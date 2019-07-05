隨「弦」起舞 任性碰撞

【明報專訊】「這一台演出是一個反傳統的事情，反我們團的（中國舞）傳統，相當於在砸自己的牌子。但我覺得一個團，如果沒有一種勇氣，怎麼前進？」香港舞蹈團藝術總監楊雲濤口中「反傳統」的作品，正是將在8月與觀眾見面的《弦舞》。楊雲濤再度與著名小提琴家姚珏合作，以耳熟能詳的中國民歌作為出發點，邀得亞洲頂尖作曲家林丰，一同呈現視聽盛宴。

林丰因突然被香港管弦樂團解僱，這名港樂前藝術策劃總監站上了風口浪尖；今次與香港舞蹈團的合作，在他未離開港樂前已談妥。楊雲濤與林丰因出席活動相識，《弦舞》是兩人首次合作，作品將民歌、弦樂四重奏、舞蹈於同一舞台呈現，打破了不同藝術形式的隔閡。楊雲濤認為藝術應該任性，「香港舞蹈團是一個大團，有自己的責任，不能那麼任性，但是藝術不任性，就不那麼好玩了，所以我們就留些時間，給自己任性。每年這個時間的演出我都會嘗試做一些破格、跨界的東西，這次就專門找了一主題，用一些非常傳統的旋律、中國民歌以西方的音樂形式來演繹。之後，再和舞蹈碰撞」。

演奏者也在「起舞」

古典音樂出身的林丰談到身為藝術家的責任，「其實全部的art forms都有它的歷史，像是歌、古典音樂、跳舞，但是我覺得art forms如果想一路傳承下去，一定要有一些新的作品、新的碰撞、新的事業才可以生存，一個有責任的藝術家會全世界去接觸很多不同的藝術形式」。《弦舞》對林丰來說是傳承了用民歌來做新創作的practice，他會選用《小河淌水》、《茉莉花》等耳熟能詳的旋律再創作，「我自己做音樂，選的多數都是比較簡單的素材。對我來說愈簡單的素材就愈多機會擺自己的東西，如果比較複雜，畫面會比較full，少了機會給我自己」。

《弦舞》中民歌是創作的激發點，之後林丰怎樣利用這些音樂，是彈性且自由的。「對我來講是拿來一個音樂用我的方法再擺出來。有些是一聽就聽出原本的melody，有些是切碎少少，變得抽象一些，這也是整個project比較有趣的地方。希望可以提出問題，也有鼓勵觀眾去想像的空間。」

楊雲濤說《弦舞》其實是在挑戰一些事情，從音樂上怎樣回到一種最純粹的狀態？究竟什麼是旋律？「到底我們聽到的這些旋律，是聽到旋律還是『聽到』 歌詞？你熟悉這個旋律，其實是你熟悉歌詞。旋律很多人理解為一種情感，或者說根本就是歌詞。他哼的那個歌詞，意義主題、思想已經涵蓋了旋律。」演出邀得著名小提琴家姚珏，楊雲濤稱姚珏專注的演奏給他留下深刻印象，肢體動作就像舞者起舞。「每個演奏者不止是表演者，也是一個舞蹈演員，甚至比舞蹈演員還要投入。在演出中我都是把每一個樂手當作舞蹈演員去安排，我也希望每一個舞者也像演奏者一樣專注安靜，每走一步就像樂手在撥動琴弦。我想營造『視聽』，把視和聽轉化為一種當下在發生，比如去聽音樂會是去看一個舞蹈。」

香港就是可以「試」

《弦舞》中樂手與演員們同在舞台，如何讓觀眾不止專注一方，能夠沉浸並融為一體是演出的難點，楊雲濤希望《弦舞》可以打破音樂和舞蹈這兩種藝術形式的隔閡。林丰認為舞台上的樂手和舞蹈演員，應該嘗試找到一個位置，給予對方空間。

雖然是古典音樂名副其實的學院派，林丰笑說自己並不是「嚴肅」的音樂家。「我聽很多其他種類的音樂，聽很多band、indie，很鍾意post-rock。」在《弦舞》的音樂創作上他亦不諱言受到post-rock影響。無論作為創作者還是聽眾，林丰從不給自己設限，「每一個音樂種類最好的作品都很值得聽，值得仔細挖掘，我自己也會produce不同種類的音樂」。

《弦舞》以香港的角度探視中國民族文化，楊雲濤坦言：「是香港這個城市才讓我有衝動去做這樣的表演。因為可能性會多很多，空間、冒險都會很多。」城市獨特的混雜感和包容，讓這一場冒險嘗試變得沒有後顧之憂，「在香港就試下，有什麼問題」？

■《弦舞》

日期：8月16至18日

地點：香港文化中心劇場

票價：$220、$320

查詢：www.hkdance.com/index.php

文：彭月

編輯：蔡曉彤

電郵：culture@mingpao.com