無殼中產 買蝸居不如租大屋

Kargo，自僱人士，企業培訓導師--月入20至30萬元，一家4口及外傭租住跑馬地約2000呎唐樓單位，月租4萬多元。他認為，既然喜歡的單位買不起，買得起的又不喜歡，為何不租，讓家人都住得舒適寫意？（蘇智鑫攝）

【明報專訊】不知是什麼時候，買樓置業成為香港人的must do item。朋友們都說，有能力誰不願「上車」，有樓在手，有安全感。但Katy和Kargo兩個中產人士，家庭月入逾10萬計，卻沒有置業意欲，居所寧租不買。Kargo直言「安全感來自我的實力，而不是樓」；Katy則對香港前景無信心，望早日移民，「磚頭」反而是絆腳石。

看淡香港未來 出走不留根

選擇租樓，不一定因為資金問題，出問題的，可以是社會大環境。訪問當日正值6月16日反修例遊行，銅鑼灣某樓上咖啡室一隅，Katy（化名）看着街上蓄勢待發的黑衣人潮，「現在這情况讓我的決定更堅定」。Katy談吐溫文，結婚4年，上過車又落過車，眼見香港教育制度、政治氣候每况愈下，對下一代成長有害無利，經反覆思量，自言喜愛小孩的她決定不生仔也不買樓，不在香港留下一點「根」，夢想是退休後離開香港，移民台灣，「身邊許多專業人士朋友，沒有孩子的都會想移民」，Katy說得淡然。

上車再落車 待退休移民

Katy現職大專院校講師，與丈夫月入共逾10萬元，他們以4.8萬元租住大埔獨立屋別墅。她曾經是上車一族，相信有樓有安全感，結婚不久，便在屯門買下一個500呎單位給家中長輩安老，同時與丈夫租住烏溪沙一個逾400呎的兩房一廳單位。「當時確信買樓是對的，但慢慢發覺唔對路。」樓宇供款逾1.7萬元，佔Katy收入一半，面對銀行不停加息，每月收到繳款單都讓她心頭千斤重，「每次收mortgage statement都好像提醒我還欠債數百萬，永遠還不完。供得如此吃力，覺得沒什麼意思」。於是罰息期一過，Katy便立即賣掉屯門單位。單位於2015年以600萬元買入，兩年多後以約750萬元賣出，Katy直言這價錢根本不值得入市，但沒想到單位依然不乏買家。

「幫人供樓」換取生活環境

這一役，讓Katy不再憧憬買樓、供樓住蝸居，寧願租住優質盤。賣掉屯門單位後，兩口子曾在烏溪沙為長輩租下另一單位，以便照顧。但Katy的丈夫擁有兩輛私家車，車位與兩單位租金已逾4.8萬元。眼見發展商在烏溪沙不斷買地，租金不斷上調，夫婦倆決定另謀出路。沒有了供樓壓力，兩人發現市面有許多既負擔得起，條件又不俗的租盤選擇。於是半年前，他們搬進了現址：位於大埔，約1600呎的3層別墅。「連車位月租同樣是4.8萬元，但大許多，環境更好。老人家一層，我們一層，有私人空間又方便照顧」。

踏入Katy的家，樓底高，客廳的落地大玻璃連接露台，天台能眺望海景，兩隻愛犬在家中耍樂，人和寵物也有各自的生活空間。

對於租樓，社會有一迷思：租樓如替別人供樓，「但別人真的給了樓你住」，Katy反駁道。她認為如果供樓，以現時收入，夫婦倆沒可能擁有今天的生活環境，租樓卻可以。不過Katy亦坦言，因為沒有子女，負擔少許多，兩口子的選擇因而更多，而身邊生了孩子的朋友，都選擇有樓在手，為下一代籌謀。

