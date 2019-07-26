模擬場景練應對減焦慮 怕醜仔逃脫「心理監獄」

【明報專訊】如果你是害羞的人，一定經歷過很多次這樣的場景：

成為焦點時，面紅耳赤、心跳加速……

受人讚賞時，感難為情，渾身不自在……

自我介紹時，緊張萬分，或語無倫次……

經常保持警覺，關注外界對自己的反應……

其實很多人也受害羞的問題困擾，只是怕難為情而盡量掩飾，有苦自己知。心理學家指害羞性格難以改變，但可透過學習面對及處理害羞帶來的情緒反應，減輕焦慮。

香港心理學會註冊臨牀心理學家陳雅文表示，「身處社交場合，人們感到壓力是正常反應，但焦慮和緊張的程度人人不同，害羞的人往往出現過分緊張和焦慮情緒。如果害羞問題嚴重，影響生活、工作及社交，如沒有認真跟進或處理，便可能會演變成社交焦慮。」

研究：約20％人天生易焦慮害羞

害羞的性格可以是天生。好像有些小孩毫不怕生，跟初次見面的人也可玩餐飽；但有些小孩面對陌生人時會抓緊父母的手，害怕跟他們接觸。

陳雅文表示：「有研究顯示，大約15％至20％的人天生容易焦慮和害羞。美國心理學家Jerome Kagan認為每個人天生的『脾性』不同，他的其中一項實驗，找來400名4個月大的嬰兒，獨自聽一些新聲音，嗅新味道（例如酒精）和接觸一些新奇玩具，很多嬰兒都顯得平靜放鬆，但有些嬰兒對一切陌生的東西都焦躁不安，甚至大哭起來。這類天生焦慮，屬『高反應』（high-reactive）型的嬰兒，長大後遇到新刺激時，或會表現出更高的焦慮水平。」

社會文化、父母教導 影響性格

另一美國著名心理學家Philip Zimbardo，1970年代初開始研究害羞的心理因素及改善方法，他曾在1975年發表了一項關於害羞的調查，訪問了不同國家或地區的人，問他們「覺得自己害羞嗎？」。受訪的美國人當中，約40％至50％認為自己害羞，台灣及日本約有60％，而以色列人只有30％。

社會文化、父母的教導方式、成長經歷等因素，也會影響一個人後天會否擁有害羞個性。陳雅文解釋：「是次調查中，只有30%的以色列人自認為性格害羞，可能與以色列人不責怪小孩的教導方式有關。以色列人平日多讚賞和鼓勵，小孩面對失敗時，安慰他們並不一定是自己出問題，不要自責；亞洲人則傾向責怪小朋友，打擊他們的自信。」

此外，過分被父母保護的孩童，長大後容易出現害羞性格；成長或工作環境常被人辱罵或批評，也可能令人變得害羞；欠缺自信，容易感到焦慮的人，出現害羞性格的機率亦會增加。

●今期專家：陳雅文 - 香港心理學會註冊臨牀心理學家

文：李佩雯

編輯/梁小玲

美術/謝偉豪

電郵/feature@mingpao.com