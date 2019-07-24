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軍服介紹
軍服用品店：英軍品用編號「99」美軍用「01」
軍服介紹
文章日期：2019年07月24日
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灰色美國陸軍作戰服——特點：這款花紋叫通用迷彩樣式，以灰色為主，是現役美國陸軍作戰服。價值：約$300（黃志東攝）
淺啡色美國海軍陸戰隊山地作戰服（試驗品）——特點：沙漠迷彩設計針對阿富汗山區環境，但沒正式採用，較罕有。價值：約$800（黃志東攝）
綠色美國海軍作戰服——特點：很多人以為綠色是陸軍專用，但海軍也有機會在岸上工作，這款是海軍在岸上執勤時穿著。價值：約$300（黃志東攝）
穿避彈衣專用服——特點：一般作戰服以開胸扣鈕設計。這款「過頭笠」設計方便在外面穿避彈衣。因胸口被避彈衣遮蓋，原本貼在胸前的軍章要改貼在手臂。價值：約$600（黃志東攝）
軍章設計——二戰軍章：這批是二戰時部分美軍軍團曾使用的軍章。左下角一款是一個美軍軍團登陸諾曼第時佩戴。（黃志東攝）
軍章設計——正方軍階章：圖上是軍牧章、中間是高級沙展章，下方為少校章。（黃志東攝）
軍章設計——迪士尼設計：阿拉斯加州防衛司令部（Alaska Defence Command）的軍章由迪士尼設計，充滿卡通感。（黃志東攝）
軍章設計——骷髏頭軍章：是美國海軍航空隊中綽號「海盜旗中隊」Jolly Rogers的軍章。據說首代隊長作戰時被擊落，部隊保留了其頭骨和大腿骨作「吉祥物」世代相傳。（黃志東攝）
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【明報專訊】Thomas的軍事藏品多不勝數，主要有軍服和軍章兩大類，以下介紹一些精品。
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