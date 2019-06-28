給父母多點自主 解救老年危機

身體反應、行為和思想三方面會互相影響，如長者習慣將事情災難化，放大負面情緒，心理學家會透過「認知行為治療」，從行為或思想方面介入，協助他們建立積極健康的方法去面對情緒，或改善「鑽牛角尖」思想。（monkeybusinessimages@iStockphoto，設計圖片，模特兒與文中提及疾病無關）

部分長者因為身體和心理變化而面對不少壓力，出現負面行為或情緒，若能滿足他們心理需求，便能提升心理質素。長者心情好、精神好，身體也會好。（明報製圖）

【明報專訊】醫學昌明，人類的壽命愈來愈長。如能保持身心健康、活得充實快樂，便能夠安享晚年。但現實中，不少長者感到生活無聊，沒有受到關注和被重視，出現孤單、自我價值下降等負面情緒。行為上，有些長者會無端感到恐懼焦慮，將不如意事情災難化；性格變得孤僻或敏感，常躲在家中等等。專家指出，要老人有快樂的晚年，除了需要多陪伴和聆聽，滿足他們的心理需求同樣重要。

找不到自我價值 孤單自卑失落

踏入老年，身體和心理也會出現不同程度的變化，例如體力大不如前、記憶力衰退，因此與人溝通常出現誤會，有些長者更因為生病或機能衰退，自理能力下降而需要別人照顧；加上客觀環境的轉變，例如經濟方面，退休後沒有收入，醫療費用增加，積蓄有減無增，身邊人逐漸離世……這些都是長者的壓力來源。

心理上，長者容易出現孤單、自卑、失落、焦慮和抑鬱情緒，臨牀心理學家陳皓宜說，「很多老人察覺到身體機能逐漸衰退，不再輕易做到以往想做的事情，心裏會跟年輕人作比較，因而產生自卑感，自我形象低落；加上社交圈子縮小、親友逐漸離世等原因，孤單感增強，容易產生抑鬱情緒。老人家要適應退休和老年的生活，需要社會、親人和朋友的支援。他們自己也需要有一定的認知能力，接受改變，才能擁有正面心態面對餘生。」

香港10個長者1個抑鬱

著名發展心理學家Erik Erikson的心理社會發展理論，把人生按年齡劃分為8個階段，認為不同發展階段有不同的任務與挑戰，中年人（約40至65歲）的課題是「傳承創新vs.頹廢停滯」，而老年（65歲以上）則是「自我整合vs.悲觀絕望」。走到人生最後一個階段，回顧人生是否感到滿意和有意義，能否接受自我？能夠自我整合的人，能用智慧明辨事理和面對死亡，少悔恨並過着充實生活，從成就中獲得滿足感。相反，若找不到自我價值，對任何事情欠缺動力，把自己孤立起來，迎來的只有悲觀與絕望，許多長者抑鬱症患者正是如此。

根據衛生署資料顯示，本港每100名成年人中有3人是抑鬱症患者，每10名長者便有1人有抑鬱症徵狀，然而超過一半抑鬱症患者沒有尋求任何精神健康服務的協助。抑鬱症是引致自殺最常見的疾病之一，於2015年，約有三成自殺個案是65歲或以上的長者。

●今期專家﹕陳皓宜博士，臨牀心理學家。

文：李佩雯

編輯/梁小玲

美術/謝偉豪

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