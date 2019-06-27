ArtyCapucines背後的藝術家

Nicholas Hlobo——1975年生於開普敦，在約翰內斯堡修讀美術，並在當地生活至今。他的混合媒介作品由觸覺獨特的材料融合而成，例如廢棄的絲帶、皮革、木材及橡膠等。作品中的每種材料都與不同的個人或政治身分有特定的聯繫，反映及反思現代南非的兩極情况、他自己的位置及他在當中的經歷。（品牌提供）