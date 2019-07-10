Car﹕三十而立 迎風送爽 輕盈開篷小跑車歷久不衰

【明報專訊】回望30年前，1989年是風起雲湧的一年。或者當年大部分人都聚焦在政治及社會舞台，其他領域上發生的大事都難免被比下去，但事後回望，這些「小事」在不同的範疇內也影響了世界的走向。其中一件「小事」，就是日本車廠萬事得（Mazda）推出了第一代MX-5，之後它成為了歷史上最暢銷的兩座位開篷跑車（roadster），並且在車壇帶來了深遠的迴響——平治、寶馬以至保時捷這些製車界巨人，都要跟風推出同類車款。

萬事得在1989年的芝加哥國際車展首度展出第一代MX-5（廠方編號NA），它是一部前置引擎、後輪驅動的兩座位開篷跑車，廠方公布的設計理念很簡單，就是「人馬一體」，意即駕駛者的操控動作與車的動態完美融合，由此可見，這是一部重視操控及駕駛樂趣的個性化跑車。

銷量飛升引發熱潮

作為一間規模不算很大的日本車廠，萬事得卻做出了其他大型車廠做不到的成績，第一代MX-5由1989年至1997年間，在全球市場一共賣出了40萬部，一躍成為全球最暢銷的兩座位開篷跑車。這個原本被人忽視的市場板塊，在此之前只有極少數小型車廠投入資源研發新產品（例如英國的蓮花Lotus和意大利的愛快羅密歐Alfa Romeo），其他主流車廠早已認定roadster欠缺銷售潛力而棄之不顧。MX-5在市場上令人驚喜地取得成功，誘發了其他車廠重新檢視兩座位開篷跑車的市場價值，於是在1990年代先後見到平治推出SLK、寶馬生產了Z3/Z4、保時捷高調投產Boxster、豐田重新設計MR2變成兩座位開篷跑車。因此可以說，MX-5在一定程度上改變了汽車市場的走向，令全球車迷大聲疾呼：「具備操控樂趣的小型開篷跑車，我們仍然很想擁有呀！」

結構簡單樂趣無限

「人馬一體」是MX-5的開發大方向，至於為達到這目的而執行的細節，就包括輕量化及精簡結構這些重點，第一代MX-5之所以能夠平地一聲雷，都是因為成功做到上述兩個要點。這款車從來不是什麼高科技或創新技術的熔爐，車廠只是希望將已有的技術及機械設計，化繁為簡地注入車子之中，令MX-5既能提供駕駛樂趣，也能以合理的價錢出售。第一代MX-5的車重只約960kg，即使第二代及第三代因為車體增大了、設備加強了，總車重也沒有超出1200kg，但車迷們仍然覺得，要令MX-5保持其優良傳統，輕量化是最重要的元素，因此萬事得在推出第四代MX-5（廠方編號ND）時，決定回歸基本，不像其他換代新車般加大車身或加入更多設備，而是刻意縮減身形，車廂內設備也盡量去蕪存菁，以保持兩座位開篷跑車該有的輕盈。結果，這一代MX-5的車身重量只約1058kg（軟篷版），即使是今次測試的電動硬頂版MX-5 RF棍波型號，車重也不過1107kg，比上一代MX-5以至其他同類車款都要輕巧。

結構簡單除了有利保持輕巧身形，也為電動摺合硬頂帶來優勢，MX-5 RF的車頂開合速度比不少超級開篷跑車還要快，只需13秒就可完成打開或收摺過程，這全因它的結構相對簡潔利落，機械關節的數量較少，自然加快操作過程，也令維修保養較為容易，是很聰明而且能實際減少車主煩惱的設計。

操控靈活 速度提升帶來刺激

第一代MX-5在面世30年之後，近年乘着古董車熱潮再起，因而在二手市場受到追捧，車價由谷底明顯反彈，狀態稍好的目前叫價隨時貼近6位數字，對於大部分人來說，未必是理智的選擇。開篷車的篷頂其實要持續妥善保養，否則會很快老化變舊，出現破損、滲水甚至漏水的情况，因此買MX-5又怕煩，當然是買新車較好。

目前代理在港出售的MX-5新車，暫時只提供電摺硬頂RF版本（竟然不引入軟篷版），它的外形既有硬頂跑車的流麗，快速打開硬頂後，又可變成「對外開放」的開篷車，可說是一次過滿足兩個願望。這版本的MX-5屬於中期改款型號，引擎力量已經得到調升，在排氣量保持不變的情况下（1998c.c.），輸出馬力已大幅上調至184ps（改款前只得160ps），峰值扭力亦有所增加，由200Nm稍增至205Nm，加速時會感受到更有勁度、更有爆發力。

MX-5是一部注重靈活操控的跑車，這一代也不例外，它在接連的彎路時尤其能夠顯示其優點，前後分佈平均的車身重量，輕盈而不失質感的轉向感覺，令駕駛人感到直接而易於控制，恍似正在操作一部放大了的小型賽車一般。此外，由於乘坐位置貼地，加上是開篷車的關係，故此加速感被放大了，縱使車速不算真的太快，但由速度提升所帶來的刺激，仍然足夠令車內人的腎上腺素急升，駕駛樂趣十分高。

橙色特別版本接受預訂

為慶祝車系面世30周年，廠方在今年初宣布會在全球不同市場陸續推出特別版本，車身採用特別設定的橙色塗裝，車內外亦會加入不少細節。據悉香港市場獲分配了5部，全屬硬頂自動波版本，預計在第三季正式交車，車價約58.5萬元。若然不想等太久才交車，又或者只鍾情原始操控感覺，那倒不如直接選購棍波正常版本，節省不少之餘，更可充分領會兩座位開篷跑車那種原始中帶瀟灑的駕駛滿足感。

■Mazda MX-5 IPM RF規格

車型：兩門兩座位電摺硬頂開篷跑車

引擎：1998c.c.，直4，自然吸氣

馬力：184ps/7000rpm

扭力：205Nm/4000rpm

傳動：6前速手動波箱（SKYACTIV-MT）

驅動：後輪驅動

耗油：14.5km/L（NEDC）

長闊高：3915 × 1735 × 1235mm

軸距：2310mm

車重：1107kg

售價：$499,990起

查詢：3768 4888

文：莊達民

編輯/陳淑安

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