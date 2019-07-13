本地展覽：美日聯手 無限可能打破陶瓷框架

【明報專訊】日本在文化藝術界有其獨特的一套美學，香港SHOP Taka Ishii Gallery最近找來新一代日本陶藝家川端健太郎策劃，結合8位日本和美國陶藝家作品的展覽「±8」。

增減表現特點 多面詮釋±8

展覽以±8為名，川端健太郎解釋，看以是個簡單符號，但可以從各種方式去解釋。±稍微移動，看起來就像「土」這個漢字。當藝術家各自創作時，就是在增加與刪減中表現出他們的特點。而「8」是以兩個「0」組成，打橫放置時便代表無限。所以這次展覽的作品，也是從藝術家的角度，介紹陶瓷作為雕塑媒介的最新發展，讓大家近距離觀察現今陶瓷、雕塑、藝術的趨勢。

川端健太郎喜歡實驗，並在燒製陶瓷後觀察各種材料與釉料結合的結果。例如將陶瓷與玻璃混合形成水彩般的清晰度，以及使用銀及溫泉水製作出類似火山的物體，讓陶瓷看起來就像有生命、凝聚在一起的地景。其餘7位藝術家川井雄仁、竹內紘三、松永圭太、新里明士、Tony Marsh、William J. O'Brien和Sterling Ruby，同樣以不同媒介、形體，打破陶瓷創作的框框。

■±8——當代陶瓷展

日期：即日至9月2日

時間：上午11:00至晚上7:00（周一休息）

地點：SHOP Taka Ishii Gallery（灣仔進教圍寶豐大廈4A及4B號舖）

查詢：3619 0011

文：Tung Cheung