其他作品：有共鳴更有價值

《行書七言對句》——規格：紙本，立軸，對聯，130×33厘米；估價：3萬至4萬港元；成交價：42.48萬港元；特點：這是張大千在80多歲時的作品，顫動的筆意打破了呆板佈局，比年輕時更上一層樓。（東京中央提供）

《荷圖》——規格：設色，紙本，立軸，136.5×56.5厘米；估價：25萬至35萬港元；成交價：82.6萬港元；特點：用隸書筆法畫荷葉，以楷書筆法繪荷瓣。荷花落落大方，嬌艷而不俗。這是1978年作品，是張大千進入化境後的代表作。（東京中央提供）

【明報專訊】徐奕說鑑賞張大千作品藝術價值的方法，是留意畫作的構圖、線條、用色、用墨等技巧的純熟和精湛度。若所表達的觀念、思想、情緒讓人產生共鳴，價值會再提升。