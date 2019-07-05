饒舌「幫口」反修例 《收成期》點止罵人

【明報專訊】所謂收成期，年輕人說該是「前人種樹，後人乘涼」。漫長6月過去，《逃犯條例》修例爭議風波不斷，早前本地樂隊LMF歌曲於撐警集會被挪用，連日來多名本地rapper「出口」反修例。不乏以粗口大罵警方疑似濫暴、政府漠視民意，大批網民高呼「到肉」。本港主流大眾固有粗口禁忌，嘻哈文化亦連帶蒙上誤解，今次運動衍生的創作同樣「不只有罵」。

「最慘係咩呀我而家係收成期／唔好搞亂香港搞亂我個收成期／辛苦咗咁耐終於到我收成期／天崩地冧最緊要係我個收成期」聽着Luna Is A Bep的歌曲《收成期》，果真有點洗腦。立法會財委會主席陳健波在6‧12衝突後譴責示威者破壞他的收成期。Luna Is A Bep當下震怒，「收成期」3字在其腦中揮之不去；回想6‧12，她說自己在中信大廈對出民陣申請的示威區，本來以為相安無事，突然見到冒出白煙，警方向該處施放催淚彈：「四周的人都好驚，一直湧入中信大廈，只有一道玻璃門開了，催淚彈依然不斷飛過來，本來在民陣台開咪的人都講不下去。我就被夾到入中信，不斷喊。」重提當天情况，Luna Is A Bep說自己已經不再那麼崩潰，但仍很傷心。

運動一直有新事態，Luna Is A Bep亦大感疲憊。直至上周二晚，她認為將不滿化為創作未嘗不可：「沒想過做一首罵政府的歌，好像會被人感覺抽運動的水（抽水即乘機得到利益，或嘲諷），不過之後，真心按捺不住。」她指出運動發展過程，各人發揮自己能力，「做文宣有大把人比我好，眾籌登報亦好快手，既然自己有rap，不如都做吓」，欲令大家吐吐悶氣。「收成期」3字音調彷彿很配合非洲節奏（afrobeat），即管一試，跟隨音樂「噏吓噏吓」。她再把陳健波的講話融入，歌曲名字因而加上「Feat. Lil’ 波 aka 陳健波」，跟議員「一起rap」。Feat.即是featuring，以突出曲內某個音樂人的參與；Lil是嘻哈文化常見的名字，有「小」、「新」意思，例如Lil Wayne、Lil Uzi等； aka乃as know as（即是）的縮寫。一個名字包含手機短訊用語、嘻哈背景及幽默，或者需要些少代溝解碼才懂得笑。

「收埋你啲獅子山精神」

「陳健波說自己由公屋捱出來，觸發我想到好多老一輩拿獅子山精神來欺壓、小看現在的年輕人。以前可以很拼搏去得到一些好生活，現在努力又如何，偏偏個客觀環境令大家都很難追上去。」Luna Is A Bep在歌中提及「收埋你啲獅子山精神」，抒發年輕人難以基本安居樂業的困境。文字一針見血，不過她坦言自己非要撥起世代之爭，曲中嘗試呼籲上一代不要一味怪責。非異想天開，作品發表後在6月28日財委會會議，議員區諾軒、范國威均有引用Luna Is A Bep的《收成期》，向陳健波質詢有關「明日大嶼」撥款申請審議次序，呼籲他要考慮年輕人的「種植期」。陳健波當下更回應自己有收看此影片，希望大家廣傳，「讓更多年輕人知道有一個人叫陳健波」。Luna Is A Bep表示會繼續身體力行爭取五大訴求，至少預了每個星期都可以遊行或集會。

