重現1980s愛滋蔓延時 為愛平權 尋常心戰鬥

【明報專訊】如何表達愛?一句愛你,兩次親吻,十頓晚飯,無數次替對方從乾洗店捧回香噴噴的衣服?不止,對於1981年一班男同性戀者,愛一個人的方式是要抗爭,面對媒體,甚至陷入政治泥濘。風車草劇團將上演《尋常心》,故事源自美國劇作家Larry Kramer自傳式創作,講述上世紀80年代紐約爆發一種當時不知名病毒——愛滋病,他們奮力推動社會正視情况。談運動,談改變,劇目編導更多談及愛。

排練首天,導演Alex Taylor剛由英國飛抵不久,他先朗讀《尋常心》原作者在演出刊物引用的一首詩句——We must love one another or die(W. H. Auden,1939)。我們必須愛彼此,否則死亡。原作作者Larry Kramer將親身經歷寫成Ned一角,有血有肉。去年風車草劇團舉行讀戲劇場,挑選翻譯劇目The Normal Heart(1985)演出,由編劇黃詠詩導讀。The Normal Heart曾被HBO改編為電視電影,並獲得2014年美國電視評論家選擇獎最佳電視電影。黃詠詩指出,The Normal Heart是在演藝求學時必讀劇目,那次再拿出來演出,引起眾人內心翻滾。Alex Taylor曾在演藝任教多年,繼《屈獄情》後再領風車草劇團製作演出,另有影帝黃秋生和徐天佑坐鎮,班底令人期待。

《尋常心》盡量跟隨原著,劇目講述1981年男同性戀者Ned(梁祖堯飾)發現圈子裏同伴相繼染上不明惡疾,更可於短時間內死亡。他決定立刻行動,聯同好友Bruce(湯駿業飾)等人趕急成立一個義工組織。在Ned家中客廳展開會議,他們向內連繫同志圈子關心情况,向外發表意見,要求政府公布疫症及落實醫療措施。醫生Emma(邵美君飾)觀察到疫症在同志群體擴散,惟因為資金及支援不足,未能進一步研究病毒是什麼。Ned向身為律師行合伙人的哥哥Ben(黃秋生飾)求助,拉緊二人對於性向的心結而吵架。Ned終遇到深愛的人Felix(徐天佑飾),惟不幸卻降臨於這對愛人身上。

顧及廣東話語境 慎譯gay

「這也是關於兩個人相愛的故事,在當時美國,恍如上了愛的一課。」Alex Taylor說。愛的命題大且重,在Larry Kramer筆下,描述出同志群體面臨的處境。劇目初段講及Emma推斷病毒由親密接觸傳播,要求Ned盡快跟同志群體說在未有進一步研究發現前「暫停性行為」。Ned十分為難,深明定令同伴感到憤怒。不止個人欲望,而且有可能令群體感到一直以來爭取的價值付諸流水。同性戀作為社政體系中的小眾,關係從來都是高度政治化。美國於1969年發生石牆事件,反抗針對同性戀行為的罪行及警察暴力,乃大型同志平權運動起點,其後逐步引致部分「去罪名」法律改革。意識層面,同性戀者情感及身體自主度緩慢提高。Emma針對同性行為提出的「禁令」不免觸動群體敏感神經。

1980年代男同性戀者依然面對嚴重歧視,往往要隱藏身分。在高壓環境下,他們多數於指定地點才可找尋伴侶,包括劇中提及的派對、澡堂。身體上的辨識及當中的性便成為重要一環。Ned坦言自己從未好好愛一個人。因為Felix,他看到社會是這樣一個盒子,但困不住廣闊的愛情。Alex Taylor解釋:「Ned嘗試向同志群體解釋不要只以性行為來建立自己身分。他們應該先要不歧視自己地愛,學習抱擁群體的價值。這是一個他們建立身分及權益的新角度。你可以說,這為日後同性婚姻等權益埋下種子。」劇中理所當然地有大量含gay一詞的對白。Alex Taylor指出劇本面世事隔30多年,英語使用gay一詞時語意普遍中性,沒有太大問題。惟他認為於廣東話語境,「基佬」、「基」等詞被視為帶有攻擊及負面意思,因而處理時會多加留意。

細節呈現 各人抗爭分歧

「他們真的很倒楣!成立到一個熱線中心,又有別的難題,什麼都不太成功啊。」負責翻譯的黃詠詩說。愛人生病,Ned更急需找尋治療方法。當感性的愛,碰上講求理性的行動,劇目呈現抉擇的得與失,從而道出公共層面大局。黃詠詩指出劇目厲害在於利用細節,例如其中一場成員爭論應否在信封文件顯示「同性戀」字眼,Bruce怕被身邊人甚至陌生人發現身分,尤其反對。除了呈現各人內心掙扎,或者亦混合他們在抗爭方式的分歧。Bruce似乎不願放大同性戀在病症中的角色,認為會引起恐慌,而政府人員亦寧願跟他打交道。Ned則說話直接,要求不留餘地。組織成員對Ned的處事方式漸感不滿,釀成決裂,黃詠詩笑一笑說:「大家正在經歷的東西,他們早早試過。」言談間聽出她對Ned的諒解及理解:「其他人在講政治智慧、社會禮教,令他很生氣,認為他們還在顧忌什麼呢,一個個好友死去了呢。」

Ned承認自己缺點多多,不夠靚仔加上猶太背景令他甚為自卑。然而他很努力去整合自己,一步一步去做。」

「未燒到身,很多人認為『我應該可以回去正常生活』,而望保持正常生活得到的東西。」黃詠詩接道。她指出,劇中另一令人動容場口為Bruce的重創與轉化。Bruce伴侶染上愛滋病情况急劇轉壞,決定飛回老家見媽媽。男子在機上抽搐、亂叫、失禁,Bruce拿出行李中日常穿著高級又優雅的衣服,為對方抹拭。忍着心酸及別人目光到達當地不久,愛人卻等不了。因為不知病毒而取不到死亡證,令其屍首得不到最後尊重。黃詠詩說到聲音顫抖,「那個時刻,發生在他身上,他明白了」。

1985首演 抗爭未止步

劇中說及,為了愛,你不能停止戰鬥——現實中Larry Kramer創作劇目時,面對圈內友人一個個離去,根本不知何時見到光明,其間感染數字數以萬計。劇目在1985年首演,黃詠詩形容「這個劇完成時,可以說他們沒有勝出過」。當年總統列根首次公開提及AIDS一詞及計劃增撥款項,翌年有關病毒被州政府正式命名HIV。至今治療科研及平權運動仍在進行中,Larry Kramer至銀髮之齡仍四出演講及行動。踏上一場不知結果的抗爭,Alex Taylor點出:「劇中字裏行間是人們的勇氣,面對不公時站出來發聲。這是一顆很平常的心。」

《尋常心》

日期:8月16至25日

地點:葵青劇院演藝廳

門票:$250至$450

網址:www.wmgtheatre.com

文:劉彤茵

編輯/蔡曉彤

美術/SIUKI

電郵/culture@mingpao.com