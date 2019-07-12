性小眾友善辦公室 多元共融創雙贏

Eaton HK在員工的迎新培訓中，會介紹性傾向、宗教、種族等種種與多元共融有關的概念，包括不同性傾向和性別認同的定義。（受訪者提供）

同志共融是多元共融概念的一部分，沒有性別歧視及偏見的共融工作間，讓任何性傾向的員工都能安心盡展所長。（imtmphoto@iStockphoto，設計圖片）

【明報專訊】高級入境事務主任梁鎮罡上月於同性配偶福利案獲判勝訴，代表公務員的同性配偶自此可享有與異性配偶同等的福利。工作間內的性別認同及性傾向議題，再次成為熱話。以往職場間甚少討論，但近年不少企業選擇踏前一步，透過多方面措施創造同志共融工作間。有企業領導層稱，相關措施能吸納人才、建立團隊互信，對員工及企業營運均有裨益。

表現真我 團隊建互信

近20年來，多元共融（Diversity & Inclusion，簡稱D&I）概念成為職場文化重要一環。注重D&I的企業，不論員工的性別、年齡、性傾向、性別認同、種族、信仰等差異，一律用人唯才，致力創造沒有歧視及偏見的共融工作環境，讓員工安心盡展所長。隨着本地社會近年更多人關注同志權益，工作間內的性傾向和性別認同議題，亦愈來愈為企業關心。

「一些企業領袖會質疑，我們公司從不歧視任何人、奉行公平原則，為何特別需要提起這方面的議題？」非牟利機構社商賢匯行政總裁魏余雪奕說，「這些企業忽略了，大部分同志員工尚未在職場出櫃，需向同事隱瞞性傾向。他們擔心一旦披露身分，會影響事業發展，對同志欠缺包容的環境，會對他們造成負面影響」。

她強調，共融環境與生產力及公司業績息息相關。例如當同志員工需要就私人生活隱瞞或說謊，會阻礙與團隊建立互信；相反，同志共融環境有助同志僱員表現真我，更自在、投入地工作，提高企業生產力，亦會加強對企業的歸屬感，有助企業長遠保留人才。

員工培訓提高共融意識

致力提倡企業D&I文化的社商賢匯，自2015年起推出「香港同志共融指數」，評估各間企業的同志共融情况。今年60間參與評估的企業中，傳媒機構湯森路透香港（Thomson Reuters）獲評為十大同志共融僱主的第五位，任職Head of Proposition, Core Law, Asia and Emerging Markets的Robert Head（Rob）更獲選為傑出同志共融大使。他表示推動同志共融同時有利員工及公司，「同志共融是對同志員工應有之義，亦能提升公司業績。同志員工投入工作，提升生產力，客人消費更多，公司便從中得益」。最近，公司更在與AIA共議的保險條款內，加入跨性別治療保障，使同志僱員的福利支援更全面。

Rob指出，許多人對同志群體的誤解，都是因為缺乏認知，所以他認為藉着培訓員工提升共融意識，克服偏見，是企業創造同志共融工作間的重要一步，形式包括：講座、午餐聚會及網上學習。「講座上，我們會介紹與性取向和性別認同有關的術語，例如藉着中外同志名人介紹LGBT+的概念，亦會談及精神健康與工作表現的關係。」

共融概念應用於產品推廣

而氣氛輕鬆的午餐聚會，則適合員工進一步就共融概念討論或發問。Rob憶述，前年的聚會由他開始發言，其後包括其他高級管理層及各級員工亦相繼發問，營銷部員工亦表現踴躍，「他們需常常與客戶接觸，所以對共融概念如何應用到推廣產品的層面很有興趣」。即使有員工無法參加，或因尚未出櫃而避免現身，亦可在內聯網瀏覽相關資訊。他表示，雖然活動會邀請機構內各級員工，但並非強制，員工可自行決定出席與否，「我們旨在令每名員工都享有學習同志共融工作間的機會」。

要創造共融工作間，公司上下員工要積極投入，如制定政策的行政部、負責招聘的人事部等缺一不可，但當中最重要的一環，莫過於能起帶頭作用的領導層。Rob說，員工以領導層為首，所以當他擔任公司的共融資源小組Pride at Work的贊助人時，亦善用領導身分，在公司內外發表提倡共融的言論，又常向其他企業分享經驗，促進員工之間的討論。

多元酒店 設「性別中立」洗手間

「大企業以盈利掛帥，不代表他們不能以積極方式貢獻社會，這更貼合千禧世代注重共融的趨勢。」Eaton HK董事總經理Dirk Dalichau說。Eaton HK是一間位於佐敦的酒店，向來在多元共融議題上走得較前，不時舉辦與性小眾題材有關的活動。至於同志共融的職場文化，Dirk形容為是工作間內非常自然、基本的元素，「員工在完全放鬆的共融空間下工作，心情快樂，表現就更好，道理十分簡單」。

為營造同志共融工作間，Eaton HK的措施亦相當廣泛，包括福利、平等機會政策、D&I培訓等。當中較特別的是，酒店在所有洗手間門口都貼上了性別中立的標誌，務求讓性別認同未定或跨性別員工及客人安心使用廁所。Dirk強調，「我們想傳達很清楚的信息，這兒是實踐共融信念的地方」。

社會各界對同志權益爭論不休，到底企業明確為同志創造共融工作間，會否遇上反對或阻礙？Rob表示多年來，未曾在公司內部聽過反對聲音，「我想員工喜歡在這兒工作的原因之一，是工作間的共融文化」。Dirk則認為，員工有時會面對公眾對公司同志共融措施的質疑，但內部培訓會注重教授員工如何應對及解釋，「多年來，我們收穫的更多是愛和欣賞，有旅客指自己走遍世界，也從未到訪過如此安心（safe）的酒店，對團隊而言是莫大鼓勵」。

文：宋霖鈴

編輯/王翠麗

美術/謝偉豪

電郵/feature@mingpao.com