綠色生活：綠色回收 定格鮮花最美一刻

【明報專訊】「嚓﹗」Hidy手起刀落，攝記沒來得及對焦，花莖上的花蕾已一整個掉下。她說，因為乾花會保持乾製時的形態，所以要在最美時折枝。記者心頭一緊，世間種種人事皆如此？「那並不是把它完結，因為最美的時刻過後，可能翌日就馬上凋謝。最美時乾製，其實是延長它的壽命，以後可以繼續欣賞，就不是浪費。」

乾製花 環保酵素 全方位再用鮮花

貓眼工作室的每角落佈置着不同形態的乾花，淡淡花香想必長期充盈這個空間。Hidy本不諳花藝，想開設一個可以讓人做各式手作的地方，一次有朋友的公司剛搞完活動，問她對現場鮮花素材有沒有興趣，當時沒有經驗的她，只帶上一些黑色垃圾膠袋，裝了整整三大袋，「我再望現場，卻好像原封不動，花的數量多到無論我拿了多少都還有很多」。她驚訝一次活動竟產生這樣大量的有機廢物，而且鮮花不過用了一天就要丟掉，十分浪費，便開始主動聯絡收花。

每次回收花籃，花束因曾置於花籃一段時間，都會稍微脫水，她將新鮮完好的花修剪整理，送往社福機構。其餘的會製成乾花，而殘敗的，她會製作酵素，「很多人會用果皮，浸水加糖發酵三個月左右。我就用花瓣」。她曾看過一個報告，證實酵素殺菌力驚人：有人持續將環保酵素倒往家附近一條混濁的河裏，一個月後魚沒因此死掉，河水更變得清澈。Hidy看見滿地掉落的花瓣，也想到可以物盡其用。她將於周末的工作坊，帶領學員學習保養修剪鮮花的技巧、倒吊法、沙乾法及壓花三種她常用的乾製法，也會製作可清潔家居的環保酵素。

垃圾徵費盲點 不利回收業

即使鮮花得以另一種形式存活，這些用於喜慶致意的花籃仍有許多組成部分是垃圾，這份心意地球伯伯大概很難消化。Hidy每次出動回收，都會將花籃竹子送到願意重用的花店，但隱藏籃中的花泥卻必須丟掉，而每個花籃可能用上兩至四個，因為質感如發泡膠，插過花後穿了洞難以再固定花束，「但花泥放在大自然要用二百年分解」。花籃垃圾還有為了墊高花束、加強立體感而用上的大量玻璃膠紙。

鮮花回收仍未普及

據她所知，鮮花回收在香港並不普及，很多人在活動過後會直接丟掉，「方便很多，什麼都不用想，就算我去收都要約我，讓我在現場初步處理，搬呀拔呀，對他們來說都是成本」。「但我會覺得，當這些你們眼中的垃圾，其實是你們自己製造的，其實為什麼不是由你出錢處理，要由環境幫你承受？」她說香港人普遍沒有這種承擔的意識，也不會辨知幫助他們處理的人的付出。而回收絕不是單向操作，Hidy以往每每即日才收到棄花消息，她要馬上決定和回覆，認為即使有心投入回收工作，也不是人人都能即時抽身。她指近年情况稍有改善，有些單位知道花可以回收，會提早兩星期與她聯絡，「這影響整個（回收業）生態，有幾多公司可以做到即日收呢？」她認為社會的環保意識是令回收得以持續的關鍵。

回收成本誰買單？

Hidy的「乾花前傳工作坊」其實是「盛食派對」的一個活動。主辦單位食享香港是專門回收剩食的非牟利機構，策略發展顧問鄭敏華（Patsy）點出政府展望推行垃圾徵費仍有一些有待解決的盲點，如不處理，足以擊垮如他們和Hidy等在不同位置上回收資源升級再造（upcycling）的工作，「我們某程度上是將人們不要的東西分類，用得的，我們用，但到最後總有部分不能用。而政府未有方案，將來徵費時，是不是向我們徵費？我們去孭條數？」她認為回收再造本已是艱苦經營，還要承擔別人的棄置成本，簡直匪夷所思，促請政府推動法案前必先為回收團體提供清晰指引和方案。

環境成本有價 創造綠色就業

花源絕不是問題，但每次獨力回收三四十個花籃的勞動令Hidy吃不消，她每次回收，為了抓緊鮮花的黃金時刻，最少要連續趕工兩晚通宵，才能做完基本拆釘、清潔、分類和養活工作，休息片刻就要馬上乾製。看見滿室乾花，記者好奇會不會出售，「我暫時無賣，但其實應該要的」。她慨嘆一個人做不了太多，偶爾會做飾物到市集擺賣，一次回收乾製的分量足夠她用上一年。應付不了，有時只好無奈拒絕，「有數要計，如果我本身有計劃，未必能即時處理，就不會去，但我試過不忍心去收，結果鮮花趕不及送去社區中心要丟掉。雖然後來將花架送給花店重用，但好傻，運費我給，自己落手做。有時會懷疑值不值得做，救到幾多呢？但見到又不想浪費」。為了盡量利用被丟棄但仍有價值的花資源，她只好做slash，幫小朋友補習、接佈置場地的工作，才能支持她繼續收花乾製的環保「事業」。

以經濟誘因推動回收再造

說起Hidy的付出，Patsy慨嘆這些人力成本在商業經營上必然是一項重要考慮，她想起上星期舉辦的果皮釀酒活動，指啤酒廠雖感興趣，但開始時都對要釀酒師放下工作、花時間將回收得來的橙批皮而有所顧慮。最後他們邀請工作坊參加者幫忙，從體驗中學習，才能解決。由此，她希望提出創造綠色就業的可能，以果皮釀酒為例，指加入果皮後，啤酒比原來訂價可稍微高一點，為產品增值，絕對有經濟誘因，希望此等生產模式和牽涉的勞動力可以被正視和肯定。

當原材料可以更低成本得到，變相產品可以更低價錢售出，回收再造的過程是否對消費者和生產者構成足夠的吸引力？Patsy表示，發展經濟學派理論一直詬病此種衡量方式，「GDP的計算完全沒有包含環境和社會成本」。這種一九三○年代才冒出的GDP計算方式卻成為現今的主流標準，「這套計算方法是完全沒有想過成本（cost），只計算價錢（price）而已」。以乾花為例，網購平台上有一大堆，Hidy指若用現成乾花製作飾品，先不論顏色過於嬌艷虛假，成本的確較親自收集處理遠低很多，但批量生產的乾花除了為降低成本而款式單一，由於以出售圖利為原始目的，在資源利用上可謂本末倒置，「不會是因為賣不完、用不完所以乾製」。所以價錢以外，回收乾製而成的乾花對購買者來說，還有一重環保意義，「是幫緊地球去用本身沒用的資源」。

乾花前傳工作坊

日期：7月27日

時間：上午10:00至下午5:00

地點：貓眼工作室（北角和富道74-82號仁寶閣閣樓B室）

查詢：bit.ly/2XZ9zRM

盛食派對

派對包括剩食升級產品市集、工作坊、講座及電影欣賞會一系列活動。

日期：8 月 10至11 日

時間：中午12:00至晚上8:00

地點：中環藝穗會陳麗玲畫廊

查詢：bit.ly/2LXqfqn

文 // 潘曉彤

圖 // 蘇智鑫

編輯 // 王翠麗

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