5招促進長者心理健康

【明報專訊】長者的子女多為中年人士，擁有自己的家庭，因而往往沒時間和他們溝通及相處。只定時給他們金錢並不足夠，金錢之外，滿足他們的心理需求其實更為重要，心理健康是影響身體健康的關鍵，老人家心情好、精神好，身體也會好。

1. 自主與尊重

心理學家認為，長者有自主權，讓他們覺得自己有價值和被尊重，是提升他們心理健康的關鍵因素。

不過，有些老人家因為機能衰退或生病，難以完全自主，陳皓宜表示，「因此要取之平衡，適當地給老人家自主空間，給予他們選擇的機會，某些事情讓他們自行作主，不需看人臉色，對他們的心理也會健康一點。」

例如決定家庭聚會的內容或地點，長者通常只是被通知出席，沒有發言權，即使心裏不是味兒也不會說出來。陳皓宜建議，「家人可以問老人家意見，他想去哪裏吃飯？想吃什麼？讓他們選擇。」另一例子是，若長者曾經跌倒，容易因失去自信而不願外出。「家人陪同長者看醫生時，醫生作出一些建議，家人往往會認為老人家不明白，而替他作決定。家人應耐心解釋他有的選擇、可以接受什麼治療等等，讓老人家覺得被尊重，有自主權。」

2. 有被需要感覺

「有用」是提升自我價值的重要因素，根據長者的專長及興趣，找機會讓他們展現自己的能力，讓他們獲得肯定，陳皓宜建議：「家人可給予長者一些簡單任務，例如讓他每星期替孫兒安排補習，跟補習老師預約時間。老人家多從事有用活動，刺激腦部思考，對身心也有好處。」

3. 培養新興趣

多鼓勵長者以開放態度接受新事物，學習新事情。如果他們退而不休，繼續從事精神和身體的活動，定期培養新興趣，或做一些有意義的事情，可以獲得一定的滿足感。

4. 認識與接受身體老化

陳皓宜說：「老人家由以前照顧者的角色，轉變為需要被照顧，如果因此感到自卑，或逞強不用人照顧，家人要讓他們知道，需要別人照顧並不代表是弱者，改變他們的想法，協助他們適應角色上的轉換。」

5. 擴大社交圈子

好多長者退休後百無聊賴，每天對着電視機，少跟人說話，當社交圈子愈見狹窄，他們自覺跟社會脫節，便會產生疏離感，陳皓宜表示，「心理學研究發現，社交對老人家的心理健康很重要，能幫助他們適應老年，而且減少孤單感。」多鼓勵長者跟別人溝通，甚至主動和他們一起參加興趣班或社區活動，直到他們與新朋友熟絡了，家人再逐漸淡出。