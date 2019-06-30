傘心室：反逃犯例運動 尋回力量與崗位 故事六 參與者K

【明報專訊】傘後五年，金鐘街道再被佔領，有人形容「反送中」是「傘運2.0」。心理學家與八十後的K（化名）回顧傘運經歷，數個月前她仍充滿鬱結，對當年的參與不足耿耿於懷。「反送中」的運動，她雖然沒有走到前線，仍然發現自己可以貢獻的方式，也重新理解傘運當日所作微小行動的意義。

時：六月十九日晚上七時三十分至九時

地：灣仔富德樓流動共學課室

人：K，八十後，大學行政人員；心理學家，彭馨兒、盧楚穎

■答：K

■問：彭馨兒、盧楚穎

走出來已感釋放

問：上次見面已是幾個月前，當時說起傘後政治發展，你覺得大家都很無力。想不到這三星期裏發生很多事情，不如先說說你的現况？

答：嘩……這個禮拜真的很多事發生。六‧九是我第一次去遊行，之前每年六四我都有點關心，但始終沒出過去。但六‧九覺得真的不行了，要找朋友一起出去。醞釀到六‧一二，我有響應罷工，但有點驚，又知道家人會擔心，所以日頭沒出去，一直在電視機前看新聞直播，我行來行去，感到心跳很急，又吃不下。去到下午開始開槍又放催淚彈，又驚，不敢出去，但又覺得想做啲嘢。我在讀counselling（輔導），好彩同學群組有人說有些地方需要陪伴，我突然就像找到可以幫手的位置，等朋友放工後就一起去。搭地鐵時其實都不知去哪裏好，那時灣仔、PP（太古廣場）已被包圍，我不敢上地面。但anyway，出去了，有這個行動時，我反而感覺釋放了，甚至連一四年佔中時覺得不知自己在做什麼的遺憾，好像都找到出口。

當晚最後沒做到什麼，原本打算送物資，街上的東西都賣光了，在地鐵轉了個圈，看見很多人回家，但他們不像覺得什麼都沒做到而回去，感覺是為了休息好再去迎接將來的挑戰。我覺得自己好像他們的一分子，終於知道自己準備好去應變，做一些我沒想過要做的事。

上次跟你們見面時，其實我感覺和另外三個受訪者很不同，如果他們算中度參與，我其實是輕度參與。因為一四年，剛巧九‧二六至十月頭最intense那幾天我去了旅行，覺得好像錯過了那段時間。回來後，即使當時的辦公室正正在警察總部旁邊，十二月時其實一直看着整個運動發生，我下班後總會過去行，開始時也送過物資，此外就沒有了。

問：你說到感覺自己終於可以參與時，好像有點眼濕濕，是怎樣的感覺？

答：什麼感覺……之前叫我回憶佔中，明明我也身處那場景，但發生的事就好像離遠投射在屏幕上，我在觀看，比較抽離。可能我覺得自己不應那樣抽離吧，因為……香港是我家，我不是不關心，一直在看資訊，只是沒有落手做，沒有熱切投入其中。

問：所以你是好想做，只是找不到適合的位置切入？

答：「好想做」應該再subtle點。怎說呢，可能那時候比較懶，沒有一些很即食的途徑可以參與時，我也未至於很主動去找。但可能幾年累積下來時，就發現其實我都想做。

問：這幾年累積的是什麼？

答：是一件又一件事的發生。佔中佔領了七十九日，結果沒有了啦，接下來輪到DQ，真的好無理，接着又到全民退保和明日大嶼，發現原來政府可以做完一大堆事後耍你班市民。我一向覺得政策由政府主導，但也沒理由將我們這班香港市民隨便愚弄。

我說一下自己的背景吧，我的家庭是公務員世家，是基層公務員，我們一向比較乖，比較怕事，不太會發聲。我畢業後工作了五六年，大學讀歷史系，看事情會了解前因、發生什麼，還有之後的影響，覺得是一段較長的時間線。中史鍾意講「治亂興衰」的循環，描述亂世，以及政權怎樣回應這種亂。好像六七暴動，是香港史上一個很重要的里程碑，港英政府當年都幾多貪污，如果不是暴動咁大件事，也不會開始放更多資源改善民生。我覺得雨傘咁大件事，政府回應就是愈來愈不理市民，想做什麼就做什麼，真係會嬲囉。就開始想，自己究竟可以做到什麼。我不是好醒或者好積極的人，如果連我都這樣，應該都有幾多人有這些感覺。

找到貢獻崗位

問：這五年來，反覆聽到很多傘運參與者都處於無力狀態，憋很久又未有出路。你說找到了出口，這些年來是不是一直探索？

答：我本身不算太熱中政治，會看新聞時事，但問我會不會落區游說人，又未至於。不是完全不關心，應該是找不到切入點。最近這個多星期，常常聽到有人說，無論在什麼崗位，可能在後面支援或者純粹留意身邊人情緒，其實也是貢獻。我覺得是很有力量的提示，令我覺得就算不去前面衝，都有貢獻的方法。看見大家付出的形式不同，這是很好的凝聚力，無論付出多或少，形式是法律資訊、心理輔導，或者簡單如跟不知發生什麼事的人解釋，每個人多元地做多一步，也能夠給彼此希望。這種acknowledge很好，令人願意做多一步。我也看到有些人真的不知道某些資訊，我幫手散出去時，他們接收到，有啟發再散出去時，我覺得都不錯。