咩叫正常 前人種樹後人乘涼

冇樹冇乘涼 我自己立一道護城牆

算啦我唔怪你無幫我爭取

你要安分守己都唔使喺度抽水

——《收成期》

粗口歌教壞細路？唱出心聲？

追溯嘻哈與本地政治，還是不得不提LMF。LMF雖沒因應運動出歌，但其20周年音樂計劃由樂隊my little airport重新編排舊作《今宵多珍重》適時推出，將前港英政府講話、6‧12衝突現場聲音剪入歌曲。LMF於1990年代尾由多名不同樂隊的成員成立，大受年輕人歡迎。惟當年LMF因為愈來愈受關注，亦引來更多批評指是「教壞細路」，創作被打上「粗口歌」名號。嘻哈本源於美國貧民區，黑人對社會、制度、歧視等表達反抗，帶強烈政治色彩。LMF質疑社會死板行為模式、政權漠視民情、拜金主義、性侵等，歌曲包括《屋邨仔》、《反骨仔》、《揸緊中指》，更甚有指摘美國侵略伊拉克的《國際人渣》。學者練美兒曾撰寫有關LMF的文章，指樂隊使用粗口呈現了社會階層分野，代表基層或小市民心聲、語言習慣的歌曲，反撲中產或主流行為模式。她指出有關本港粗口及嘻哈文化的研究寥寥可數，有機會代表社會欠缺對年輕聲音的理解。回看今次運動衍生的嘻哈創作，除表達情緒，當中訴求清晰甚至連繫至更廣的世代矛盾，值得存參。

唔係一定要耷低頭做人隻狗

可以抬起頭自己行每一步路

唔使畀人睇死係一個無用嘅細路

自己去做做到自己就當然最好

做唔到都千祈唔好放棄自己

𠝹手跳樓飲滴露蕩失路

——《今宵多珍重》

放下粗口 接觸更廣層面

上周於香港土生土長的菲律賓裔rapper JB在個人YouTube頻道發布《FxxKTHEPOPO / ×狗》，以示威者21日包圍灣仔警察總部畫上的塗鴉字句為歌名。歌詞中有大量粗口批評及指控警察執法濫暴，俗稱「速龍小隊」的特別戰術小隊制服沒有警員編號等，表現憤怒。發布當晚被網民洗版，有人坦言聽完內心比較舒服。副歌主要由四字粗口組成，惟不只有罵，亦高舉示威者訴求與精神——「催淚彈橡膠子彈你班×樣自由揮／我咪戴住眼罩口罩頭盔做個自由×」、「意志堅定／態度鮮明／講明／不撤就不散」。

粗口向來被視為禁忌，在英語世界粗口多數被視為口語、行話（jargon），惟在粵語環境粗口被視為語言暴力，社會接受程度相異。Luna Is A Bep指出以前作品亦有粗口，今次創作時順着思路寫，並無考慮該不該有粗口。不過，當其出發點希望接觸更廣層面，自自然然沒有使用粗口，嘗試游刃其他人角度：「滲入一些立場在中游，或跟我不同的人。不用粗口，所謂溫和點，或令他們容易一點接受我們此等年輕人在想什麼。」市面上亦有一些從歷史及文化角度了解粗口的入門或研究產物，包括《Ben Sir 粗口小講堂》、《小狗懶擦鞋》等書本。於書籍A Dictionary of Cantonese Slang序指，所有社會都有禁忌，但令社會進步的不是讓禁忌消失，而是以表達及言論自由的基礎討論那些禁忌。

除上述「關事」的作品，每當大事燃燒，一些歌曲總無心插柳地成為參與者的情緒出口。猶記得雨傘運動時歌手何韻詩舊曲《艷光四射》一句「生於亂世／有種責任」成為標語，此歌本來是說一個娛樂大家，恍如開開心心辦派對的人。連月來發生墮樓事件，網上平台連登把年輕rapper Matt Force作品《告別》用以哀悼。歌曲聽完，有何反應依然是即時的，讓自己知道內心仍有什麼情緒。無論持什麼意見，追看新聞及關注事態發展的人亦有機會投放情緒，休息、釋放、找尋支援均是重要的應對方法。

文：劉彤茵

編輯：蔡曉彤

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