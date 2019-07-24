收藏軍服 承載回憶與歷史

有型有款——Thomas愛好和平，軍服吸引他之處是設計和背後的歷史。（黃志東攝）

【明報專訊】最近不少市民對紀律部隊制服感興趣，從新聞照片中追查徽章的佩戴位置。軍服在芸芸制服中有着悠久歷史，各地有專門民間組織研究。香港軍服收藏家協會會長Thomas Chan說，不少人誤會打war game的人才對軍服有興趣。「軍服上的名牌、軍團、軍階章代表身分和榮譽，擺放位置有嚴格規定。

研究軍服更可了解時事和歷史。」

Thomas受熱愛士兵模型玩具的兄長影響，3歲起便對軍人服飾感興趣。起初他只覺軍服有型有款，在青少年時代鑽研戰爭電影。但當從國際新聞中留意各國軍服後，開始對相關的時事和歷史感興趣。初中時他花上一個星期的零用錢，約合共30港元購買人生首件藏品。

事業、愛情不離軍服

「那是一個綠色的軍事背包，後來蒐集資料才發現是韓戰時期美軍海軍陸戰隊用的款式。老闆有收買英軍在港的剩餘物資，但想不到會有美軍用品。」當年他偶爾在上海街一間夜冷店購得此真品，自此開展了收藏之旅。但十年八載後他的「軍備」堆積如山，家人開始有微言。

「並非打war game的人才對軍事用品有興趣，收藏家會醉心於資料蒐集，並研究相關的時事和歷史。」長大後，為證明自己的興趣並不只是貪玩，Thomas在1999年成立香港軍服收藏家協會，並曾在旺角開設軍服專門店。協會發展初期「戰績」不錯，曾在大型商場舉行多次展覽，並曾在香港海防博物館展出珍品。但隨着「戰友」的熱情減退，目前只餘下兩三個活躍會員。而抗戰了近3年的軍服店業務亦失守，現時在教會任職福音幹事。

不過Thomas的戰意不死，在日常生活中時常穿軍服，在許可情况下偶爾會在上班時披上軍服外套。「牧師知我鍾意軍服，便安排我幫手搞基督少年軍。不過我連童軍也未曾參加過，因怕辛苦啊！」在收藏生涯中Thomas並非孤身作戰，一路上有愛將——太太支持。他小時候的夢想是穿軍服結婚，後來終於如願以償。

除在書籍和網絡搜尋軍服資料外，Thomas主要收集情報的渠道是電視新聞。他看國際新聞時有如時裝迷看時裝展，目不轉睛地細心對比「模特兒」身上軍服的款式變化。Thomas說軍服款式的革新跟國家戰略有關。「在911事件後美國國會增加軍備預算，海軍陸戰隊便多了資金換新款。因中東戰地有不少街道炸彈襲擊，軍人燒傷機會高，後來便在軍服中用上抗火物料。」

國際新聞如看時裝展

「軍服迷人之處是沒多餘的設計，不會因美觀而添加無謂東西。如口袋用的魔術貼設計，便比鈕扣更方便軍人穿手套時使用。」而軍章是軍服中既實際又具象徵意義的東西，代表軍人的身分和榮譽，擺放位置有嚴格要求。「以美軍為例，左胸會貼上兵種章如『U.S. ARMY』（美國陸軍），右胸則貼上自己的英文名。」他說名牌的功用是方便己方人員識別身分，除非任務有特別需要，否則一定要貼上。「左手臂會貼上所屬部隊徽章，右臂則貼上國旗。當士兵曾代表軍團作戰，便可把所屬部隊徽章改貼在右臂，這是高度榮譽。」而胸前中央的當眼位置，則用來貼正方形的官階章。因Thomas是基督徒，特別買一個軍牧用十字架軍章。「軍牧毋須接受軍訓，負責牧養和輔導軍人，並舉行安息禮拜。」

他的大部分藏品均經網上購買，但分辨真偽有不少學問。「美軍有專門部門處理舊款軍服，標籤上有貨品編號及製造商名稱方便追查。」他說真貨質地優良，通常以50%棉、50%尼龍製成，而線位等車工亦較精細，會印上暗花方便識別正貨。若要避免買到假貨便要有豐富知識，例如知道二戰前還未發明防火物料。「軍服並非奢侈品。戰前的古董軍事服飾售價可以到1萬港元以上，但近代的款式其實很經濟，入門款式約數百港元便有交易。」

文：呂瑋宗

編輯：陳淑安

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