問：你一邊講，感覺你很開心，是什麼令你開心？

答：我想我其實暗暗對自己有期望。一四年會懷疑咁大件事為什麼我的參與不太多，是我不夠熱心，不夠能力，還是什麼呢？幾個月前跟朋友談起，說在香港老去和生病是很慘的事，我完全不敢想像自己老去，當我所愛的人都死了後，點算呢，不想入老人院，也不想入醫院，沒有尊嚴，我想我會用我最後的力量自殺。說起時，原來不止我一人這樣想。但這個多星期，我突然發覺，為什麼覺得這種想法正常？為什麼我們這代人個個都好像對將來無望？沒希望的將來，是不是要理所當然地接受呢？

香港經常說自己是國際一流城市，原來這些基本的事都做不好。生老病死是人生必經階段，而政府有咁多錢時不搞好民生，走去倒錢落海，還沒講到港珠澳大橋！咁多條人命，硬要去起一條沒人用的橋？之前太過認命，覺得生活在香港又不能移民，就要接受，自殺死才能保住尊嚴，我記得是六‧一一突然間叮一聲，洗緊碗愈想愈嬲，是不是真要這樣呢？當六‧一六出來，看見咁多人忍不了時，就想會不會我們都有轉機，可以做啲事呢？

問：你說到香港人的共同難處，感覺有些你重視的價值在驅使你去尋找行動的方向。可不可以講一下，過去五年，你發覺有什麼不能失去，這些是香港人的共同價值？

答：我和我家人都是乖寶寶來的，不夠膽say no。但幾年下來，我覺得有點嬲，覺得自己可以做更多，可能如你所說，因為侵入我們重視的價值，即使乖寶寶也有想堅守的價值。我們相信自由民主，從小到大所受的教育、我們的價值觀一向如此。看過李旺陽或其他維權人士在大陸被這樣對待，所謂的公平審訊，我們有眼看，但以前沒那麼埋身，但當日後可能facebook share個post都被翻舊帳，活在白色恐懼中，太恐怖了。當然我這些乖寶寶不會中招的，但身邊的人總會中嘛，不可以等到這天變成常態時才去講。

傘運啟蒙 微小但重要第一步

問：你為尊嚴和價值站出來，能不能回想第一個轉變從何而來？

答：真的因為收到同學群組的信息，好像一個calling（召喚），令我走出去，同時群組裏有其他同學一起響應，相約在那邊見，是兩種很強的引力。當我發現原來我不是想像般被動時，就會想是不是可以再主動點，下次懂得問人要不要幫忙。六‧一二即使去到教會滿座，我有回舊公司看看他們有沒有需要的念頭。我的舊公司是一間NGO，當天用作急救站。問完他們，說不需要，我再想，還有什麼可以做呢。我想到一個比喻來形容：如果你想去一個目的地，你不會等到沿途的紅綠燈都變成綠燈才開始行的嘛，一直等反而走不到，反而過了第一個紅綠燈，才會懂得怎樣走下去。

問：所以有沒有經歷過傘運，對今天的你有什麼分別？

答：我本身政治投入度不算高，雨傘咁大件事，也給了我一些啟示，原來我都反對政改。沒有傘運，這次不會那樣投入。從懵懂期到現在比較實在，那個階段的影響都幾大，知道自己有能力建立多一點，為將來做準備。前幾天（六月十四日）看到《明報》社評，嬲到我爆，有什麼可能將一個溫水煮蛙的故事講成這樣，說慢慢從不了解大陸到擁抱，香港人真的不能被慢慢同化！一樣的制度不會因為多講幾次而有變，本身是個杯就是個杯，講多幾次不會就變成個碗！所以我覺得雨傘是個好的覺醒，連我這樣遲鈍的人都會感覺不對路，如果現在這一刻才感覺到，死得啦。

問：現在你回看傘運，跟幾個月前已很不同？除了讓你對政治覺醒，也更了解自己重視什麼？

答：這樣說來，其實傘運是我剛轉新工一兩個月就發生。我從醫院行政轉到一間龍頭NGO工作，同事們一放工就立刻過去，通宵抗爭，做政策倡議，感覺到很大的反差。醫院的姑娘會關心幾時放假，和老公做什麼，她們很辛苦，所以着重與家人的關係是絕對可以理解的，工作上很現實，我也明白她們的想法，很多時候要跟程序處理。轉了工，我本身的背景不是社工或社會學，我可能將自己和同事比較，當時覺得自己沒什麼做到。現在再組織，啟蒙作用都幾重要，是重要的第一步。到這兩三個禮拜我有更大動力出來，除了因為同學的召喚，就是覺得我想彌補一四年的遺憾。

我也沒想過對我個人的影響，現在才發現咁重要。我本身做public admin，其實admin哪裏做都差不多，但在那裏工作的兩年，讓我更留意社會發生什麼事，不會只想着過好自己的生活就算。即使我的背景不像我的同事那樣，都會受到感染，不是人人都要走到最前去嗌，每個人關心自己身邊的事，做多一點，已經能令社會更好。

整理 // 潘曉彤

圖 // 潘曉彤、資料圖片

編輯 // 蔡曉彤

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