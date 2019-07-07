通識導賞：保育舢舨 先守護船廠

【明報專訊】存叔把一碗粥放在小椅上，巍顫顫地搬到陽台，坐下挨在椅上，腳旁還有一瓶烈酒。

八十四歲了，他依然習慣每天清晨七時多回到這個「瞭望塔」，俯視船廠四個船排，從他的視野看去，再遠些就是珍寶海鮮舫。那裏被命名為王國，此刻他也擁有一個城堡——經營四十年的「全記船排廠」。存叔十五歲學師，二十六歲開廠，說入行其實沒人特別去教，「最重要是眼力和記憶力，要靠自己看」。如果沒有落足眼力，你會以為這裏只是個破爛鐵皮陣，仔細看，才會發現砌砌疊疊而成的每個角落，都支撐着船廠不息的運作，像動畫裏的移動城堡。

建行人路 船廠憂安全及生計問題

退休？二仔「安哥」魏孝安不自稱負責人，總說自己只是「打工的」，縱然他一星期七天回廠打點事務，仍奉老爸為「最高領導」，雖然他只從高處監督，「他仍然雄心壯志呢」， 父親籌劃着要把中間的船排改建成更大的一個，比現在船廠已有香港仔最大的船排還要大。

不過南區區議員徐遠華提出建議，打通深灣到香港仔海濱公園的道路。數年前深灣的遊艇會被傳媒揭發封起了一條公家道路，現向公眾重新開放，他在五月分區會議上爭取遊艇會旁的船廠地帶可興建行人路，接通全路。全記的安哥擔心行人穿過船廠的安全問題，憂慮建行人路與船廠繼續經營之間最後只能二擇其一。由三名舢舨愛好者組成的「香港舢舨保育協會」（下稱保育協會）亦正關注事件，與議員持續溝通商討。

從海濱公園走到鴨脷洲大橋底下，踱過玻璃橋，很多人或許以為已到盡頭，左轉往直通黃竹坑站的香葉徑，不知前面可通往一個鐵皮陣。那是三間船廠的工地，其中以全記最具規模。安哥數香港仔船廠大大小小超過五十間，不過為舢舨做保養維修的，不出四間。「大家行頭不同，你整泥頭車佢整法拉利，修船的亦分不同科目，有些是做遊艇生意，講緊幾多十萬一單工程；不同我們以千元計，一隻舢舨做簡單的保養二千二百元，排租、清洗船底、髹防蠔漆全包宴。去南丫島的客船、舢舨，西貢的舢舨、遊艇都會做，主要做保養小修，三五日貨仔就起貨，大修就一星期十日左右。」保育協會稱全記接下九成舢舨生意，安哥則估計七成左右，月接約七十張訂單，過年前最忙可達九十張。

訪問當天正有一隻香港仔的漁船在做大修。所謂船排，是從岸上延伸入海的巨型裝置，如火車軌的形狀，以坤甸木左右擺出長二百至三百呎的排陣，中間橫放木條，當有船要上排維修，就會放出裝置在水中將船托起，用絞排機收回鋼纜拉上岸，約需大半小時。船上來後要清洗船底，「等乾了就把灰路都打開」，用木砌成的船為免入水，木與木之間會上灰補縫，保養時就要把灰挑走再補；船的內部亦要更換木料，然後在外面加釘固定結構；船底重新髹上防蠔漆，船底若積聚太多藤壺，既會侵蝕船底，也會令底部不夠光滑，增加水阻，一般四至六個月就需清理。除了保養船底，以上為船殼大修的工夫，安哥說是「唔爛唔整」。整個工程合算約三、四萬元。

