法，實用本質再加上出色工藝，配搭簡潔又顯眼的金屬包皮LV logo，因此短短幾年就成為女士們心儀It bag之一。

經250個以上手工程序製作

要追溯Capucines手袋的名字來源，又是跟巴黎這人傑地靈的地方有關。取自巴黎街名rue des Capucines，也是品牌1854年開設第一家店的地方。的確，Capucines優雅的外形可說是品牌優秀皮革工藝的體現，當日LV推出這款手袋，最自豪的定必是工藝莫屬。製作一個Capucines袋，要經過250道以上的手工程序，其中最大的特色就在於Capucines包款的鑲邊工藝，令皮質更挺，並能保護及烘托袋身。其中使用了4道人手工序製作，每層再以攝氏46度加熱處理，不止讓鑲邊弧度優美，也能使手袋更加堅韌耐用。另外，更採用頂級皮革手縫技術的馬鞍縫法，針步游走於加固層及皮革襯裏間，只有經驗豐富的工匠方能駕馭此精湛技術。

在材質方面，Capucines選用厚度介乎於2毫米至2.4毫米的小公牛皮及小牛皮兩種皮革，前者讓弧角線條更利落，後者促使袋身內部有柔滑的觸感，互為搭配；此外，簡約的輪廓設計，令袋身可發揮無限創意，像LV見著的monogram花卉、金屬鉚釘、另類材質如珍稀皮革等裝飾，讓Capucines手袋的表情從端莊奢華到前衛藝術，各有千秋。

簡約輪廓助發揮創意

說到藝術，最近LV找來6位藝術家，以獨特手法演繹Capucines。系列名字叫ArtyCapucines，參與藝術家包括Sam Falls、Urs Fischer、Nicholas Hlobo、Alex Israel、Tschabalala Self及Jonas Wood，分別以他們的方法為這個袋款換新裝。Alex Israel用上色彩豐富的波浪設計，配以精準的染色和縫線；Jonas Wood設計重點在數碼打印圖案和立體刺繡；Urs Fischer的設計最有趣，以活動手工蔬果為手袋作吊飾；Nicholas Hlobo以精緻的手綁和縫線皮革圖案為Capucines添新意；Tschabalala Self則在手袋上添上奪目刺繡拼皮裝飾；Sam Falls在袋上用上精緻的貝母工藝裝飾環扣和Logo。6人為Capucines換新裝，令這個優雅的袋型增添更多可能性。

這個名為ArtyCapucines系列，各款手袋均限量製作300個，全部附有編號，對LV的忠粉來說，又多一個叫他們掏荷包的理由。

查詢：Louis Vuitton 8100 1182

模特兒：Dasha K. （Sun Esee Model）

化妝及髮型：Chris Lam

場地提供：帝苑酒店

文：張言志

編輯：廖偉龍

電郵：lifestyle@mingpao.com

■Video

Louis Vuitton Capucines時尚短片

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