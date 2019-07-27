「美軍」騙子 對答如機械人

【明報專訊】在交友程式上，與對方傾吐心事，心中暗忖終於覓得如意郎君或紅粉佳人，冷不防對方突然要求借錢？今年30歲的P小姐（化名）自言，曾在交友程式遇上騙徒。她前年經交友程式認識一男子，對方自稱美軍，正在某個國家駐守，希望尋找伴侶，「傾得一兩句，對方就表白，又會send自己及朋友的相片來慫恿我接受」。

P小姐笑言當時已有戒心，立即上網搜尋近年新聞有否相近案例，發現不少網上騙徒均愛自稱軍人，繼而以各種理由哄另一方匯錢至海外戶口。她又發現，與該名可疑人物對話期間，有感對方的對答如機械人，不太願意透露個人資料，因此漸漸認定對方為騙子，「哈哈，最後我直接問他，可否加入你的騙子集團」。拆穿西洋鏡後，二人不再聯絡，P小姐認為交友程式確有不少騙案，坦言若用戶沒有充足的人生經驗及戒心，隨時誤當騙案為情緣。

懷疑受騙 宜保存溝通紀錄報警

以上個案，只屬冰山一角。根據警方數字，今年首5個月共接獲228宗「網上情緣」騙案，數字較去年同期輕微上升。其中損失金額最大的案件涉款約449萬元，受害人為一名60歲女士。警方提醒，不少騙徒會假扮成軍人、商人或專業人士，在行騙過程中一般與受害人沒有真正見面。一旦市民懷疑受騙，應保存與騙徒的溝通紀錄，以及盡快報警求助。