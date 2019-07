藝術融入家品 置身絢麗夢境

next

【明報專訊】時尚大牌與藝術家的聯乘合作並非新鮮事,但要做到有影響力,令商業與藝術發揮相得益彰的效果並不容易。近日,奢侈品牌Versace位於北京國貿商城的旗艦店開幕,特別展出與品牌好友兼藝術家Andy Dixon合作的大型裝置藝術。看畢這個kitsch味甚濃的裝置,當下明白,時尚大牌找對藝術作品來展示品牌價值和資產,是多麼重要。

藝術與商業驟看是風馬牛不相及,但確切些形容應該是兩條平行線。藝術家為創作付出心血與時間,目的很簡單直接,就是藉着創作表達所思所想和感受。但從商業考量而言,如此耗費心思與金錢的事情,除非邊際利潤龐大,否則划算不來。但當藝術與商業相遇,事情也因而變得有趣起來。

Versace近日位於北京國貿商城的旗艦店開幕,特別展出與品牌好友兼藝術家Andy Dixon合作的大型裝置藝術。此作品由兩件手繪的Versace特大真絲恤衫組成,糅合Andy Dixon的創意與Versace的標誌美學。裝置藝術在6月26日至7月7日期間於旗艦店外展出,但早於今年4月舉行的米蘭設計周上,Andy Dixon與Versace便以「Look at This Stuff Isn't It Neat」為題,在Versace位於米蘭Via Gesù大街的總部宅邸,配合其特別設計的牆紙展出。整個展覽的代表作品,正是一件9呎乘7呎的巨型手繪Versace恤衫,這個巨型創作,可謂將Andy Dixon的美學風格與Versace的經典印花設計融合到極致,叫人大開眼界。

復古精巧 前衛富現代感

這名如此讀懂Versace的藝術家,究竟是何方神聖?他生於加拿大,曾為實驗電子音樂人,收集各種錄音聲軌、噪音以及故障電子儀器的音頻,以此為基礎混音創作。現在的Andy Dixon,則將這份對蒐集創作的熱愛,演繹成藝術展品,並以藝術家身分譜寫職業生涯的新一頁,在洛杉磯定居及創作。

因着對Versace的了解,Andy Dixon得到Donatella Versace的賞識,並邀請他與品牌合作。事實上,Andy Dixon的作品,某程度上跟Versace的品牌價值有相通之處。他擅長以探索放縱主義、時裝和藝術與財富之間的關係為命題。這次跟Versace的合作,正是透過品牌著名服飾擷取靈感,並以其處理法蘭德斯畫派的靜物畫和經典的《花花公子》雜誌內頁的手法,將視為文化產物的Versace服飾重新演繹。他將矛盾的歷史元素與當代社會表達意見的方式重疊,利用玩味十足的手法顛覆藝術史的傳統觀念,對古今奢侈品的內在價值提出疑問。在充滿鮮艷用色的作品背後,蘊含一絲隱晦的自嘲。

旗艦店設計 高能源效益

在米蘭設計周期間,Andy Dixon抽象派的畫風和裝置風格,也跟Versace新系列的家品完美地結合。品牌用上絢麗的色彩和燈光,還原了夢境般的油畫場景,讓藝術融入現實,令新品家具系列生色不少。桌面玻璃被劃分成多種色塊,桌腳及邊緣處刻有復古精巧的紋路。綠、藍、粉色等,在這款餐桌中運用得淋漓盡致。Versace也將珊瑚粉色運用於新品系列,象徵品牌的Medusa頭像,化身椅背花紋,抽象又復古,前衛的造型彰顯現代感,珊瑚粉色讓整體效果十分搶眼,讓人看一眼就印象深刻。

說回這次展示裝置的全新北京旗艦店。這家位於北京中心地帶國貿商城的新店,外牆以對比鮮明的黑白色調、幾何圖案及光影對照的設計,重新演繹品牌精髓,盡展當代風格。兩層高雲石外牆鑲有奪目的立體Medusa頭像,店內以金色為主調,並以銅線交錯排列的黃銅天花,營造出飄浮的效果。旗艦店的設計概念由著名建築師Gwenael Nicolas構思,致力追求可持續發展的最高標準,店內有可調校光暗度的中央操控照明系統,確保維持高能源效益,而室內空氣質素及照明亦經過精心設計,為整個空間建構出怡人環境。大牌終日掛在口邊的保育議題,這次Versace就用一間旗艦店的裝潢來體現。

文:張言志

編輯:蔡曉彤

電郵:lifestyle@mingpao.com