昔日造船 今主要修舢舨

抱恙的存叔雖年事已高，仍豪情壯語：「只要給我幾塊木，就能給你砌成船。」他造船到五、六十歲，兒子安哥說阿爸造船原則是「驚人死唔驚嘢爛，即是人死咗件嘢都未爛」，購入一百呎的木料，不是由頭到尾都實淨用得上，「用到七十呎木就好叻仔」，若造船廠打算將就將就，木料用盡些，造出的船不出幾年就得進廠修整。但存叔要求落足料，安哥提到「有一隻在南丫島專為電燈公司搬垃圾的，四四方方朱古力色，用了二十年都未做過大修，有個師兄話我個女都讀完大學，未見船要修」。昔日養得起一個造船班底，伙記工夫閒下來可以修船，交替着做，現在不造船了，得請散工，一日五、六人，忙時十多人，日薪約千元，若工夫辛苦會再加些。安哥說船廠利潤不高，「別家做纖維做噴漆，我們是做木船保養，是兩個科目的船。高檔嘢我哋唔啱做，也沒什麼本事做，我們是做木船的，企企理理就算數」。不轉型做高檔生意，「爸爸說我們要做這些，服務這裏的水上人」。

行人有路行，船廠呢？

香港仔海濱公園旁有網球及壁球中心，記者見一名從深灣方向來的街坊揹着球拍穿過船廠，往海濱那邊去。區議員所說的通路並非不存在，船廠一直有路接通玻璃橋與遊艇會，不過僅是木板搭成搖搖晃晃的通道，本來只方便工友、行家出入，安哥說地鐵通了，亦有更多街坊隨工友的尾走進這條路，在訪問當天參觀工場的兩三小時，除了一名街坊，還有兩個行家與安哥打個招呼走過。記者在工場如身處地盤，安哥不時提醒小心地上的油會滑，若是絆倒衣物會報銷，「機油洗唔甩」。他認為在船廠中間開一條路不可行，修好的船在船排上如坐滑梯，不足一分鐘就可滑落排，此時鋼纜飛快地甩開，若有人走過不慎碰上可致重傷。「（建路後）傷到人就算政府負責，我都唔安樂。」但他沒把路封死，「做唔到咁絕，始終是有人行，若有人被狗追，又或火災，沒有路怎走？」

區議員尋「共融方案」

保育協會成員戴先生試過循已有道路，由逸港居一頭過玻璃橋到深灣遊艇會，需時十五分鐘；黃竹坑區議員徐遠華指經船廠那條路，則只需七至八分鐘。徐在五月二十八日的分區會議提出建行人路，有三個方案，分別是1. 終止船廠每三個月續租的短期租約；2. 地政署在續約時加入條款，要求船廠劃出公眾通道；3. 研究其他可行方案。徐遠華接受本報訪問稱，現與保育協會商討「共融方案」，「協會的前提是保留船廠，這與我的方向一致，我的目標是通到條路，我個人都認為舢舨值得保留，如果路通到、船廠可保留，大家可在這個基礎下探討方案」。他說要待各方同意，他九月才在區議會會議正式提出，再由民政署工程組作可行性報告，「前提是大家同意這個方向，才會做可行性報告，所以報告應要過今年才有」。他同意在現况下「不是很適宜」供街坊使用通道，但「相信可以執」，稱會諮詢工程界有何具體做法，「如有的話再與船廠傾，大家可以磨合。」

自製零件器具 守護夕陽行業

「船廠對保育舢舨有什麼重要性？」「全記與其他船廠有什麼分別？」當被一眾記者圍住問這些問題，安哥都要苦思措辭，「有什麼難忘事？有沒有傷得很重過？」他只伸出十隻手指，覺得齊全已算係咁。但他穿着硬繃繃的腰封，說拍照不好看，像個傷兵，記者問起才說是因為勞損傷到腰椎，休息了一個月。童年踩在運來的木條上載浮載沉，玩到樂透，十七歲到機器廠學師，二十五歲回來幫忙，他對船廠瞭如指掌，就像被問「你家與別人家有什麼分別？」不懂三言兩語說給出答案。

