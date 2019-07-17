新品推介﹕旗艦級流動播放器升級進化

【明報專訊】聽歌除了喇叭，播放器亦都是重要的一環，2年前Astell&Kern推出了旗艦級流動播放器A&Ultima SP1000，最近終於推出升級版A&Ultima SP2000。廠方曾經指SP1000的質素已是當年最佳，但時至今日，SP2000卻迎來更強的規格。其中最主要的升級是由上一代採用雙AKM AK4497EQ單聲道晶片，升級為雙AKM AK4499EQ雙聲道晶片，令左右聲道的平衡訊號及非平衡訊號能獨立分開處理，而輸出功率分別提升至6Vrms及3Vrms，是歷代款式中最高。

除了音效晶片升級，SP2000在其他方面亦有所提升，其中內置容量由上一代的256GB，升級至今代的512GB，而新機亦支援最高512GB的外置microSD記憶卡，令到播放器的最高容量達到1TB。此外，由於音樂晶片升級，新機亦支援最高32bit/768kHz PCM/DSD512硬解播放，同時亦強化無線接收能力，支援雙頻Wi-Fi無線連接（2.4Ghz及5Ghz），配合三軸天線設計，加強連接的穩定性。雖然SP1000與SP2000的內置電池容量同樣為3700mAh，但播放時間由上一代的12小時，縮減至新機的8小時，不過一般使用都夠用一天。

售價：$29,980

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