知多啲：創造共享價值 難兼顧所有持份者

【明報專訊】「創造共享價值」（CSV）與企業社會責任（CSR）均有回饋社會的特質，CSV提倡學者、哈佛大學商學院教授Michael Porter指出，CSR只能在有限預算中履行相關活動，但CSV則能動用全盤生意的資源去製造社會影響（social impact），發展潛力更大。中大商學院商業可持續發展中心主任盧永鴻回應稱，兩個概念側重方向不同，並不建議企業以CSV取代CSR。

「我會說CSV是一種時尚概念，是一種創新經營方針，Michael Porter正面地鼓勵企業賺錢的同時都要關注不同持份者的發展，並共同達到一個目標，互惠互利。」依照現行案例來說，共享價值的項目大部分集中以弱勢為對象，是一種Inclusive Business Model（包容性營商模式）。可是CSV的框架太大，價值有很多種，社會上的持份者都有不同種類，各方的利益都不同，「簡單例子是，顧客希望商店24小時營業，僱員當然不想工時過長，兩邊都要滿足的時候，該如何衡量？是需要與持份者討論的，這是CSV的漏洞」。這個思潮無疑為企業提供一個新的經營方向，但盧永鴻認為還有很大的空白需要商討及定義，才能成為一種可教授的學說。

「企業社會責任」衍生德政

跟CSV一樣，CSR在Milton Friedman「企業責任就是賺錢」的年代下曾經也只是一種新思潮，經歷過長時間的孕育才成為現時世界各地商學院教授的理論。盧永鴻說：「上世紀各界一直討論CSR有什麼用，它如何滿足不同持份者，如何配合社會發展潮流，經過不斷討論，到90年代才變成一套管理思維。」CSR發展至今，幾乎成為每個企業的「例行公事」，企業會設立義工隊、興建學校、慈善基金、支持環保項目等都是最顯而易見的例子，「CSR重要之處是它有強大的道德基礎，是一種單向關懷及付出，是以對方利益為主，但共享價值重心是互惠互利，理想當然是平均分配，但實際上誰互惠比較多？沒有說明。極端的情况可以很功利，因為不是每種價值都有道德基礎的，很可能會走回Milton Friedman的『賺錢為中心』的思維」。他認為企業不應在多種新思潮耳濡目染下而輕視CSR，因CSR的Spillover Effect（溢出效應）比起初生的CSV概念大很多，他舉例說：「侍產假以前只是CSR的一種，但現在已成法例了。」