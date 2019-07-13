缺點變優點——Risograph能印製罕見顏色如熒光粉紅及熒光橙，是吸引本地藝術家和設計師的賣點。其他缺點如印刷錯位、油墨不平均、容易「甩色」都成為了他們眼中的優點，為印刷品增添一絲懷舊感。（蘇智鑫攝）

意想不到——紙的材質和顏色都會影響risograph的印刷效果，例如這個用白色油墨印製的月球，在黑色紙上意外變成灰色。（蘇智鑫攝）

一錯重做——印刷圖樣的模版會附於滾輪上，印多少種顏色，就要多少個模版。若有任何錯漏，哪管是少了一個標點符號，都要重新再做。（蘇智鑫攝）

【明報專訊】「實體書價值」討論沒完沒了之際，有些人早已投入電子化的懷抱，有些人卻繼續鑽研紙本的發展空間。對「實體派」來說，既然電子檔能夠完美呈現高清照片，倒不如在印刷紙品上追求缺陷美，突顯其獨特。印刷工作室dotdotdot studio就是「實體派」的一員，專門提供risograph（孔版印刷）服務。

能印製罕見熒光色 吸引藝術家

Risograph的名字看似不普及，但它並非走貴價和先進路線，反而是一種親民、帶點low-tech的印刷技術。它是單色疊印，紙張每送進打印機就只能輸出一種顏色，效率相對低。「很多學校會用risograph來印通告，用手捽下印墨會甩色，擦膠都能擦掉墨色。」dotdotdot成員Elaine說。可是，risograph能夠印製罕見的熒光顏色如熒光粉紅及熒光橙，因而吸引一眾藝術家及設計師的目光。他們更發掘其他risograph的特色，把這些「缺點」化成「優點」，令risograph備受本地文青界的追捧。

墨色不平均易甩 反添手工感

若希望於印刷品上完美呈現電子檔，risograph就不合你口味了。Risograph使用半水性的大豆環保油墨，因此容易「甩色」，墨色分佈不平均，打印機也容易出現印刷錯位的情况。然而，這些「缺點」為成品帶來手工、懷舊的感覺，因而引來一班捧場客。而且不同紙質亦會印製出意想不到的效果。「易於吸墨的非塗佈紙最適合risograph，我們有精選幾款給客人選擇。但其實紙張吸墨程度各有不同，就算紙款一樣、顏色一樣，但磅數不同的話，效果都會有很大分別。」dotdotdot studio另一成員Leo表示。

因此，開業一年半，「印刷意外」還是不斷發生，例如黑色墨印在黑紙上會出現銅色、白色墨印在黑紙上會變灰色。當問到他們在使用risograph上有什麼挑戰時，Elaine笑稱「問題都是未知的」，但這正是risograph迷人之處，也是電子檔無法擁有的缺陷美。