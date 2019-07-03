維修心法：be water 結他醫生妙手回春

結他維修速探：更換琴衍——經過長時間使用，fret（琴衍）會被磨平或出現凹痕，影響彈奏手感和音質。此時需要把fret打磨或全套更換，使用不同的fret尺可確保每條fret的高度及弧度一致。（劉毓霖攝）

結他醫生——陸健威（威E）從事結他維修11年，在他手上起死回生的結他多不勝數。（劉毓霖攝）

【明報專訊】「結他有種魔力，會令人有談戀愛的感覺。」結他維修達人陸健威（威E）如是說。

小六開始彈結他，中學夾band，當過樂隊神奇膠的結他手，20多歲開始鑽研，到後來經營結他維修，威E和結他談的戀愛，算起來也有20個年頭，從前拖友早變髮妻，威E也被行內視為結他醫生。為「她」修葺小毛病、美容打蠟、改裝成「戰鬥格」，這位醫生幫不少結他妙手回春、起死回生。

記得當年膾炙人口的動畫《太空奇兵·威E》（WALL-E）嗎？機械人威E為人類清掃垃圾，為了愛情折返地球；陸健威起初被人叫作「威E」，卻是個不浪漫的惡意笑話，「話我垃圾佬，成日收集爛結他」。他從小愛做手工，什麼都儲一餐，花名的出處他不在乎，反覺有趣，便一直沿用。到2015年，柏斯琴行找他辦了幾回「結他實驗室」，像診所也像講座般談維修種種。威E的「E」，從此有了醫生的意味。

這名結他醫生，奇難雜症什麼都醫，故障、走音、跌崩角、琴頸斷裂，他都有法子，「冇嘢醫不到，除非對方不願花錢醫」。他小小的工作室中，少說便有約20支結他正在「輪症」，需要維修的、準備改裝的、有待setup的，都等他望聞問切，對症下藥。

小時候內向寡言 與結他談戀愛

望子成醫的家長，從小催谷孩子；威E的「醫生」之路，卻沒有什麼刻意栽培。小時候他有自閉傾向，內向寡言，常被安排參與靜態的活動，「在畫畫班，因為我不愛作聲，被老師指不合群，最後只好上結他班」。小六男生於是埋首在木結他的6條弦，「和死物溝通，我反而覺得有趣」。

但眼前人思緒靈活，滔滔不絕，「Busker如果個個都超班，尖東就叫維也納啦」、「我何嘗唔想成為一個偉大嘅音樂家？」（周星馳電影對白），哪有自閉迹象？威E說，學結他是他放開自己的轉捩點，到他第一份工當導遊，話匣子一開便關不上了。中四那年他兼職打工儲了半年錢，轉彈電結他，「型吖嘛，又鍾意Beyond」。家住太子道，鄰近Beyond band房「二樓後座」，轟隆隆的樂音，成為他每晚在巷子乘涼的背景音樂。

耳濡目染，沒多久威E也當上結他手。他說，結他不止有魅力，簡直是魔力。「攬住件嘢，你會有談戀愛的感覺。彈奏時它會震，彼此有互動交流。以前我第一個鬼佬師父說，有什麼樂器像結他或小提琴般，會給人擁抱的感覺？」他笑言年少無知，曾認為這是師父「high大咗」的說法，「但愛彈結他的人，的確會彈到反白眼，俗稱『高潮眼』」。有研究指聽音樂會達到「皮膚高潮」，聽者尚且如此，親手奏出音樂的結他手，當然更加不能自已。

這位師父，就是引導威E成為「醫生」的伯樂。威E 24歲到澳洲交流，跟一位曾在美國結他大廠Gibson當結他維修工匠的師父學習，漸漸學得一手技藝。他兩年後回港，至今從事結他修理已有11年。

針對用家曲風下不同「藥方」

現在每隔三四年，威E便會到美國或日本進修有關結他製作的專業課程，但上課難免紙上談兵，「課程大多教理論，或教你由零開始製作結他，維修比這難得多，維修沒準則，老土說，要像李小龍那句be water」。

例如針對曲風不同的結他用家，要下不一樣的「藥方」：「彈fingerstyle講究細膩指法，弦要很貼指板；玩西班牙結他要大力撥弦，得把琴頸調得微微向內弧；爵士或藍調樂手則相反，偏好向外彎的琴頸。」工匠要如水變通，偏偏結他忌水，因為結他的七至八成原材料是木，香港濕度高，木材更是容易吸水膨脹，影響音色。維修師的木工工夫，亦顯得更加重要。

而結他其餘材料為金屬及電子零件，故金工和電工亦是重要一環。到了噴油或塗層（coating）的程序，更考驗工匠art sense，不然通紅的火岩紋、海波浪紋、閃耀的星塵又怎樣在結他上如畫般呈現？

無法歸還的斷頸結他

不過威E也修理過一支無法物歸原主的結他。早期一位叫Peter哥的伯伯，知道威E覺得琴頸斷裂最難處理，便給這位維修新丁一支與他出生年份相近的斷頸結他，着他慢慢修。「維修了半年再致電Peter哥，他已離世。他的女兒給我一封信，原來他特地買下結他送我，修好便給我保管。」這次威E沒有把結他修得盡善盡美，「我想保留一些痕迹，留下的意義比起使用它重要」。

這種意義在於，「能幫人就幫，就當是操練手藝的機會」。對着剛接觸結他、滿腔熱情的小子，他不太計較金錢，「好像見到以前懵懂的自己，不斷真心求解。𡃁仔係要尋夢，我唔想咁快同佢講收皮」。有個男生中三起找他修理結他，現在大學畢業，全職教結他，「我告訴他，（維修）可以free給他，但你下次要買麥當勞給我吃」。有說如果醫師技術超班，但沒有仁心，那便不配行醫。當一名結他醫生，也許都一樣。當然，這待遇只限有心人，正如他所言，「愛心是留給有愛的人」。金錢不能衡量手藝，手藝的價值卻需要受人尊重。

文：宋霖鈴

編輯：陳淑安

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