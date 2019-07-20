e新品：黑色電器玩工業風

襯出工業風：對於愛工業風家居設計的用家，如果廚房中放置幾件白色或銀色的電器，或許有點格格不入。Electrolux的Black Collection嵌入式家電系列，應該好適合這批用家的心水。（品牌提供）

【明報專訊】近年不少家居都愛用工業風的裝修設計，除了感覺較為粗獷之外，用色偏向深沉亦是重點之一。不過家電配色能否配合都好重要，Electrolux新推出的Black Collection嵌入式家電系列，全部以黑色為主色，主打推出NutriFresh變頻對門式雪櫃ESE6201BG-MY、嵌入式焗爐EVE614BCEB及嵌入式三合一微波燒烤爐EMT25507OXB，用來配襯工業風家居設計最好不過。

雙頻摩打雪櫃省電37%

對門雪櫃ESE6201BG-MY的淨容量為594L，內置雙頻摩打，除了有助穩定雪格內的溫度外，亦比傳統雪櫃省電37%。雪櫃面設有智能面板，可控制雪櫃不同位置的溫度外，亦可調節保鮮格濕度，亦備有防菌淨味系統，可減少99.8%引致異味的細菌滋生。

至於嵌入式焗爐EVE614BCEB，容量達72L，設有8種自動煮食模式，配合3層防燙玻璃門設計，減少燙傷的風險。如果你並非經常煮食，微波燒烤爐EMT25507OXB或者更適合，除了可當作普通微波爐使用外，亦設有烘烤及對流加熱功能，內置10種自動煮食模式，就算興起想一展廚藝都足以應付。

■售價：$16,800（ESE6201BG-MY）、$13,880（EVE614BCEB）、$6280（EMT25507OXB）

查詢：2804 2328

文：吳一鳴