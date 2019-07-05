示威語言藝術 粵語赤裸傳神

【明報專訊】標語、口號，甚至咒罵在社會運動每秒上演。香港筆會將舉行研討會，剖析粵語在香港民主運動的特色及作為有力工具。其中一名講者、浸會大學語言學教授黃良喜接受訪問時表示，粵語為港人日常用語，無論雨傘運動還是今次「反送中」運動，粵語是主要載體語言。同時，於示威場面不難看到英語，今次全球登報也顯示了港人運用多種語言。政府月來不肯「撤回」，只以「暫緩」修訂來回應市民，他指出市民對用字及背後意思更為執著，堅拒含糊：「政府似乎以為玩弄輿論，修飾言詞就能瞞天過海，這也是不聰明的。」口號方面，黃良喜認為整體感覺詞鋒到位，例如「不撤不散」、「你緩我緩」、「200萬+1、2、3人」。網上文宣、留言等善用口語之妙，例如批評指出「速龍小隊」制服無編號，旋即有回應港姐港男泳裝都帶編號，「得咁少布都有位『啵』」。他說：「這次粵語的使用很赤裸，有一種罵我什麼『自由器官』都可以，但是『撤回』就必須是『撤回』，不可以兜圈說『暫緩等於撤回』。」

胡亂「問候」 反阻內容傳達

今次運動不乏使用粗口的情况，「自由×」口號更被印在衣服及製成facebook頭像特效，比傘運時的「黃絲」頭像「激烈」。有趣的是，使用粗口的情况其實是由政府（警隊）及支持「送中」條例修訂的建制派率先造就機會，再被抗爭轉化為工具。例如黃良喜指出今次爆出詈言泄憤最令人咋舌的個案，或為傳工聯會議員麥美娟以粗口「問候」特首。他認為此等口號無阻運動本身追求公義的過程，不過要慎用詈言，否則妨礙內容與感情的傳達。

■「粵語：示威的語言」研討會

日期：7月24日

時間：晚上7:30至9:00

地點：紅磡嘉里酒店2樓Kafnu Hong Kong

講者：何式凝、鄭樂捷、許錦汶、黃良喜

門票：免費

查詢：http://www.facebook.com/PENHongKong