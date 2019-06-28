長者孤僻怕出街 了解原因多體諒

【明報專訊】老年人因人生經歷、生活環境、文化背景、性格的不同，其心理與情緒狀態亦有所不同，有些長者會出現旁人不易理解的行為（見下）。了解長者行為背後的心理或生理因素，多體諒和理解，可以減少對他們的誤會。

1. 愛幫襯同一餐廳

長者愛幫襯同一間餐廳，即使有其他看來更好的選擇，他們亦不為所動，以為他們守舊、固執？陳皓宜解釋：「如果去別的地方進餐，老人家會擔心出現一些預料不到的情况而不懂處理，例如餐廳使用自助落單系統，他們未必懂得使用，幫襯熟悉的餐廳給予他們安全感，因此很多老人家不願意作出新嘗試。」

2. 將事情災難化

性格較緊張的長者，容易將事情災難化，陳皓宜表示，「比如只是患上傷風感冒等小病，他們也會懷疑自己是否患癌，儘管醫生證實並非患癌，擔憂情緒仍揮之不去。」

3. 不願跟人接觸

長者不用上班、社交圈子縮小，加上子女長大離家，朋友逐漸離世等因素，使他們的人際關係疏離，整天鬱鬱寡歡，造成心理上的自我封閉。另一方面，如果他們的想法常受到子女或後輩質疑，自信受挫，便會產生自卑感，造成自我孤立，最後結果自是不願跟人接觸。

4. 不願接受新事物

一旦身體機能退化，影響內心狀况，容易失去學習新事物的熱情，對很多事情提不起興趣。

5. 常躲在家中

陳皓宜解釋：「長者機能衰退，眼睛看不清、耳朵不靈光、走路慢；另因為社交圈子狹窄，感到跟社會脫節，引致自信低落，外出時會感到緊張不安，故許多長者會減少外出，寧願待在家中看電視。」

6. 性格變敏感

一般而言，老年人自尊心較為強烈。由於在社會上他們是長輩，在家庭中他們是家長，心理上希望獲得他人的尊重，陳皓宜認為，「與此同時，他們難以接受自己思想落伍的事實，有些老人會自尊心作祟，性格變得敏感，容易懷疑別人對他不信任而出現過大的反應」。