當初若供樓 我不會創業

「我沒有一個好強的概念，一定要買樓給子女。」Kargo（化名）蓄長髮，身穿黑馬甲，腳踏短皮靴，說話時，自信中帶點傲氣。

Kargo是自僱人士，任職企業培訓導師，於中港兩地各有業務，月入逾20萬元，高峰期達30萬元。他與太太育有兩個年幼子女，家中聘請了外傭分擔家務。一家4口及外傭，現租住跑馬地約2000呎唐樓單位，月租4萬多元。

培養實力 好過幫子女買樓

他年輕時到澳洲進修，曾在當地農場及餐廳打工。他深切體會到，即使這些被港人視為「下欄」的工種，收入及生活質素甚至比一個香港中產還要好，他想像子女將來，嘆道：「在香港，生活是艱苦的。」今日香港，讓Kargo擔憂明日的孩子，但愈擔憂，他愈注重培養孩子的實力，「我重視子女的實力，多於給予他們什麼。你太早準備一切，他們沒有動力做得更好，其實都幾危險」。

8年前，Kargo的大兒子出生，那年他毅然辭掉全職企業導師工作，選擇開公司自立門戶。創業易，守業難，公司業務至開業下半年始上軌道，「如果要供樓我不會創業」，他直言。因為沒有供樓壓力，讓他有膽量選擇喜歡的事業。沒有樓，才讓他擁有今天的成就，「做生意需要彈性，生意不好最多住得差一點，但如果買了樓，創業那前半年這麼霉，怎供？」

放租回報低 不如供的士

雖然跑馬地的租金較其他區高，但Kargo喜歡這區的生活環境。隨着生意漸入佳境，一家人在跑馬地搬了數次家，單位愈搬愈大。以Kargo今天的收入，買樓置業固然不成問題，但他的想法與Katy相似，「想住的買不起，買得起的又不喜歡，為何不租一個喜歡的單位？」若為了置業，而屈就居住在一個環境較差、面積少許多的單位，且每月承受供樓壓力，本為企業培訓導師的他，認為對身心都不健康。

香港樓價升幅大，有人認為買樓是最佳投資，但Kargo認為要投資，「供樓不如供的士」，把租樓而省掉的首期資金，分散投資在其他方面，例如買入的士及的士牌。這道如意算盤，他這樣算：「一個的士牌500多萬元，一輛的士20萬，兩者首期約120萬，月供2萬多，但把的士出租，月收入可達2.5萬，等於有人幫你供的士；但現在一個500萬的單位，都要付不少首期，但租金收入卻難追及供款」。Kargo不是沒有買樓置業，只是物業在佛山。他於當地購置了獨立屋，每月收租4000多人民幣，「其實有很多選擇，我發覺把資金投放在這些地方好過在香港買樓」。

當然，對於已成家立室的人來說，租屋或買屋，不會只由其中一方決定。曾經網傳有香港女生要求男方有樓在手才答允求婚，但Kargo的太太卻與丈夫理念一致，偏好租樓，偶爾轉換居住環境，獲取新鮮感。兩人早在拍拖時已有共識，「找一個價值觀相近的人結婚，衝突會少點。否則你會為了滿足對方而犧牲自己」，Kargo分享。

買樓不是唯一選擇

婚後Kargo與太太財政獨立，互不過問對方收入。Kargo負責屋租、家傭薪金、水電煤費等主要開支，太太則負責子女興趣班、生活雜費等。他給予家人最大的禮物，是每年去兩三次旅行，去年冬天，一家人便到了澳洲過聖誕。至於Kargo自己，沒有車沒有遊艇等奢侈「玩具」，最大娛樂是網購，購買價廉物美的電子產品。

有錢有選擇，從來都是資本社會中的金科玉律，但在香港，除非是富商巨賈，否則一個普通中產，生活也可以很艱難。明明呎價離譜，但多少人別無選擇，含淚供貴樓。但Kargo回應，「你不知道你有好多選擇，你覺得沒有選擇，才認定買樓是唯一方法」。

買或不買，不單是一個決定、一次選擇，亦關乎怎樣想像人生。

文：歐慧兒

美術：謝偉豪

編輯：蔡曉彤

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