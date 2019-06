沙發薯﹕未來15年 用愛改變世界

電視劇Years and Years(網上圖片)

【明報專訊】六月九日起一連串「反送中」示威後,香港與蘇丹頓成世界焦點,都因為抵抗強權而被國際關注。不知不覺,雨傘運動至今已相距五年,再回想由反高鐵、銅鑼灣書店事件到旺角警民衝突,原來全已發生了一陣子。時間過得太快,但有趣地,回想這些一幕幕標誌着舊有香港逐漸地瓦解,卻依然歷歷在目,全像昨天發生一樣。

最近電視劇Years and Years就有相同體悟,用大事紀形式,將十五年間每年發生的所有大事濃縮,變成六集電視劇。不過,它不是回憶過去,而是想像未來十五年,由二○一九到二○三四年間,國際局勢、科技及環境的發展及轉變。

未來將會怎樣?中美將由貿易戰升級到核戰,極左政黨興起,民粹政治走到更極端,民主制度失效;同性戀再度在不少國家被視為罪案,更多難民危機,銀行體制崩潰;大部分動物絕種,肉類被其他食物取代……我們可以進一步與電腦及互聯網結合,甚至可在死後永久在網絡存活?這些都是劇集預料的未來,看似太誇張,但其實只是將今天的社會發展與國際局勢聯想到最壞的可能。

劇集的本質像黑鏡,均是對未來的預測,但比黑鏡更有愛,着眼於對自身的反思以及家庭關係。故事圍繞四代同堂的Lyon家庭,借他們不同的命運來反映時代的急劇轉變。外婆是家族的支柱,年老心不老,堅持相信自由及美好的信念,靜看風雲變。孫兒Daniel愛上因為同性戀而被迫逃離俄羅斯而以難民身分留在英國的Viktor,因而被捲入改變生命的災難。他大家姐Edith是社運人士,因中美核戰而吸收大量輻射,只餘下十年生命,但仍誓要改變社會。曾孫Ruby屬年輕一輩,她擁抱科技,眼界不再局限於現實,而是虛擬的網絡世界,視肉身為舊世界設下的界限。

LGBTQ×科幻 圓滿整合

Years and Years雖然不是完美,不少劇情寫得略為粗疏,但是它充滿愛,結局更是畫龍點睛,將劇集昇華。此劇創作人正是已多次介紹的著名編劇Russell T Davies,他因寫出英美電視史上首部以同性戀生活為主幹的Queer as Folk,以及成功把長壽sci-fi劇集Doctor Who重生而成名。此作Years and Years再次結合LGBTQ及科幻兩大主題,屬他創作上的圓滿整合,難怪他把此作獻給他在二○○八年因腦癌離世的丈夫,是載滿愛與感受的最佳禮物。

最近得知夢中的時間原來遠比現實長,即是一分鐘的夢可讓你有經歷了一個鐘一個月甚至一世的長度。時間,畢竟只是相對的概念,尤其是當你看完物理學家Brian Cox的最新紀錄節目The Planets後,你就會明白我們只不過是宇宙星球幾千萬年歷史中微不足道的細小部分。繼續敢於追求真善美,我們渺小的生命才有機會發光閃亮,人類的歷史才會有更多美好的點綴。

文:陳Damon(chandamon.com)