老來夾band 「耆」樂無窮

【明報專訊】鹹魚青菜，各有所好。學樂器也一樣，如果覺得鋼琴偏向文靜、個人；不少機構也有籌組長者樂團，風格不論古典、爵士或流行音樂，悉隨尊便。基督教服務處順利長者鄰舍中心的長者樂隊Silverband消化餅是其中之一。

與Kolor同台 jam《半斤八両》

星期五午後到順利邨的鄰舍中心，為數30人的Silverband，20多名隊友經過早上排練，吃過午飯又回到中心綵排：3部鍵琴、1套鼓，還有4、5個結他手，位位性格巨星的模樣。在座有十多二十位隊友，逐個出來獻唱。

「因為7月要到中心樓下禮堂表演，今次有獨唱演出，所以今天大家都試跟樂隊夾獨唱。」消化餅女團長陳惠蘭說。她在樂團內負責唱歌：「我自小鍾意唱歌，以前在工廠當車衣女工，日日有收音機的電台節目伴着我邊車衫邊唱歌。那時有很多點唱、播歌節目，那些歌聽着我便入晒腦！音樂響起我就識唱，不用看譜。」

Silverband樂團以玩流行曲聞名，除了Beyond，還有RubberBand的《發現號》，之前還跟樂團Kolor同台演出，一起jam《半斤八両》。「唱唱現在的流行歌曲，我們心態也變年輕。不用唱來唱去《舊夢不須記》或徐小鳳。」陳惠蘭說。

84歲愛唱歌 追回逝去年華

84歲的黃少英，是隊中最年長成員，也是歌手。「我鍾意唱歌，後生時什麼都無得玩。現在想追番過去的時間。」隨團演出的經歷，令她印象難忘，「第一次演出是去年跟Kolor同台。主持介紹我們係『消化餅』樂隊，即時全場轟動！所有樂迷都走到台前」。得到年輕樂迷的包容和接納，令樂隊的演出更落力。

學電子琴 由零開始

樂隊當中有兩名鍵琴手May May 和 Annie，她們綵排練習均非常投入。帶領樂團的許家輝（許sir，中心程序幹事﹚說，她倆都是來到樂團才「由零開始」學習電子琴。她們跟少英、惠蘭一樣，原本是樂團前身「銀歌樂隊」的成員。因為成立樂隊，她們才開始學琴。「我其實『未夠秤』（不足50歲），但過多幾個月便可正式成為成員。開始時，我是單手一隻手指按出音符！慢慢練成現在雙手彈。」May May 說。結他手是70歲的馮國友（友哥），退休前是消防員，因為青春年代認識的band友而得知有消化餅樂隊，覺得啱玩便加入。「現在我們玩音樂最緊要是樂在其中。不想做商業性質的演出或比賽，因為壓力較大。隨心地玩，才能享受音樂。」友哥說。

許sir除了負責帶領這隊長者band，教授他們樂器、樂理知識，還替樂團安排演出，儼然是樂隊的「經理人」。他是中心全職職員，不過跟隊員訪問時，看得出他們都非常尊敬、愛惜這位論年齡其實是後輩的許sir。「我當他們有如朋友般相稱，不太在意年齡上的差別，可能這是大家相處得較舒服的原因吧。」對消化餅的期待，他希望隊友在享受音樂之餘，樂手可以在技巧上有進步，「其實都知道他們用心練習，只是我本身較少時間可以幫到他們」。能令一眾長者可以享受音樂，欣賞自己其實已是功德無量。