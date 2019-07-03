果人果事：給舊iPhone「第二生命」

【明報專訊】生活在蘋果的生態圈中，我認識很多Mac友同時是iPhone用家，在購買新iPhone後，大家會如何處置舊iPhone呢？如果你有些舊iPhone長期放在櫃桶閒置，可曾想過讓它們復活，為它們帶來第二次生命？筆者有以下8個建議。

1. 兒童相機

現在坊間有專門設計給兒童使用的相機，價格動輒300、400元。其實舊iPhone拍攝質素不遜於兒童相機，尤其是像iPhone 4這類機身小巧的手機，只要配合一個耐碰撞的手機套連掛頸繩，便很適合兒童在戶外拍照。

2. 學習機

給小孩使用手機，最怕他們打機不停手，其實舊iPhone未必支援最新的遊戲軟件，卻適合安裝簡單益智的軟件，讓他們學習語言或數學等知識。有時見到家長把iPhone X交給孩子用，真有點驚心動魄，既害怕他們拿不穩掉在地上，又怕胡亂輸入密碼導致鎖機。

3. 音樂播放器

很多朋友都會用iPhone聽歌，但最令人討厭的是突如其來的通知信息或來電，都會打斷聽歌趣味。如另有一部iPhone連接家中或車上的音響裝置，便解決這個問題。由於純粹用作聽歌的舊iPhone，不會安裝太多軟件，只要把通知信息關閉，便可無干擾地享受音樂。

4. 影片投射器

如果你家中擁有Apple TV或支援AirPlay/Chromecast的電視機，可以在iPhone尋找喜愛的相片及影片再投射到電視機，使用一部專用的iPhone作為投射器，便不會長時間佔用你日常使用的iPhone，睇片之餘可繼續玩facebook及WhatsApp了。

5. 嬰兒監察鏡頭

每個父母都很關心初生嬰兒的一舉一動，但工作關係往往不能長時間陪伴，所以坊間推出很多監察嬰兒活動的視像鏡頭，這裏介紹一個名為「Cloud Baby Monitor」的軟件，只需28元便能把舊iPhone變身為嬰兒監察鏡頭，除了基本的視訊直播，更有噪聲和動態警報，以及播放白噪聲和搖籃曲等，設計貼心。

6. 家居監察鏡頭

跟嬰兒監察鏡頭用途差不多，App Store有不少軟件能讓你的舊iPhone變成家居監察鏡頭，其中這個名叫「阿福管家監控攝影機」的免費軟件很受歡迎，除了基本功能，更可遙控切換前後鏡頭，以及支援無上限的鏡頭數量。

7. 牀頭鬧鐘

App Store提供了很多不同款式的牀頭鬧鐘軟件，除報時外還提供天氣情報等實用資訊，為確保響鬧功能可以正常操作，你可以把它長期連接濕電使用，這也特別適合一些電池已老化的舊iPhone，更換電池的錢也可省下。

8. 轉贈別人

自己用不着，不代表其他人也用不着，轉贈亦是一個令iPhone重生的不錯選擇。香港星光獅子會正舉行一個「Be My Eyes 手機轉贈計劃」，蒐集大眾捐贈的舊iPhone（包括屏幕爆裂的），再分配給有需要的視障人士。視障人士透過義工學習iPhone上的VoiceOver輔助使用功能，令他們用科技改善生活。有興趣捐出舊iPhone的讀者，可致電6888 8948聯絡該會張小姐。

文：Johnny Chan（麥客居店主）