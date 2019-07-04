巧思發揮叛逆精神 牛仔布天才 撐年輕人發夢

【明報專訊】現今的青年人胸懷抱負和理想，有獨立思考而不再盲從前輩的「金石良言」。身為成年人，除了不指摘、不潑冷水，更重要的是創造對他們有利的條件，提供發夢的空間，讓他們有機會追夢，實踐理想。意大利時尚生活品牌Diesel創辦人Renzo Rosso向來致力發掘、支持和培育世界各地具潛力的新進設計師，早前品牌聯同芬蘭著名大學Aalto，為應屆畢業生舉辦一場畢業晚宴及時裝展，時裝騷上5名獲選學生分別展示他們特別為Diesel設計的牛仔服飾，向世界宣示年輕人的創造力。

鍾情美式懷舊風 成就時裝傳奇

時尚界的傳奇設計師Renzo Rosso在1978年創立牛仔褲品牌Diesel，憑藉無限創意和破格思維，讓本來被視為藍領工作服的牛仔褲，搖身一變成為時尚單品。出生於意大利的Renzo Rosso卻有一個美國夢，小時候受到母親影響而鍾情於1950年代美式懷舊風格，對牛仔褲深深着迷。1980年代中期，當他正式執掌Diesel後，便專注研究「手工」牛仔褲——以人手利用石頭或砂紙摩擦加工，令褲款做出經過年月洗禮的復古感覺，令牛仔服飾轉型為潮流的象徵。難怪連著名時裝評論人Suzy Menkes也曾在《紐約時報》一篇文章中稱Renzo Rosso為「Denim Genius」（牛仔布天才）。試想想，雖然今時今日人們對二手和古董精品都趨之若鶩，甚至成為時裝新潮流；但二三十年前，大家對vintage（舊物）的概念還未有太多認識，又或是停留於忌諱的思想層面，當時Diesel卻反其道而行推出復古牛仔褲系列，背後信靠的就是品牌及Renzo Rosso自身對創作和牛仔服飾的熱情。

縱使Renzo Rosso不再是Diesel的設計師，但牛仔單品卻依然是品牌的靈魂。牛仔服飾這種長青又經典的東西，大眾對它都有一種深刻印象，然而這也是一把雙面刃，對它非常熟悉，同時也不容易跳出固有框框，要把牛仔單品重新演繹，得靠新一代設計師將新思維傾注到這人所共知的時尚產物，而最佳的方法就是透過各項國際時尚大獎，以及從著名設計學府中發掘有潛質的設計新星。

創多個企劃 發掘潛力新星

能夠容許「後浪推前浪」是胸襟，更是源於對時裝與藝術的熱愛。Renzo Rosso自千禧年開始出錢出力，從多方面發掘和培養時尚產業人才。早於2000年初，就以Diesel名義設立Diesel New Art、Diesel Music等多個有關音樂和藝術的企劃，邀請一流的音樂人和製作單品擔任評判，讓獨立音樂團體和具才華的音樂人有出碟、發布新作的機會。2002年，品牌開始大力支持Barbara Franchin創立的意大利ITS（International Talent Support）國際人才競賽，此競賽旨在發掘世界各地年輕新進藝術及時裝人才，入圍設計師會被要求設計一套牛仔服飾作為系列的一部分，而勝出者不僅獲得經濟上獎勵，更會被安排到Diesel產品設計工作室實習，獲得寶貴的實戰經驗。Diesel早前就聯同芬蘭Aalto大學於赫爾辛基著名的Kämp Hotel，為2019年應屆畢業生舉辦了一場畢業晚宴及時裝騷，5位獲選學生在時裝天橋上展示個人畢業作品，當中更包括他們特別設計的Diesel牛仔服飾。5種風格迥異的牛仔服裝，由頹廢到華麗，處處展示設計師的巧思，但同時保留Diesel那種復古、叛逆和自我的精神。最後，Justus Kantakoski脫穎而出奪得全場總冠軍，他以新穎手法將牛仔布料經特別處理做出「過膠」的效果，既賦予牛仔布料全新質感，也有助保留布料上的洗水及印花效果。

時裝與藝術 相輔相成

除了支持初起步的新進設計師，Renzo Rosso自2013年起更成為著名ANDAM（法國時尚藝術發展協會）時尚大獎的資助方，讓時裝、創意與藝術能進一步緊扣。適逢ANDAM 30周年，大會以「創造的能量」（The Energy of Creation）為題，Renzo Rosso從過去最具價值的設計創意中挑選出Viktor & Rolf，Gareth Pugh和Y/Project，邀請他們與Diesel合作設計一系列標誌性的牛仔服飾，將牛仔單品與高端剪裁工藝二合為一。

Diesel從昔日只單一銷售牛仔服飾到今天業務拓展至成為意大利一家龐大的時裝集團，除了Diesel，旗下還擁有多個藝術感與創意滿分的時裝品牌，包括Viktor & Rolf、Marni、Maison Margiela等，全因Renzo Rosso的「年少輕狂」，心口掛個勇字就從自己的家鄉出發，憑着自身的天賦與對時尚市場的洞察力，創立出今天的時裝王國，但他沒有自高自大，卻反過來回饋這行業，為她注入生命力，實在令人尊敬。

查詢：Diesel 2641 1773

文：Peggy Choi

編輯：陸亮瑋

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