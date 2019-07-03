結他收藏：J-rock友 情迷日本精緻結他
文章日期：2019年07月03日
【明報專訊】電結他的魔力，不少男士都領教過。對蘇偉賢（Ryu）（圖）來說，他對結他的着迷盡見於位於葵興的小小結他店兼倉庫。看見哥德字體的「Ryu's Guitars」雕空木牌，推門而入，燭台吊燈昏昏黃黃，斗室中除了約100支結他，還有冶艷的落地紫色窗簾、日系扇子和插畫。Ryu頭上帽子、雙扣皮鞋和西裝外套都是一片黑，令外套上的銀鏈、耳環和骷髏頭白T恤顯得鮮明。他自言是J-rock友，在大琴行任職逾20年，1990年代尾開始到日本買結他收藏，後來開店做買賣：「這兒有不賣的收藏品，亦有從日本嚴選回來出售的結他，以及我和日本廠商共同研發的新型號結他。我和大家認知的結他收藏家不太一樣，我不太用價錢衡量物品，它們都是我很喜歡、對我有意義的物件。」
結他發源自美國，工藝來到日本後被當地文化薰陶，「日本結他無論製作、選材、音色都特別精緻，不像音色粗獷、線條硬朗的美國貨」。當地不少手工品牌都是「受注生產」（日文，指按訂單數量生產），國外來貨亦有驚喜，「日本人入貨精挑細選，供貨者因為知道日人識貨，會給他們好貨，所以在日本出現的大廠牌結他，都比在香港見到的靚好多」。