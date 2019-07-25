Essentials

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失而復得的3個英文字
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文章日期：2019年07月25日
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Cassandra——品牌的重要袋款，中號的Cassandra設有手抽，是大氣兼成熟的選擇。（品牌提供）
Kate——Kate bag最亮眼的細節在於YSL標誌下的金屬流穗吊飾，多添幾分動感。（品牌提供）
Lou, Loulou——Lou是拉鏈相機袋款（camera bag，左），簡約輕巧；Loulou（右）則是較大的款式，兩者共通之處在於Y形提花圖案。（品牌提供）
Monogram All Over——以YSL標誌為monogram的帆布水桶袋Monogram All Over，比其他rock味濃的袋款清新與平易近人，系列亦有小牛皮用料的款式，予人截然不同的感覺。（品牌提供）
Niki——2018年春季登場的Niki手袋，擁有鮮明柔美的線條，配上富縐褶質感的皮革，備受名人愛戴。（品牌提供）
Sunset——Sunset鏈條手袋用上風琴設計，間隔更實用。配合光啞質感、金屬色、鱷魚壓紋或馬毛外觀小牛皮，不減袋款的經典簡約感覺。（品牌提供）
Vicky——手袋飾以特大品牌標誌及金色鏈帶，成為品牌的經典新作。手袋備有兩種尺寸及物料選擇，今季更加入熒光色系。（品牌提供）
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【明報專訊】Saint Laurent新款手袋均採用YSL大logo，卻各有微妙變化與特色。
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