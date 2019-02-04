無定向學堂：從韓國BTS神話 看Z世代力量

六年前推出的歌曲N.O MV中，BTS成員對抗極權高壓統治和衝擊持盾牌警衛，成功重掌命運，鼓勵年輕人勇敢向父母和大人說不。（MV截圖）

【明報專訊】「豪宅名車就能幸福嗎？//過着同樣的生活並且必須成為第一//制度主張弱肉強食//踩着朋友向上爬//大人們跟我說只是現在辛苦罷了//再忍耐一下//之後就可以了//Everybody say NO!」

在升中派位和DSE放榜之後，重聽防彈少年團（BTS）的歌曲N.O，有更深的感觸嗎？

風靡全球包括兩岸千千萬萬年輕人的男子韓團BTS，勁歌熱舞背後，在宣揚什麼哲學？MV中，一班白衣武裝保安持棍與盾牌，敦促少年循規蹈矩聽教官講課，逼迫他們出賣靈魂過統一的生活，少年拒絕遵從，不惜赤手空拳衝擊防線奮力反抗。在經歷一場場反修例行動之後，這些畫面是不是似曾相識？

這份觸動是造就BTS神話的原因，卻並非唯一因素。

《防彈管理學——從BTS全球爆紅學習Z世代管理策略》作者金南局接受電郵訪問時說，BTS神話=自主式管理+敢於跨界+利用新媒體／內容／故事的力量。

一、自主式管理 「不喜歡把他們當小朋友」

BTS在二○一三年六月十三日出道，由七個成員組成，沒有大型經紀公司撐腰，而是隸屬由作曲家方時赫創辦的Big Hit娛樂經紀公司，方時赫因而被稱為「BTS之父」。《防彈管理學》一書發現，方時赫管理歌手的方式與傳統大相逕庭，從挑選練習生時就有不同的人才培育標準，除了實力，他更重視人品。金南局指出，創作和饒舌能力出眾的成員SUGA並不擅於跳舞，但憑着出道前和出道初期每天練習十六小時的訓練，現在已有足夠的舞蹈實力，方時赫認為練習的質和量比天分更重要。「而人品端正的人有一種潛力，在努力改善技能的過程中，能令他人對自己產生敬畏之心，從而克服生理吸引力不足的問題。」金南局又援引女團T-ara因排擠成員致人氣滑落的例子，證明最根本的風險管理，就是挑選人品良好的成員。

放手讓年輕人創作

而且，方時赫並不特別管制成員的生活，容許他們自由使用手機及使用社交媒體，方時赫曾言：「不喜歡把他們（BTS）當小朋友……讀中學時就很討厭講人生大道理的人」。因此縱使他本身就是專業作曲家，仍然放手給年輕人自行創作，因為他深明在Z世代中，真誠才是最強實力，因此他願意下放權力，讓BTS參與決策，做出最能引發年輕人共鳴的音樂。

金南局相信，這是令BTS成為韓國前所未有的自主型偶像的原因。而創作上雖然給予高度自由，但同時要堅守兩項核心價值：

1. 音樂觸及內心故事

即使看起來很幼稚，也一定要寫真正的內心故事，利用虛偽做作掩蓋內在的弱點是無法引起同齡聽眾的共鳴。

No more dream（2013），出道歌曲以學校為主題，講述青少年討厭讀書，但退學的話能夠靠自己意志實現夢想嗎？

Mama（2016），成員j-hope因為家境不好，結果母親隻身遠赴異地兼職，支持兒子追尋夢想。

2.力抗社會壓迫和偏見

The Last（2016），成員SUGA因抑鬱症、社交障礙等嚴重精神問題受盡痛苦，他將自己前往精神科就醫的經驗寫成歌曲，希望消除社會偏見。

《鴉雀》（2015），以傾斜的運動場上比賽諷刺社會，尤其挑戰提出「只要努力就能成功」的年長一代。

而BTS的名稱正是解作一群擋子彈的少年，要擋下社會的壓迫和偏見，不屈服於誘惑和堅守價值。

憤怒是成長養分

方時赫正確而獨特的管治方式是從何而來？金南局相信是源於方時赫的個人性格和自身經驗。「方時赫不會屈服於現狀。如果有東西出現問題，他會嘗試做一些事矯正。他在首爾大學畢業典禮說，『憤怒是他成長的主要來源』。他演講時說，目睹很多藝人在演藝生涯中，非常有自信，而且擁有很好的個人特質和才華，可以生存得更久一點，而具有不良特質的人則無法維持他的成功。方時赫並不滿足於只是製造一些更有名氣的明星歌手，他希望能夠創造一個更好的音樂社會，和樂迷有更好的溝通。」

二、 敢於跨界 「幾乎涵蓋所有學問領域」

「BTS的融合領域多得過分」，金南局不諱言，他發現BTS的歌曲幾乎涵蓋了所有學問領域。例如去年發行的歌曲《134340》是從冥王星被剝奪行星地位，改稱為「134340」而獲得靈感。而更為標誌性的融合例子是，二○一五年BTS推出專輯《花樣年華》，是從王家衛電影中取得靈感，「BTS沒有經歷一夜成名，而是逐步變得受歡迎。或者，這張《花樣年華》專輯，正是他們的轉捩點。自這張專輯開始，很多歌曲都嘗試採用更貼地的世俗品味」。而BTS在外國廣受歡迎的契機必數二○一五年六月推出的DOPE MV，點擊率達4.8億次。有分析說，這首歌曲成功的原因之一，是融合了電音和Hip-Hop兩種曲風。

