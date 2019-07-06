創科神探：科技融入生活才有價值

自動殺菌——結合光觸媒塗層和背光技術的「自潔門柄」 ，以開關門時產生的動能轉化為微弱的電流供電，既環保又能保持衛生。（作者提供）

【明報專訊】古語有云「長江後浪推前浪」，繼「星之子」陳易希之後，他的兩個中學師弟黃深銘及李鍵邦，於2015年發明了一種結合光觸媒塗層和背光技術的「自潔門柄」，在全球最大規模的中學生科學競賽「英特爾國際科學與工程大獎賞」奪得二等獎，更獲國際天文學會以2人姓名命名小行星，再次有香港中學生成為「星之子」。而在2016年於日內瓦國際發明展，他們又擊敗過千項發明而勇奪金獎，吸引來自世界各地的機構和投資者的關注。

新一代星之子

創科神探一直跟蹤2人在創科路上的發展。他們於2017年成立「鈦研科技」，並進駐科學園，加入科技創業培育計劃；公司的使命是將這些技術廣泛應用於日常生活當中，並致力提高公眾的生活質素。短短數年間由構思至發明，達到商品化及產生市場價值，過程並不簡單，他們的思路又是怎樣的呢？

自潔門柄 開門動能激活殺菌塗層

城市人口密集，於公共場所的門柄、扶手等隨時成為細菌溫牀，對公眾的健康構成威脅；無疑使用消毒劑能有效減少細菌的傳播，但它們的有效時間較短，而且容易被抹走，故需要人手定時清潔門柄。因此，一種結合光觸媒塗層和背光技術的發明應運而生，兩位發明人並為此技術取名「自潔門柄」。

自潔門柄利用開關門時產生的動能，轉化為微弱的電流，供電予玻璃造門柄末端的紫外光 LED 燈 ，紫外光會在玻璃門柄內反射，繼而激活門柄上的光觸媒塗層消毒殺菌。自潔門柄上的塗層有別於傳統消毒劑，不會隨消毒殺菌的次數而消耗；此外，該塗層能穩固地覆蓋住門柄表面，不易因摩擦或清洗而脫落。黃深銘及李鍵邦過去兩年為發明多次改良，包括改善門柄的物料和外觀，以方便量產。

環保科技 用陽光洗衫

既環保又能殺菌的技術，其實不止自潔門柄一款。創科神探最近在科學園發現另一家初創企業「森寶科技」，其研發團隊發明了一種在陽光照射下快速清潔衣物的方法。「降解有機污漬大約只需要陽光下曬8小時，此發明節約用水，也節省能源。」創辦人高偉燁並透露，此項創新技術還適用於營造健康家居環境，光自潔技術可以透過室內可見光，分解空氣中的細菌及有害氣體，包括家居裝修後釋出的甲醛等。

我們不妨留意日常生活中的事物，會發現各項物件也有改善的空間，下一個創科實業家可能就是你。

文：鄒健宏（科學園科培網絡榮譽會長）