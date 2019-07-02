地質達人胡兆基 石頭告訴你 活着為什麼

香港地質——從不同的石頭，可以看到香港曾有過的生態和生物，但從Dennis的視野去看石頭，也奇妙地看到生命在大自然中的角色和體驗。（受訪者提供）

【明報專訊】我們總有過仰望蒼天，問生命的意義的時刻。科學家總是說，地球遲早會被太陽吃掉，既然終要走向滅亡，那生命的意義是什麼？或許石頭會給你答案……地質課程導師及導賞員胡兆基（Dennis）說，或者不是答案，而是啟示。生命在於體驗的過程，在於「愛」和做好自己。

Dennis是前線生態自然教育工作者，地理、環保手作及烹飪導師，也是全職爸爸。有人稱他為地質達人、石頭達人。他說地質深藏哲學、文化和美感，非常豐富，我們就跟他去看石頭吧！

香港人要面對2047年的問題，本來都夠迷惘，但科學家還告訴你人類會在太陽吃掉地球時滅絕。從動輒以億年計的宇宙長河中回看香港，真是細如納米，什麼也微不足道。但當我們跟着Dennis去看馬屎洲的沉積岩，看萬宜水庫的岩脈，又或跟隨他隨便看一下香港山脈，探究它們的年齡，走在其中，活在當下，感受風聲、海浪、樹木，或是看蜘蛛脫皮、螞蟻搬家……時間卻好像很漫長。

「能看到蜘蛛脫皮、螞蟻搬家，都很難得。馬屎洲其實是一個很好的戶外教室，從那裏的沉積岩可了解地質的時間，那正是二疊紀。」二疊紀就是約2億年以前，曾發生第3次生物大滅絕，90%以上生物死亡。地球共有5次生物大滅絕，「白堊紀時大部分生物都滅絕了，恐龍也在這時候絕種！」恐龍明明活了約1.6億年，最後都還是滅絕了，那是約6500萬年前的事。那人類呢？Dennis安靜的說：「人屬（Homo）至今約300萬年歷史，你抬頭看看山脈，2500萬年的山脈，我們謂之年輕，香港的山脈還比較老啊！」

地理講自然規劃 含哲學文化

但不管地球怎樣，太陽估計在幾十億年後就燃燒到盡頭，會自我膨脹成一個紅巨星，吸入周邊星體包括地球，人類日積月累承傳的文化都一併滅亡，生命有何意義？「是否這樣悲情？」Dennis反問。「我中學時漸漸愛上地理，開始『咪』地圖，了解世界，就是發覺地理很有趣。但從宏觀角度看，我發覺地理不止說地質，也講動物和人類，講自然規劃，也有哲學和文化。」要拆解人類在大自然的角色，地質和石頭能為大家帶來啟示。

Dennis是slash斜槓族，既擔當生態、地質教學和導賞，兼任園藝、繪畫及烹飪導師，這還不止，「我也是一個全職爸爸，女兒現在2歲零11個月。我要學習時間安排，例如我試過周六、日要到澳門教生態工作坊，周五當天在香港也有生態課，於是整天帶着在澳門工作坊要用的槌仔及工具，晚上8時坐船往澳門，9時到達還要去買盆栽，幸好買到……於是我學懂若到澳門工作，最好安排在下午」。Dennis有時還要到海外工作，曾為澳門當局舉辦生態知識及導賞培訓，帶領大學團體到台灣考察。