金南局是韓國工商管理專業雜誌《東亞商業評論》總編輯，書中他利用多項商業理論嘗試解釋BTS的成功。包括他舉例市場營銷專家Jonah Berger在著作《看不見的影響力》提出「當熟悉度和新鮮度程度為中等時，顧客最為滿意」的見解，印證BTS一半Hip-Hop，一半偶像組合的融合為何取得空前勝利。

逾九成影片點擊率來自海外

有趣的是，BTS是少數能夠成功全球化的K-pop團體，「K-pop歌手要維持衝出亞洲的能力不容易，如PSY」。二○一八第一季，BTS 在YouTube的影片點擊率僅5.4%來自南韓，其餘94.6%點擊率來自海外，與三星海外營業額佔九成比較，「BTS比三星更全球化」。金南局說：「他們成功全球化的原因很難用一兩個理由說明。他們非常努力，每時每刻都盡力而為。當他們在舞台上時，會盡最大的努力。他們試圖保護弱勢群體的權利。他們盡力與粉絲溝通。所有這些努力都促成了BTS的全球化。」

反思美好背後的代價

而更教人驚喜的是他們積極回應社會事件， 例如Am I Wrong（2016）的歌詞「我們都是豬狗」，諷刺有韓國官員稱「國民是豬狗」。而Spring Day（2016）被認為是為在世越號事件中喪生的學生而寫，MV中出現了一間掛着「Omelas」招牌的商店， BTS成員在那裏享受派對後，就走向被雪覆蓋的平原。Omelas是美國作家Ursula Le Guin小說The Ones Who Walk Away from Omelas中的地方，住在Omelas的人過着和平繁榮的生活，但美好的生活其實建築在一個小孩的犧牲之上。金南局相信從全球商界的趨勢中可見，政經分離的時代已經過去，「新CEO行動主義者（New CEO Activists）一詞在美國流行起來，CEO愈來愈勇於就政治與社會的敏感話題表露觀點和信念」。不過，他提醒要評論社會事件之前，必須要建立一套一致的內部世界觀，否則會如經常被指控企業種族歧視、卻又對外宣揚race together的星巴克一樣，招來彈劾，反惹來惡果。

三、新媒體x故事的力量 「對粉絲表達愛意」

「BTS另一強項，是成功適應無界限媒體時代，發揮故事的力量。製作海量內容，於多個媒體平台全天候發放，緊緊抓住網絡世代的心。而且發展出自家獨有的世界觀，將路人變成粉絲，將粉絲變成鐵粉。」金南局指出，截至去年，BTS推出了三個系列、兩張獨立專輯共十二隻唱片，三個系列包括花樣年華、WINGS和LOVE YOURSELF，如像電影《星球大戰》一樣，系列之間的故事互有關連，而且非按時間順序安排，令顧客對下一部作品更加好奇，並吸引新顧客翻找以前的專輯，在韓國樂壇是嶄新的嘗試。

有粉絲笑稱，在YouTube搜尋BTS那一瞬間就完蛋了，因為會出現大量內容，一旦被迷倒了就會不能自拔地看下去，亦有粉絲說，雖然喜歡過很多歌手，但這是其第一次感到「歌手更喜歡我」。「這是BTS很不同的地方，BTS一有機會就對粉絲表達愛意。」BTS生產的內容數量和多元化程度令人難以置信。（見表）

成功最重要的特質

「即使有代溝（我不是少年），但我喜歡BTS和其歌曲。我最喜歡的是Undelivered Truth」，金南局笑說。他說頗難找到一個BTS崛起的確實因果機制，「基本上，K-pop的生態系統有份成就BTS的成功。在韓國，很多年輕人想成為偶像明星，亦有好多很優秀的作曲家、舞蹈指導、歌唱導師，而且有流暢的資助制度。基於這個生態系統，K-pop不止在韓國，連在亞洲市場的知名度都愈來愈高。這個生態體系貢獻BTS的誕生和成長。不過這亦不足以解釋整個畫面，因為沒有其他韓國偶像經歷如BTS類似的成功」。

他堅信BTS不止是K-pop行業，更是整個流行界的神話。「或者韓國的社會環境孕育了BTS。」例如韓國的高自殺率清晰地表明許多年輕人生活在痛苦之中；很多年輕人相信只有少數人含着金湯匙出生，這班人享有絕對優勢等。雖然社會令人失望，但不能放棄夢想，勇於活出自我，並且要堅持善良和真誠。「不過很難說社會環境是唯一和關鍵的原因，因為很多其他國家都面臨韓國般相似的社會環境。因此如果要我三言兩語解釋BTS的成功，我相信方時赫和BTS成員的個人特質才是重點。」

文 // 彭麗芳

編輯 // 王翠麗

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