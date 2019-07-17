Gadget﹕擴音器喇叭一體化 膽小機平 蝸居照享靚聲

採用混合式設計的膽機Music Tube，但實際試聽時，人聲部分及中音的表現都相當有「膽」味，聽慢歌最適合。（黃志東攝）

【明報專訊】真空管機（俗稱膽機），在音響界中曾經是最多人使用的擴音機類型。雖然及後電子擴音機興起，膽機日漸式微，但一部《無間道》電影卻令這種音響設置重生，更成為不少男士們的家居品味擺設之一。不過，要在家中砌一套膽機都幾煩，想安裝簡便又能提升家居品味，或許最近由日本生產商推出的迷你膽機可以幫到手。

為蝸居而設 加強低音效果

提起膽機，一般都會跟黑膠碟一齊講，全因膽機的設計，大部分都是以處理模擬訊號為主，而黑膠碟正是以模擬訊號輸出，兩者自然最夾。但近年玩音響模式已轉為以數碼音樂為主，無論播放器、擴音器都以數碼音樂輸出，更有不少產品為了方便用家，而改用無線方式連接播放器，想在家中享受膽機的樂趣，又要享受數碼化音樂的方便，便需要放多部訊號轉換器材，又或是花更多金錢買入高階膽機，才能完全支援得到。不過，最近Nakamichi便推出針對入門用家而設、擴音器與喇叭一體化的Music Tube多功能迷你膽機，體積比一般的膽機細，就算蝸居都放得下。

究竟膽機有什麼吸引處？其中最主要是其高中音的效果表現較為柔和自然，同時沒有刺耳的聲音，聽慢歌時更加柔和順滑，不過相對現代音響，低音的震撼感會較弱。而Music Tube是採用混合真空管的設計，簡單解釋是將真空管及電子部分分開處理不同部分的聲音。當中中高音的部分會由真空管處理，播放人聲、管弦樂時的表現更好；至於低音部分，則以電子晶片處理為主，配合重低音音效增強器，令這個迷你膽機輸出低音時，較一般的膽機更強。雖然機體的體積細，但亦設有3D音響效果，能增加輸出時的現場感，用來看電影或演唱會都有不錯的效果。

三路分音 高中音更柔和

作為一部同時具有擴音器及喇叭的產品，其播放能力當然亦是用家關注的地方，在機內總共設有3組內置喇叭，分別有2個0.8吋高音單元、2個2吋中音喇叭驅動單元及1個3.5吋3層混合磁鐵重低音單元，在小小的體積能夠做到三路分音的設計，可說相當特別。3組喇叭可提供50Hz至37KHz的頻率範圍，而輸出功率為40W，這些參數在現今的小型家居Hi-Fi中，雖然並不算特別亮麗，但在差不多價位的膽機中，絕對是合格有餘。

至於音源輸入，Music Tube亦相當齊全，首先是支援MM唱頭的黑膠碟唱機，能將黑膠碟的音質、獨有的情懷原汁原味表現出來。其次是內置藍牙4.2及NFC功能，用家可以利用手機拍一拍機面，便可立即進行無線連接播歌，同時支援aptX高頻編解碼，可傳輸16bits 44.1K或16bits 48K格式的音樂及播放，重現CD級的品質音效。不少用家愛將音樂放到電腦內，而Music Tube亦設有PC-USB輸入功能，可以利用電腦線直接連接到電腦的USB插槽上，提供最佳的無損音樂播放質素。對於家居環境受限的用家，開得太大聲隨時會影響到家人，而Music Tube亦貼心地設有耳擴的功能，用家可透過接駁耳機聽到高質素的音質，又不會影響到家人。

■規格

輸出功率：40W (10Wx2+20Wx1)

頻率響應：50Hz至25KHz

阻抗：4ohm

靈敏度：110db

體積：349x190x180mm

售價：$2380

查詢：2543 6868

文：勞耀全

編輯/廖偉龍

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