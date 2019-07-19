如夢之夢 以自由再做夢

【明報專訊】台灣著名戲劇導演賴聲川曾笑說，有哪一個單位敢接《如夢之夢》的製作，相當於「自殺」。這部長達8小時的舞台劇，無論對於製作單位還是演員都是極大挑戰。《如夢之夢》2002年在香港首演，才算正式走入劇場。本月底，這部舞台巨製將會重演，不同人物的生命在數個空間交匯，展現於觀眾眼前。

為什麼《如夢之夢》長達8小時？幾乎是賴聲川必會被問到的問題。他曾解釋：「因為《如夢之夢》認為你要說清楚一個人的故事，可能要經過很多人的故事。」一個身患絕症的「五號病人」，臨死前說出自己的故事。於是一個跨越時空、國家，徘徊在似夢非夢的故事由此展開。

相隔17年 再演8小時好戲

儘管《如夢之夢》多次重演，賴聲川再回憶起還是感慨，「2002年說實話是一個壯舉，不可能有一個專業團隊會演一個8個小時的戲，觀眾人數還要被限制，製作上是一個蠻困難的事」。導演口中的「觀眾人數還要被限制」，是因演出時要搭建有8個方向的環形舞台，東、西、南3個方位有2層樓，觀眾席在其中，被稱為「蓮花池」，一條走道穿過南北。

香港觀眾的熱情讓賴聲川驚訝，「那次是毛俊輝、汪明荃等人來演。想不到帶動了非常大的討論，不管是研討會、媒體，還是個人寫評論，多到我都嚇一跳。香港這麼忙碌、這麼快速的地方，居然票也賣完了，（觀眾）看得也很深入，所以我對香港也有一種新的看法」。香港之後，《如夢之夢》到2005年才在台北開展專業演出，2013年去到北京。

內地重演時，賴聲川大膽啟用影視明星。2013年版本的五號病人由內地男演員胡歌飾演，公開售票後幾乎秒速售罄，並被「黃牛黨」炒到極高的價格。質疑隨之而來，認為明星效應削弱了戲劇本身。賴聲川稱他選角沒有偏見，「我不會說你沒有什麼經驗，就覺得你一定不行，或者你是某大明星，你一定不行，我覺得誰都可能行」。對他來說，詮釋好角色才是主要，「很多事情都要看角度，就像你覺得演出長，看你坐在（觀眾席）什麼位置；你不喜歡明星演話劇，就會帶着偏見到這裏面來。平心而論，他們是不是稱職地演出這些角色，這個才是重點」。

再演五號病人 潘燦良：感受更深

今次在《如夢之夢》中飾演五號病人的潘燦良，早在香港首演時已出演同一角色。賴聲川評價潘燦良重演版的表演：「經過17年，看了會有更深的感動，因為他對於人生本身有更深的體會，（表演）深了很多。」潘燦良也憶起當年的演出，不諱言自己當時對於人物的認知停留在一個皮毛的狀態，「這麼多年，我所經歷的（事），也面對過親人的離世，我開始在想死亡幾時會來到我身上，現在更能體會五號病人在戲裏面的心態，相信演出時，觀眾會因為我的轉化，令他們更體會到人生追求面對死亡的力量」。

戲中另一角色「顧香蘭」中年時期由蘇玉華出演，首演時她是台下觀眾。一個上海妓女，嫁給伯爵去了法國，賴聲川說「顧香蘭是我寫這麼多戲中最複雜的一個角色」。他認為蘇玉華對角色的揣摩準確，是十分適合的人選。顧香蘭的複雜也正是吸引蘇玉華的原因，「她成長於1930年代上海的妓院裏面，是妓女中最標青的一個，與生活在殖民地時代和2019年香港的我來說，生命是完全兩碼子事」。演員除了會做資料蒐集了解時代背景，賴聲川亦會講述當時故事和創作因由。

「自由是香港戲劇最大優勢」

活躍於兩岸三地的賴聲川認為，自由就是香港戲劇最大的優勢。「最近有新的劇場出來，都是好事情，就是有點慢，我就關心一下。西九龍，有點慢。去看，哎呦，就這麼兩棟小房子，我覺得有點可憐。（有人說）『還有還有』，那就好，真的還有那就好。」

最後，賴聲川談到戲劇本質，「戲劇一直有種雙重個性，一種是一個群體的儀式、集體的儀式，是很莊嚴、很有深度的；另外一面是娛樂面，可以娛樂大家，甚至可以提供很低俗的娛樂。這兩者怎麼結合起來，我自己研究劇場史我曉得，現在有一派就偏向純娛樂，有點可惜。其實戲劇的力量很大，而且現在社會上已經沒有什麼共同的儀式了，我們能透過一些戲，將人拉回去想一些根本的問題，我認為是該做的事」。

■如夢之夢

日期：7月27日至9月8日

地址：西九文化區自由空間大盒

票價：$650至$1450

查詢：www.hkrep.com

文：彭月

編輯：王翠麗

電郵：culture@mingpao.com