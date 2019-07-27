睇相揀人 蒲吧遊艇照？不了

【明報專訊】在記者的邀請下，F小姐用上約1分鐘的時間，在記者的交友程式帳戶中選出較合眼緣的對象。翻開程式界面，旋即彈出不同的配對用戶及其相片，待用戶按讚配對。刷一下，有滑浪少年，再刷一下，有自稱本地名牌大學畢業的書生。「讓我望望先，這個太年輕，如果只看樣貌，我覺得這個幾好。應該說是相片拍得幾好。」

F小姐認為選擇的關鍵在於相片，「因為相片能反映你的興趣。假若相片在Clubbing或遊艇拍攝，我會有感對方平日愛蒲，似是愛情玩家；但若對方上載一般旅行相，相片構圖又不錯，我都會按讚」。她以自身經驗為例，指出以往多會上載一些正面相片，如行山及露營照，營造活潑及健談的印象，「如果你說，這做法好像刻意包裝，過程很商品化，就視乎每人的不同看法。至少我擺放的照片都是真實的」。但她坦言，於撰寫自我簡介時，身高會稍稍「報大數」，也不會寫上自己從事保險行業，「害怕被人誤以為我想銷售保險」。

愈遲約見面 期望愈易落空

憑照片選擇對象，又談得投契，欲進一步發展關係，自然會相約見面。但談及最佳見面時機，是否愈快愈好？香港城市大學人文社會科學院媒體與傳播系助理教授代悅表示，一份2007年的美國研究發現，於網上以純文字溝通後，較快相約見面的效果勝於較遲見面者。研究選取864名參與者，以2人為單位，其中一組別的配對者網上溝通兩周後相約會面，另一組別則較遲會面。結果顯示，延遲見面的配對組於真實碰面後，親密度及吸引力大幅下降。代悅分析，這源於人們經網上認識對方時，日子愈久，愈發抱有美好幻想，至真實碰面時更容易出現反差。