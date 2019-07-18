黑白線畫3人組 大腦出租 創意橫溢

創作「主腦」——Brainrental的3名「主腦」是Chu Cheung（左）、Kevin Leung（右）及Roger Mak。訪問當天，由於Roger正在西班牙旅遊，兩人找來以他外表為藍本的Brian畫像（中）代為出鏡。（蘇智鑫攝）

【明報專訊】「If you are not doing what you love, you are wasting your time.」對創作人而言，這句話彷彿太理想，但若然放膽實踐，其實也非想像般「離地」。充滿熱誠的創作人，總不甘心只為生活、生存而苟且工作，本地插畫設計組合Brainrental的3名「大腦」創辦人，示範了創作（搵食）路途上，也能做自己喜歡的事，更幸運地遇上一個又一個知音。

因為喜歡，所以離開。從事創作的人或會因每天做着千遍一律的「artwork」工作，而萌生辭職、自立門戶的念頭。這亦促成了Brainrental的創立。「我們3人本身各有一份全職工作，不過當做到某個階段，發現工作跟自己想做的創作有段距離，自己的想法不能在工作中表現出來，例如有些信息或有趣的意念，可能太富實驗性質，難以在商業空間中實踐。」成員之一Kevin Leung說。

回想當初，另一成員Chu Cheung表示：「當初我們並沒有studio，大家坐在快餐店，邊吃邊拋出一些念頭，剛開始的半年至一年，我們甚至沒有明確的方向。」

3人默契 源於懶惰

有次幫朋友店舖畫牆，竟成為Brainrental走在一起的契機。「其實還未建立起風格，對方給我們一幅畫參考，我們開始研究畫作，最後牆畫看起來像出自同一個人的手筆。」從那次合作開始，3人逐漸建立起默契。

Brainrental的作品橫跨不同媒介，例如插畫、產品設計，以至紙雕裝置等，3人如何分工？「每個創作的前段，通常是我們一起構想，各自交出意見。若要指出明確的分工，我和Kevin集中畫畫工作，他總能繪畫出很好的人體比例；我則擅長繪畫電器，或是呈方形硬件的圖案。」Chu表示：「至於Roger（Roger Mak），由於他『數口較精』，擅長處理技術層面，專注做一些立體的設計。」

創作向來都是主觀的，他們有否吵架？Kevin笑說：「反而試過被責罵，（指指身邊的Chu）記得有一次他便罵我，『只顧着打機！』」Chu隨即回應：「因為那次大家在趕工，其實只是因為工作才出現脾氣，從未試過『反面』的情况。」談及3人相處之道，Kevin表示：「我們都很理性，其中一人的想法行不通時，以理性方式解決，每一件作品總有其創作的原因，有brief，遇到不可行時，可回想當初驅使做這件作品的原因。」

反思作品初衷 解決爭拗

Chu補充：「加上我們都曾在香港理工大學念產品設計，創作時會先想到怎樣才令設計可行，3人都抱着這概念創作。」

另一方面，Chu提出有趣的論點，「我們深信大家夾的原因，是因為我們3個人都很懶！若當初各自自立門戶，應該只會憑空說說，相信60年後，也沒有一人能夠成事」。他補充：「當3個人走在一起，就能產生奇妙的關係。一個人不做時，另外兩人總會叫他去做；而當其中兩人不做，餘下的一人又會叫他們做。創作過程是這樣反反覆覆，是每個人向對方交代的一份責任心。」說到這裏，Kevin表示：「其實我們的創作過程，就像Brainrental名字的意思，既是『借大腦給對方』，同時亦代表站在對方的角度去想。」

Brainrental的作品，只用上黑白兩色，予人鮮明印象。「黑白色的取向，除了是我們的想法，也因為出自實質的經驗，當一幅彩色及黑白色的畫作放在眼前，觀眾通常覺得彩色的作品較吸引，卻忽略當中的線條，反而面對黑白色的作品時，會更留意筆觸、線條與故事。」

粗黑線「被上色」 從抗拒到妥協

翻開他們的portfolio，從商業角度來看，黑白色又是否有助他們跟不同品牌合作？Kevin表示：「我們的monotone模式，其實阻礙了跟不少品牌的合作機會。不過，對於大部分跟我們合作的品牌來說，他們也尊重我們的風格，雖然有時也希望注入代表他們品牌的用色。」Chu補充：「初成立數年，我們很抗拒在作品中注入色彩，然而，近年反而認為那色彩，可視為highlight的一部分，代表跟一個品牌的合作。」

談到現實問題， Kevin道出心聲：「我們從前總有着自己的堅持，一位我們很欣賞的插畫家Mc bess，他只畫黑白色創作，在網上寫：『若你想找有色彩的創作，請你找其他人合作！』當時看到這句話，心想，他簡直是我們的偶像！當然，他亦因為有地位，才能夠這樣說。」

文：Vivian Lau

編輯：蔡曉彤

電郵：lifestyle@mingpao.com