納米離子風筒 強韌髮絲兼保濕

多種模式：除了內置的7種吹髮模式，用家亦可因應自己頭髮的長短，設定風筒吹出最適合的熱風及合適的離子量。而機身設有顯示屏，方便用家確認正在使用的模式。（吳一鳴攝）

兩種風嘴：EH-XD20配件不算多，包括一般風筒的集風嘴（左）和專業快乾風嘴（右），但都滿足到大部分用家的需求。（吳一鳴攝）

減少流失：為免礦物離子及納米離子因高溫而流失，離子發放的出口特別設在出風口上方。（吳一鳴攝）

【明報專訊】無論擁有長長秀髮或是爽利短髮，風筒都是必備家品。日本生產商多年前已推出負離子風筒，聲稱吹過後令頭髮更柔順。到了今天，負離子風筒已經升級為納米離子風筒，究竟又能否滿足一眾用家們的需要？

近年不少家電都應用納米技術，例如空氣清新機、冷氣機等，主要用作抗菌。至於應用納米離子技術的風筒，其實多年來亦斷斷續續地推出，好似Panasonic早在2008年已推出納米離子風筒，惟在香港未掀起熱潮；直到2016年推出的「礦物納米離子護髮」風筒EH-NA98C，終在台灣人氣爆發，成為城中話題。今次推出的EH-XD20，屬EH-NA98C的升級版，加入更多智能技術，提升護髮及美髮效果。

用家或許會問：「負離子及納米離子有什麼分別？」其實兩種技術有點相似，都是釋放帶有負極的離子，與空氣中的水蒸粒子結合，再中和濕髮上的正離子，令頭髮保濕之餘亦變得更柔順；同時增加柔韌度，減少斷髮的煩惱。而根據廠方解釋，納米離子的體積比負離子細，能夠與水蒸粒子結合的分量比負離子多約1000倍，因此保濕效果更強。而有別於負離子風筒，納米離子風筒的離子發放口並非放在風筒內部，而是在出風口上方，可減輕納米離子因受熱而流失的問題。

稱得上為「礦物納米離子護髮」，當然亦會釋出礦物離子。風筒主要生產鋅離子，出口位於納米離子出口兩側。鋅離子本來多用在除臭上，但廠方今次用於護髮，聲稱能在頭髮形成保護層，令髮質更強韌及減低紫外線的傷害。

提供7種預設護髮模式

EH-XD20作為旗艦級產品，功能可說是現時風筒中最豐富。首先它可因應納米離子的發放量，設定為貼服模式（增加離子發放）及蓬鬆模式（減少離子發放）。另外，它又提供7種預設的護髮模式，除了最基本、用來吹乾頭髮的熱風模式之外，另設有智能控溫、冷熱交替、髮尾護理、獨立冷風、頭皮護理模式，以適當的溫度及冷熱風交替方式，來護理頭髮的不同部分。至於上一代已有的面部護理模式，讓用家透過微弱冷風及發放納米離子，為面部皮膚保濕。

風筒功能多但體積偏大

從功能來看，EH-XD20在現時風筒中數一數二，但值得留意它的體積亦比一般風筒大，女士們長時間使用，都要花不少臂力。

■規格

耗電量：1800W

風速：3段

體積：235×213×92mm（約748g）

售價：$3480

查詢：2833 0955

文：吳一鳴

編輯/陳淑安

美術/謝偉豪

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