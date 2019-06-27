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ArtyCapucines背後的藝術家
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文章日期：2019年06月27日
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Urs Fischer——以大型雕塑及藝術裝置聞名，作品通常以巨型的日常物品為主題，近期作品包括真人大小的人形蠟燭雕塑，他會燃點這些蠟燭，直至徹底融化為止。1973年生於蘇黎世，現於紐約生活及工作。（品牌提供）
Tschabalala Self——創作愛探討黑人女性身體在現代美國文化中的圖像意義，以及相關的情感、實際及心理影響。她刻劃的誇張女性軀體，由多層油彩和版畫組成，並採用源自不同藝術和工藝傳統的縫製、印刷和繪畫材料。1990年生於紐約哈林區，先後畢業於巴德學院及耶魯大學藝術學院。（品牌提供）
Nicholas Hlobo——1975年生於開普敦，在約翰內斯堡修讀美術，並在當地生活至今。他的混合媒介作品由觸覺獨特的材料融合而成，例如廢棄的絲帶、皮革、木材及橡膠等。作品中的每種材料都與不同的個人或政治身分有特定的聯繫，反映及反思現代南非的兩極情况、他自己的位置及他在當中的經歷。（品牌提供）
Jonas Wood——來自洛杉磯的Jonas透過重疊和拼貼照片和繪畫等材料，以獨特形態和色彩變奏來創作。他擅長以陶瓷器皿和花瓶的輪廓變成「畫中畫」，在作品添上室內場景、戶外風景、水底世界和藝術歷史元素等奪目影像。（品牌提供）
Sam Falls——善於利用自然世界創作，以樹枝、樹葉及花朵等自然之物覆蓋巨型畫布，並從特定位置灑上顏料，再暴露於大自然環境之中，創作出獨一無二的抽象風景。1984年生於聖地牙哥的Sam Falls，成為藝術家前曾修讀物理、語言學及哲學，現於洛杉磯居住及工作。（品牌提供）
Alex Israel——作品從其家鄉洛杉磯的角度出發，探索流行媒體、荷李活、名人熱潮及美國夢等議題。他的作品題材廣泛，結合藝術與品牌、文化與商業，所用的媒介亦極多元化。對Israel而言，專注探索洛杉磯及其多姿多彩的文化和社會面貌，以及當地的矛盾與迷人之處，讓人能了解美國以至全世界迷戀的事物。（品牌提供）
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【明報專訊】（請看附圖）
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