只有跟安哥在廠中走動，才會發現船廠為何在這個城市顯得如此獨特，本身已具保育價值。一部機器用粉筆寫上滿有哲理的「請勿加油」（圖a），原來是提醒油加太多會漏到地上，「齒輪要潤滑，這部絞排機是自己做組合，你識個原理就好易。以前有好多工模可以鑄，我爸爸儲起很多，他知道第時行業沒落就沒有了」。另有一部日本製的絞排機，也是收自一架大河船的絞錨機，經自家改製，不捲鐵鏈捲鋼纜，他拿布擦擦，機器上慢慢現出「昭和42年」（一九六七年），「跟我差不多」。

船廠依山石而建，一個向海位置有個陷進去的洞，供奉着魯班先師、天后和地主；旁邊搭幾級樓梯，建了個像五金舖的鐵皮屋，整齊安放金屬工具。地上放一個爐，掛着鐵盤，用來煮溶工業牛油塗上船排當潤滑劑；另一頭有師傅在車牀工作，原來在自製螺栓﹗船需要用螺絲固定木料，螺栓用途就是鑽入木，再扭上螺帽鎖緊。全記購入的只是一條條鐵枝，按尺寸自家磨出螺旋。就在外面穿入船廠的窄路盡頭，放了幾部大機器，都織上蜘蛛網，卻不是廢墟，其中煤炭爐可把螺栓燒紅，然後放入旁邊的啤機，「情﹗尋﹗情﹗尋﹗螺栓就會被壓出圓頭」。角落還有一部貼着「上落平安」揮春的打樁機，「這是樁灰機，好似日本人樁年糕，剛才說補木縫的油灰都是自己造，也會供應給行家。將一包包似麵粉的物體，溝木油，用攪拌機攪到起粉一粒粒，就推落機樁。」

安哥總說「不假外求」，可是非一般的徹底。他說父親早十多年前已預料行業將開始沒落，怕日後買不到灰，故「能自己做就自己做」。船廠不是一間光鮮舖頭，是按着工作需要將鐵皮與木板左搭右蓋，蓋出城堡。存叔要求很高，螺栓原可以兩頭螺旋，他偏要製好看的圓頭；廠內吊架都要分三個部分來做，由窄到闊，「弄得三尖八角，希望可以盡用地方」。船廠與地勢融為一體，每部分微妙組合平衡，其實是不能移動的城堡。

船廠難搬 重建船排百萬元計

辦公室在上層，老貓伸懶腰，裝潢更像一個家，一扇房門都以水上人船上的趟門改裝，加個門把就合用。存叔聽不慣鴨脷洲高樓內的家那些馬路聲，寧願每天早早回廠，坐在陽台點起煙，望着四個船排，一生心血。繼承家業的安哥尊敬父親，不願「認叻」，與記者談了幾小時，才吐出一句：「議員說這路只需走幾分鐘，那可是幾十年的心血呢。」他說廠若要搬就做不來了，對岸豪宅「南灣」附近有不少船廠，「我這裏三十幾萬元一年，那邊排位可以三十幾萬一個月，做遊艇負擔得起，我這些小生意真負擔不起」。船排雖看起來結構簡單，他說巨木價值以百萬計，排路在水中的底要買料鋪平，「動輒十幾萬」，「set一個排位要五百萬」。

最初全記先在對岸設廠，再發展到此處，他們是開荒者，「以前是爛地，一粒石仔都是自己拿過來」。請老友為招牌題字，把「存」誤寫為「全」，幾十年都由它了。存叔說，船廠就是這樣的角色，「船廠做開荒牛，好似農夫在山頭野嶺種地，種到旺了，政府就收來搵錢」。向對面遙望，豪宅進駐後，那邊船廠都被投訴噪音太大；近鴨脷洲大橋下，舊日造船修船的旺地，早變平整海旁道。「存叔，這麼多年什麼事最難忘？」他看看兩掌，「這十個指頭，都還在啊」。

文 // 曾曉玲

圖 // 曾曉玲

編輯 // 王翠麗

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