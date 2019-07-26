【明報專訊】Philip Zimbardo認為，害羞會限制一個人的言論自由和個人發展，猶如身處在自我施加的「心理監獄」。但人們可以透過提高社交技能，改變消極的自我認知，運用靜觀練習方式減少社交焦慮，緩解和克服害羞。針對如何克服害羞性格，陳雅文提出以下建議：

1. 角色扮演練習

如果害怕在公眾場合發言，不妨在家練習，想像有可能出現的場景，例如如何介紹自己？有人發問時怎樣回答等，練習如何應對，可減少緊張和焦慮。陳雅文舉例，「有求助者害怕搭電梯時遇到認識的人，因為不知道跟對方說什麼好，氣氛尷尬。可以找朋友扮演街坊，模擬相似情景出現時的應對方法，譬如先問對方問題，去邊呀？食飯未？打破尷尬氣氣，當透過練習建立信心，下次搭電梯時遇到街坊，便能自然地攀談」。

另一種相似情况，譬如和朋友搭升降機時，有不認識的人在場，朋友問你一些簡單問題：這件衣服之前未見過，是新買的？害羞的人可能感到尷尬而面紅耳赤。陳雅文教路，「想像一下，再次遇到相似情况時怎樣應對？別人注意自己時，如何反應？轉移他的注意力，例如稱讚他身上的飾物，是其中一種應對方法」。

2. 回看自己表現

害羞者在公眾場合發言，總是擔心自己的表現不好，說話結結巴巴，使人覺得自己緊張而留下負面印象。陳雅文說，「把你練習或真正發言時的過程攝錄下來，從錄像中了解在別人面前的表現如何，通常實際表現看上去並沒有那麼緊張。」

3. 參考旁人行為

害羞的原因，如果是因為缺乏社交技巧而沒信心，導致在一些場合與人相處時表達困難，不能夠隨意地說話或做想做的事情。陳雅文建議可以留意別人在相同場合中，會做或說些什麼，參考他們的做法。

4. 發揮長處建自信

自信不足、害怕失敗，怕被人笑是害羞一族的常見徵狀。想改善害羞性格，建立自信尤其重要，陳雅文表示，「找出長處並加以發揮，製造成功的經驗，欣賞自己的成就，便能建立自信。」

5. 家長多鼓勵少責怪

家長管教或指導子女方式，應多鼓勵和讚賞，減少責怪，當他們得到讚美時，自然感覺良好，有動力繼續發表意見，有助建立自信。平日亦可鼓勵小朋友多接觸陌生環境，在安全情况下，跟不熟悉的人接觸，就着他們擔憂或焦慮的事情，循序漸進地引導他們多接觸那些情况，使他們習慣和適應。