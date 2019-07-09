掘蜆過度 港版天空之鏡危危乎

留下小蜆——圖中的水口原居民表示，自己已逾90歲，他自製摸蜆工具，只取大蜆。摸蜆數十年，他注意到蜆量愈來愈少。（蘇智鑫攝）

【明報專訊】夏天，又是出海暢泳的好時節。潮來潮去，我們能有清澈明亮的海水，原來一個個小小的蜆功不可沒，牠們撐着兩塊貝殼，每天吞吞吐吐，不停過濾海水。

大嶼山西南面的水口灣，享港版「天空之鏡」的美譽，吸引不少人慕名「打卡」。這個海灣得天獨厚，有蜆近20種之多，不少人專誠跑來掘蜆。如果海中的蜆愈來愈少，我們還會有清澈的海水、健康的海魚嗎？

蜆與蠔、青口、蟶子等擁有兩片貝殼覆蓋的海洋動物一樣，均統稱為雙殼類動物，擁有過濾海水能力。全世界擁有逾萬種蜆，而本港大部分海域都能找到蜆。據《香港海洋物種名冊》（HKRMS）紀錄，截至2019年，香港一共有71種蜆，常見的有文蛤（沙白）、簾蛤（三角蜆）、青蛤（紅口蜆）等。當中因沙白體型較大，且花紋多變，故為人熟悉。

位於大嶼山的水口灣，水天一色，享港版「天空之鏡」美譽，由多種海岸生境組成，包括紅樹林、沙灘潮間帶、泥灘、大石群及石灘等。根據WWF調查紀錄，水口灣因生境多元，擁有超過180個物種，包括瀕危動物馬蹄蟹（鱟），蜆則佔約20種，亦因而成為近年的「摸蜆」勝地。由於掘蜆的人會把手伸到沙底下方摸索，「摸蜆」一詞因此而來。可是，隨着水口灣興起摸蜆熱潮，致使當地蜆生態受到威脅。

每蜆日濾50至200公升海水

蜆與水質關係密切。牠進食時，隨着一吞一吐，能潔淨海水，是大海的天然過濾器。世界自然基金會香港分會（WWF）項目經理彭莉恩解釋，每隻蜆均擁有兩道虹吸管，外觀猶如透明粗飲管，「一條虹吸管負責吸入水中的懸浮物，以鰓隔掉可進食的微生物、有機質，然後再把海水循另一虹吸管吐出，是活生生的過濾器」。一隻蜆能過濾多少海水？視乎蜆的大小。一隻成熟的蜆，貝殼直徑由3厘米至逾10厘米不等，每隻蜆每天約可過濾50至200公升海水，體型愈大，濾水量愈多。如果沒有牠們，海水營養便會過多，變得污濁，甚至令魚類死亡，「海水不能有太多營養，否則會爆發紅潮，過多的浮游生物與海魚競爭氧氣，威脅魚類生命」。換句話說，蜆等雙殼類動物與海洋生態息息相關，沒有了蜆，魚類難生存，我們便少了魚類食物，亦難再享有清澈的海水。

彭莉恩表示，蜆廣泛遍佈在沙灘潮間帶，沙下約5至10厘米深位置。潮間帶因屬於陽光可照及的區域，和暖水溫有利水中浮游生物生長，而降雨亦為潮間帶帶來岸上泥土中的有機物養分，因此為蜆提供充足食物，吸引蜆等雙殼類動物聚居。

硬殼防敵 敏捷「肉足」助逃

堅硬的外殼能幫助蜆抵禦外敵，保存體內水分，而蜆在波濤洶湧的大海中，能躲過海中的捕獵者，有賴一隻有力的「肉足」。肉足是一塊呈肉色的軟組織，它強而有力，有時會外露於蜆殼，充當蜆「腳」，拖拉蜆身，讓蜆在沙牀中來去自如，尋找合適棲息地。蜆日常會在水漲時透過肉足爬升至淺層沙面進食，當外敵入侵，蜆的肉足會鑽進沙牀，繼而把整個蜆身拉進沙牀安全位置。這解釋了為什麼摸蜆時，明明雙手已觸碰蜆身，蜆卻能從手中逃走。

彭莉恩進一步解釋，蜆並沒有大腦，只靠感官細胞，感受水中化學狀態、水溫、鹹度等變化，亦能感受地深吸力，定位辨認方向，「即使蜆身被洶湧波濤反轉，蜆憑感官細胞，會知道自己被反轉，這時肉足便會出動，調整身體」。蜆主要的身體器官，還包括消化系統、閉合肌、虹吸管和心臟。原來蜆能長時間閉合，安身在殼中的小蝸居，全賴閉合肌。閉合肌接近兩片蜆殼的連接位置，如果大家曾進食蜆，一定對這身體部位有印象，「吃蜆時，常見到一個外觀如帶子的位置，那部分就是閉合肌」。燒烤或烹煮蜆時，閉合肌被煮至熟透，因而喪失閉合功能，蜆殼張開。

蜆分雌雄 肉眼難辨

驟看所有蜆都一樣，其實蜆有雌雄之分。彭莉恩表示，兩性數量比例大約一比一，各擁有性腺，但單憑肉眼，難辨性別，要在顯微鏡下才能區分。每到繁殖期，蜆的性腺便會在水中噴出精子和卵子，兩者在水中碰撞成受精卵，漸長成蜆苗，隨水漂流，「如透過顯微鏡觀察蜆苗，會看到牠們擁有一個尚未發育完成、透明的薄殼」。不同蜆物種有不同繁殖季節，以沙白為例，一年有兩次繁殖期，分別是3月春季及9月秋季，而水溫、水流都是影響因素。

文：歐慧兒

編輯：林曉慧

電郵：feature@mingpao.com

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海水變清靠蜆過濾https://bit.ly/2RUURKm