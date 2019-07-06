因應食材保最佳濕度 聰明雪櫃 蔬果肉類常鮮

自設濕度——0℃冷藏格分左右兩格，利用門上輕觸式面板，用家可獨立控制左右兩格的濕度，及調控整個冷藏格的溫度。濕度設有3種模式，包括肉類、水果及蔬菜，溫度則可在 3℃至-3℃之間調校。另設有 Lock 鍵，不怕小朋友亂按。（劉毓霖攝）

門側控制——保鮮格門側設有主控制面板，可一次過控制保鮮格、0℃冷藏格及冰格的溫度。用家亦可在面板上設定3個特殊模式，分別是節能、保鮮及假日，當中假日模式針對長時間不打開雪櫃門時而設，可更節省電量。（劉毓霖攝）

貼心LED燈——除了保鮮格內有充足的LED燈，保鮮格門底也設LED燈，當打開0℃冷藏格時便會自動開啟，就算是晚上想拿水果果腹，都不用開廚房燈。（劉毓霖攝）

抗菌過濾——雪格後方設有IZA抗菌過濾器，可自動過濾雪格內空氣中的細菌，既可除臭又能減少食物接觸更多細菌的風險，延長食物的存放時間。（劉毓霖攝）

多層設計——雪櫃主要分3部分，上層是左右雙門設計的保鮮格，用家只要打開一邊門便可拿到常用物品，減少冷氣流失；中層是0℃冷藏格，這個高度亦方便用家拿取食材；最底兩層為冰格，用家可將即食食物及急凍生肉海鮮分開擺放，不怕細菌交叉感染。（劉毓霖攝）

容量夠大——對於不少愛煮食的女士來說，雪櫃容量夠大十分重要，而KF86FPB2A更設有智能穩定溫度濕度的0℃冷藏格，延長食材的新鮮度。（劉毓霖攝）

【明報專訊】雪櫃是必備家電之一，而對於愛煮食的家庭來說，除了需要放置大量食材，又要有足夠空間放置飲品、醬料等，多門雪櫃就最好不過。最近有德國家電生產商推出的多門雪櫃，更與智能技術融合，除了配備多個感應器來準確控制溫度，又可調校保鮮格濕度，蔬菜、肉類存放多幾天都能保持新鮮。

11個溫度濕度感測器

今時今日，雪櫃已不單講求「夠不夠凍」，更重要的是保鮮能力，事關很多人會買下大量食材放入雪櫃備用，如果保鮮能力不足，對煮出來的餸菜味道會有不少影響。為此，每一間生產商都各出其謀，例如日本廠商的光觸媒技術、韓國品牌的Mono Cooling及Moist Balance Crisper冷凍技術等。而最近西門子家電推出的iSensoric智感零度法式多門雪櫃（型號KF86FPB2A），則將智能技術結合冷凍技術，以提升保鮮能力。

KF86FPB2A 雪櫃內置 11 個溫度及濕度感測器，其中尤其需要保持溫度穩定、用作保存蔬菜肉類的 0℃冷藏格，更會用上 hyperFresh premium 系統，以智能感應保持0℃冷藏格的濕度及溫度穩定。冷藏格分左右兩格，用家可透過冷藏格門上的控制器，獨立控制左格或右格的濕度，例如放置蔬菜時，可調高濕度以保持新鮮；相反如果放置肉類作熟成，則調低濕度以保持乾爽。冷藏格位置設在上層雙門保鮮格之下、雪櫃近中間位置，方便用家拿取食材。

電子過濾除臭殺菌 毋須濾網

雪櫃用過一段時間，便可能散發異味，來源可能是食物變質或食材本身的氣味。為解決問題，KF86FPB2A加入IZA抗菌過濾器，自動將雪格內的空氣抽入過濾器過濾，除了消除異味，廠方聲稱還可以過濾雪櫃內99.99%細菌，包括引起腹瀉的大腸桿菌，減低食物二次污染、出現霉菌等風險。而由於 IZA 抗菌過濾器是以電子過濾方式除臭殺菌， 所以毋須使用濾網。

提示「大頭蝦」關門

KF86FPB2A還有一個相當貼心的功能，是當雪櫃門沒有完全閉合或長時間打開，導致雪格溫度出現變化而無法保持穩定時，便會發出聲響提示，對於經常關不好雪櫃門的用家，此功能應該相當有用。

型號：KF86FPB2A

保鮮格容量：279L

冷藏格容量：80L

冰格容量：67L

體積：183×81×73.6cm

售價：$23,990

查詢：2511 2323

文：吳一鳴

編輯：王俊杰

電郵：etrend@mingpao.com