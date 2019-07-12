知多啲﹕有營小型深海魚 適合做「斑」塊

【明報專訊】魚肉營養豐富，除了含優質蛋白質、多種營養素，亦含Omega-3脂肪酸，有助預防冠心病及中風。根據食安中心資料指出，每種魚都含有DHA和EPA等Omega-3脂肪酸，其中以油脂較多的魚類含量較高。一般而言，深海魚類含較多魚油和Omega-3，蔡少薇解釋：「海藻和浮游植物是魚類Omega-3脂肪酸的重要來源之一，因此魚類在日常進食過程中會攝取到Omega-3。魚類Omega-3的含量多少，取決於牠們的食物成分。深海魚為了適應長期寒冷的深海環境，身體內的磷脂脂肪酸含豐富並不易凝固的多元不飽和脂肪，特別是Omega-3脂肪酸。要注意的是，基於食物鏈關係，選擇體型較小的深海魚相對安全，因體型較大的魚類，體內含重金屬和污染物機率較高。」

富含Omega-3的海產包括：三文魚、石斑、黃花魚、沙甸魚、吞拿魚、鱈魚、鯖魚、比目魚、蠔、蜆等。本港常見魚類中，黃花魚的DHA和EPA總和，比三文魚更高。

打算在家炮製粟米魚塊，如果不想用鮎魚或石斑，還有不少海魚可考慮，THEi食品與健康科學學系特任導師張誼靜提議：「鰈魚、鱈魚、鱸魚等都是不錯選擇，深海魚油含量較為豐富。」