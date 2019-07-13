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其他作品：有共鳴更有價值

文章日期：2019年07月13日

【明報專訊】徐奕說鑑賞張大千作品藝術價值的方法，是留意畫作的構圖、線條、用色、用墨等技巧的純熟和精湛度。若所表達的觀念、思想、情緒讓人產生共鳴，價值會再提升。

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