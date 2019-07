黑白線畫3人組 大腦出租 創意橫溢

【明報專訊】「If you are not doing what you love, you are wasting your time.」對創作人而言,這句話彷彿太理想,但若然放膽實踐,其實也非想像般「離地」。充滿熱誠的創作人,總不甘心只為生活、生存而苟且工作,本地插畫設計組合Brainrental的3名「大腦」創辦人,示範了創作(搵食)路途上,也能做自己喜歡的事,更幸運地遇上一個又一個知音。

因為喜歡,所以離開。從事創作的人或會因每天做着千遍一律的「artwork」工作,而萌生辭職、自立門戶的念頭。這亦促成了Brainrental的創立。「我們3人本身各有一份全職工作,不過當做到某個階段,發現工作跟自己想做的創作有段距離,自己的想法不能在工作中表現出來,例如有些信息或有趣的意念,可能太富實驗性質,難以在商業空間中實踐。」成員之一Kevin Leung說。

回想當初,另一成員Chu Cheung表示:「當初我們並沒有studio,大家坐在快餐店,邊吃邊拋出一些念頭,剛開始的半年至一年,我們甚至沒有明確的方向。」

3人默契 源於懶惰

有次幫朋友店舖畫牆,竟成為Brainrental走在一起的契機。「其實還未建立起風格,對方給我們一幅畫參考,我們開始研究畫作,最後牆畫看起來像出自同一個人的手筆。」從那次合作開始,3人逐漸建立起默契。

Brainrental的作品橫跨不同媒介,例如插畫、產品設計,以至紙雕裝置等,3人如何分工?「每個創作的前段,通常是我們一起構想,各自交出意見。若要指出明確的分工,我和Kevin集中畫畫工作,他總能繪畫出很好的人體比例;我則擅長繪畫電器,或是呈方形硬件的圖案。」Chu表示:「至於Roger(Roger Mak),由於他『數口較精』,擅長處理技術層面,專注做一些立體的設計。」

創作向來都是主觀的,他們有否吵架?Kevin笑說:「反而試過被責罵,(指指身邊的Chu)記得有一次他便罵我,『只顧着打機!』」Chu隨即回應:「因為那次大家在趕工,其實只是因為工作才出現脾氣,從未試過『反面』的情况。」談及3人相處之道,Kevin表示:「我們都很理性,其中一人的想法行不通時,以理性方式解決,每一件作品總有其創作的原因,有brief,遇到不可行時,可回想當初驅使做這件作品的原因。」

反思作品初衷 解決爭拗

Chu補充:「加上我們都曾在香港理工大學念產品設計,創作時會先想到怎樣才令設計可行,3人都抱着這概念創作。」

另一方面,Chu提出有趣的論點,「我們深信大家夾的原因,是因為我們3個人都很懶!若當初各自自立門戶,應該只會憑空說說,相信60年後,也沒有一人能夠成事」。他補充:「當3個人走在一起,就能產生奇妙的關係。一個人不做時,另外兩人總會叫他去做;而當其中兩人不做,餘下的一人又會叫他們做。創作過程是這樣反反覆覆,是每個人向對方交代的一份責任心。」說到這裏,Kevin表示:「其實我們的創作過程,就像Brainrental名字的意思,既是『借大腦給對方』,同時亦代表站在對方的角度去想。」

Brainrental的作品,只用上黑白兩色,予人鮮明印象。「黑白色的取向,除了是我們的想法,也因為出自實質的經驗,當一幅彩色及黑白色的畫作放在眼前,觀眾通常覺得彩色的作品較吸引,卻忽略當中的線條,反而面對黑白色的作品時,會更留意筆觸、線條與故事。」

粗黑線「被上色」 從抗拒到妥協

翻開他們的portfolio,從商業角度來看,黑白色又是否有助他們跟不同品牌合作?Kevin表示:「我們的monotone模式,其實阻礙了跟不少品牌的合作機會。不過,對於大部分跟我們合作的品牌來說,他們也尊重我們的風格,雖然有時也希望注入代表他們品牌的用色。」Chu補充:「初成立數年,我們很抗拒在作品中注入色彩,然而,近年反而認為那色彩,可視為highlight的一部分,代表跟一個品牌的合作。」

談到現實問題, Kevin道出心聲:「我們從前總有着自己的堅持,一位我們很欣賞的插畫家Mc bess,他只畫黑白色創作,在網上寫:『若你想找有色彩的創作,請你找其他人合作!』當時看到這句話,心想,他簡直是我們的偶像!當然,他亦因為有地位,才能夠這樣說。」

文:Vivian Lau

編輯:蔡曉彤

電郵:lifestyle@mingpao.com