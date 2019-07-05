藝文青：《昨日的美食》 愛心料理 清淡「拆彈」

【明報專訊】《昨日的美食》上周大結局，網民大喊不捨此對「中佬」情人。繼去年《大叔的愛》熱爆，BL日劇再次報捷。BL為Boy's Love縮寫，指以男男愛戀為題的創作類型。故事圍繞一對情人日常生活，滲入男同性戀者面對的歧視與困難。重點是每集上演型版「都市閒情」教煮菜，西島秀俊主演的角色為對方作愛心料理。此等日劇小確幸，可謂日本影視近年在BL題材中常見的精心設計。

《昨日的美食》改編自漫畫家吉永史同名漫畫。吉永史本身亦是個識吃之人，前作《西洋骨董洋菓子店》繪有大量精緻美點。《昨日的美食》講述認真、能幹及「有偶像包袱」的律師筧史朗（西島秀俊飾），與開朗、隨性、喜歡看星座運程的髮型師矢吹賢二（內野聖陽飾）同居。故事其實沒有什麼高潮迭起。最多中間似乎出現情敵，跟一般愛情小品差不多，每集涉及些相處智慧。這樣也突顯同性情侶跟異性情侶生活上遇到的事情差不多。此種「淡」無疑令觀眾投入，減低因過度戲劇安排而產生的獵奇感。當中巧妙加入性別定型、職場騷擾、逆向歧視等，反映此等問題基本上日常都會遇到，跟觀眾一同拆解，不流於說教。

型男「師奶」煮菜 呈現平權故事

料理是劇中重要一環。男主角筧史朗每天負責煮二人的早、晚餐。他天天準時收工去超市格價及買菜，只是付多幾元（日圓）都搥心口，營造的是「師奶」形象。劇中一步接一步地講述煮飯步驟，明快地提及食譜分量及心得，彷彿「轉了台」在看烹飪節目。自家製士多啤梨果占、番茄雞柳、牛蒡炊飯、年糕叫人肚子打鼓。如此經營所為何事？除了作者本來對食的要求，帶觀眾享受下廚樂，其中一個效果是吸引更廣年齡層的觀眾收看，特別是有子女的父母級別，橫跨中至老年，從而向他們呈現一個平權故事。

本季尾集的「難關」是要在新年時帶矢吹賢二回到筧史朗老家拜年，探望父母。之前大部分時間都是筧史朗在煮，此幕由母親煮炸雞，兒子在旁協助，則變得別具意義，象徵彼此關愛及步步接納。在傳統華人社會經常有指父母不以言語表達對子女心意，煮食是其中一個關顧行為，未知日本有否相近文化，惟那幕安排得非常貼心。因為於劇情上，煮食亦提供空間讓矢吹賢二跟情人的父親共處，成功以理解及智慧「拆彈」。不過對筆者而言，全劇令人最羨慕的是筧史朗有煮食及買菜的時間、心力。亂世中給予一點提醒，再辛酸的日子也要給自己一些me time，還有us time。

文：小東