炎夏健康挑戰多 老友儲正氣自保

養生消暑——怕長者「攝親」唯有棄用風扇冷氣？其實通過養生增強體質，出入溫差大的地方時又多加注意，長者一樣可以享受涼快暑假。（sakai000@iStockphoto）

【明報專訊】盛夏炎熱，時晴時雨，一般人都不易適應，長者更容易因適應困難或起居不慎而引起不適，患上外感、脾胃疾病、感暑等。

長者在盛夏常碰到的健康挑戰，包括出入冷氣間的溫差、炎熱氣溫下活動、翻風落雨引起痛症，還有暑假充當保母幫忙湊孫。如果老友記對這些挑戰多了解，做足準備，定能輕鬆度過夏日。

冷氣：出入 停一停等一等

天時暑熱，開風扇、開冷氣是人之常情，特別是在悶熱的室內環境；但對長者來說，因為身體機能衰退，新陳代謝減慢，對環境變化的適能力減弱，因此普遍怕冷，而劇烈的冷熱溫差變化，更容易招致不適。

很多人說一冷一熱容易「攝親」患上外感。其實是強烈的溫差變化，削弱身體抵禦致病原的能力；現在誰都知道真正引起傷風感冒的是病毒和細菌，單是吹風、受寒不會直接患病。當由炎熱的室外進入涼快的室內時，中醫認為，身體仍有熱感，皮腠疏鬆，突然的氣溫下降會使身體着涼，抵禦疾病的能力暫時下降，致病原便可乘虛而入，令長者罹患以發冷、喉癢、痰白等典型症徵的風寒感冒。至於由涼快室內突然走出炎熱室外時，由於閉合的皮腠未能及時打開，身體感受到的暑熱未能及時發散，便會出現頭暈、胸悶等「傷暑」的反應。

要避免在盛夏着涼染病，棄用風扇、冷氣或許不切實際；加上很多地方的冷氣溫度不能自行控制，唯有通過養生和積極增強體質以提高適應力。建議長者進出溫差大的環境時，切忌貪涼肆意吹風，可先在出入口處停留一會，讓身體逐漸適應。如天熱出汗多時，應拭乾後才進入室內。此外，養成做運動習慣以強身健體，可增加正氣，改善對環境變化的適應力。

飲水：普洱勝過綠茶

夏天體力消耗大，再加上出汗散熱，以中醫的見解容易耗氣傷津，出現疲倦乏力、胃口差、口乾、尿黃等，在長者身上這些反應會更加強烈。

要保護自己，長者應盡量避免在正午出門暴曬，選擇在晨早或黃昏做戶外活動。如天氣酷熱、陽光猛烈，需適時到陰涼處避暑。中、西醫所指的中暑意思不同，中醫所謂的「中暑」，是指感受暑熱之邪後出現實熱而伴隨氣陰兩傷的狀態，常見病徵包括身熱、汗出、氣促、頭暈、口乾、乏力等。長者一旦出現上述的反應，便要及時到陰涼處休息，補充水分，否則情况進一步惡化，可演變為由高熱、無汗、不省人事為特徵的「暑厥」，亦即西醫所謂「中暑」（heat stroke）。

在飲水方面，注意定時補充水分，每天建議飲水量約為6至8杯。不要待到口渴時才飲，而每次的飲水量不宜過多，建議以三分之一杯為宜。受夜尿困擾的長者可在白天多喝點水，在黃昏或入夜後便減少水分攝入。喝茶有生津止渴的作用，是夏日的消暑佳品，但長者應留意避免飲用寒涼的綠茶，以免刺激脾胃，像烏龍、鐵觀音、普洱等溫性茶較適合長者飲用。此外，茶葉不宜久泡，也不適宜空腹時大量飲茶，以免傷身。

颱風：風、寒、濕 乘虛而入

夏天是颱風季節，變幻無常的天氣容易令適應力較差的長者出現不適。每逢天氣轉變時，如碰上狂風暴雨，在臨牀上總有一群長者因為痛症發作或腸胃不適而求診。因外界的風、寒、濕乘虛而入，侵犯筋骨，妨礙氣血運行，於是產生痛症；濕阻脾胃，干擾脾胃的正常運化功能，令患者出現胃脹、腹痛、泄瀉等問題。

在天氣不穩定的日子，長者應多留意天氣預報，未雨綢繆，外出時可帶備輕薄外套及雨具以備不時之需。中醫養生強調「虛邪賊風，避之有時」，如遇驟雨，在安全情况下應從速到有蓋地方暫避，淋雨後要抹乾身體及替換沾濕衣物，尤其是鞋襪濕了便一定要更換，否則很容易引起風濕痹證。

在潮濕多雨的日子，受天氣影響，加上老年人氣魄不足、脾胃運化能力減弱，很容易出現「濕困」，徵狀包括頭重、眼矇、疲乏、腹脹、泄瀉等。要改善濕困問題，要從增強正氣方面入手。即使在陰濕雨天時，長者們亦應該在室內多作活動，不要經常坐臥，否則因正氣得不到鼓舞，會愈坐愈累，濕邪便會乘機作祟。在飲食方面寒涼、生冷的食物容易刺激脾胃，在下雨、颳風的日子特別需要節制。

湊孫：量力而為 定時作息

對長者來說，暑假好像並不關他們的事，實則不然。對很多「雙職家長」來說，孩子放暑假不用上學，日間可能需要由祖父母代為看管。老人家要幫忙湊孫，無疑會對他們的日常作息帶來變化。

照顧小孩需要充沛的體力和精神，小孩子年齡愈小，需要花的心機便愈多。長者應該根據自己的能力和身體狀况，量力而為，特別是老年人的脊柱、膝蓋都會出現退化，因此應減少做彎腰、急行、過度屈膝等動作，尤其是彎腰拾物或抱小孩，一不小心便很容易受傷。如要在地上拾物，應採用下蹲姿勢，保持腰部挺直，避免過度彎腰，以保護脊柱、椎間盤等避免受傷。

維持規律的作息生活對長者的健康十分重要，包括定時起牀、用餐、睡覺、服藥、如廁等。對長期病患的長者來說，規律作息則更為重要，食無定時、忘記服藥等都有可能影響健康，應當留意。長者緊記先把自己照顧好，才有能力照顧家中的幼小，要時刻保重自己。

文：邱宇鋒（註冊中醫）

編輯：蔡曉彤

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