內蒙40日考察連遇4天災 學會謙卑

Dennis說，與石頭同行，會令人愈來愈謙卑。中學迷上地理後，他在大學順理成章入讀地理系，讀書時已到米埔接受培訓當兼職生態導賞員。不用等到地球末日，他在寫碩士論文時已一一遇上大自然給他的啟發與感悟。「那時我到內蒙古考察，40日內竟然遇上泥石流、沙塵暴和龍捲風，還有蚊災。」記者曾在陝西省遇過沙塵暴，就算封好了門窗，沙塵暴過後，整個房子仍沙塵滿佈，一張口，牙縫都是沙。蚊災呢，近年也愈來愈多，躲進旅館避得到嗎？Dennis說：「蚊災時，我已躲入旅館，但蚊大批的飛入來。這些大自然的難關，我一個一個面對，感到大自然的厲害，明白到人類別以為自己好叻，在大自然面前，你一下就死掉了。這些磨練，令我對大自然更謙卑。」Dennis生於1979年，他在內蒙的經歷距今已快20年了，近年全球面對氣候暖化帶來的變幻莫測的天災，也愈來愈頻繁。

雖然如此，但當Dennis帶大家去看香港的六柱石和岩脈，那些在石頭裂縫中形成的入侵岩體，他覺得仍然是樂觀和美好的。「香港人對大自然的態度，和20多年前我讀中學時很不同，那時我做地理考察和環保項目，大家會覺得我很極端；但今天的社會，見到媽媽們做環保都好叻，見到香港人對大自然的改變，我很開心！」

就算香港人對大自然的尊重、對地質和石頭的認識都提升了，全球仍然有很多環境問題。「對！南極現在內陸的冰川也裂開了，面積有成個紐約般大。關注氣候暖化是我工作的核心，是我對地質的熱情和價值觀。在此要提一下，地質是到處都有的岩石、岩脈……不止是地質公園裏的才叫地質。」

翻查資料，2013年美國太空總署拍攝到的衛星圖顯示，南極西部離海岸32公里的冰湖底層出現裂痕；2015年7月Geophysical Research Letters資料指裂出的南極冰山達582.7平方公里，正在由底部擴大至表面。氣候暖化的問題不言而喻！不用去上地質課，就在這裏隔着報紙跟Dennis老師上一課吧。「人類在大自然的角色，就是環保和珍惜。我不是hard sell，而是我親身經歷和學習，看到污染帶來的問題，人類的角色，就是對大自然好一點吧！」那地球遲早完的問題呢？「這問題貌似悲情！但從石頭看人類的進程，無論怎樣看，生命在地球上是一個過程，你要體驗人生，體驗愛，做好自己的責任。」從石頭而來的啟示，可能就是生命長河的悲或喜，或許就在大家心裏。

雖然科學家和天文學家告訴我們生命有盡頭，但天地悠悠，正如不少香港年輕人喜歡的《無盡》歌詞：「或許到最後沒有完美句號，仍然倔強冒險去征討，踏上這無盡旅途……難得夢一場革命不老！」

■給香港的話

「要在最壞的時代找到智慧，也許靠的是站在巨人的肩上——巨人，可以是書本內的知識和前人的經歷，也可以是億萬年岩石內的宏大和深邃，讓我們看到歷史的渺小、個人內在的靜定。只要明白宇宙與人類、地球與歷史當中的角色，任何年日，仍能安身立命，仍有體會人性光輝的機會，讓我們緊記這份盼望。」

■Profile

胡兆基（Dennis）

39歲，熱愛地理和自然生態，中大地理與資源管理學系碩士畢業。大學時期已開始當生態導賞員，畢業後曾任中大助教，也當過中學地理科教師、通識科導師，認為生活的點點滴滴都是文化，包括生態旅行、親子、讀書、環保、生涯規劃和了解地質等。7年前創立「點點生活文化坊」，現為自由工作者，包括前線自然教育工作者、香港專業進修學校導師、電台電視台嘉賓主持、生態旅遊培訓導師、自然攝影課程講師、自由撰稿人、盆栽設計導師、環保手作導師、烹飪導師等，曾帶團往台灣考察生態。工作以外是全職爸爸，女兒2歲零11個月，常跟隨他參加生態旅行，幼兒真率看待大自然，看着鳥，會說燕子飛得很低，聽到蟬鳴，會說天氣好熱，令Dennis深切感受孩子成長和大自然的關係。

文：朱一心

編輯：廖偉龍

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